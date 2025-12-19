مئات المهاجرين يصلون إلى اليونان بعد عملية بحث في البحر

- أنقذ خفر السواحل اليوناني 545 مهاجراً قبالة جزيرة جافدوس، وهي واحدة من أكبر المجموعات التي وصلت إلى البلاد مؤخراً، وتم نقلهم إلى ميناء أجيا جاليني في كريت. - شهدت جزيرتا كريت وجافدوس ارتفاعاً في عدد قوارب المهاجرين القادمة من ليبيا، رغم تراجع التدفقات منذ أزمة 2015-2016، ولا تزال الحوادث المميتة شائعة على هذا الطريق. - ستستفيد اليونان ودول أخرى من آلية جديدة للاتحاد الأوروبي للتعامل مع ضغوط الهجرة بحلول 2026، مع التركيز على ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

أنقذ خفر السواحل اليوناني نحو 545 مهاجرا على قارب صيد قبالة جزيرة جافدوس في أقصى جنوب أوروبا اليوم الجمعة، وهي واحدة من أكبر ‍المجموعات التي وصلت إلى البلاد في الأشهر ⁠القليلة الماضية. خلال عملية ‌بحث يونانية على بعد نحو 16 ميلا (29.​6 ‍كيلومترا) قبالة جافدوس. ​وذكر البيان أنهم جميعا بخير ويجري نقلهم إلى ميناء أجيا جاليني في ‍جزيرة كريت القريبة.

وكانت اليونان في الخط الأمامي لأزمة الهجرة في عامي ⁠2015 و2016 عندما وصل أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى سواحلها قبل أن يتجهوا إلى ⁠دول أوروبية أخرى، وعلى ‍رأسها ألمانيا. وانحسرت التدفقات منذ ذلك الحين ولكن جزيرتي كريت وجافدوس، الأقرب إلى سواحل أفريقيا، شهدتا ارتفاعا حادا في عدد قوارب المهاجرين القادمة ومعظمها من ليبيا ​إلى سواحلهما خلال العام الماضي، ولا تزال الحوادث المزهقة للأرواح شائعة على طول هذا الطريق.

وسيكون ‌بإمكان اليونان وقبرص وإسبانيا وإيطاليا الحصول على المساعدة في التعامل مع ⁠ضغوط الهجرة بموجب آلية ‌جديدة للاتحاد الأوروبي عندما تدخل اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ في منتصف عام 2026. وقالت الحكومة اليونانية المنتمية ​إلى تيار يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ⁠إن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين سيكون أولوية.

(رويترز)