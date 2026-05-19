مئات العائلات تغادر عين العرب نحو عفرين... عودة بعد سنوات النزوح

- تشهد مناطق شمالي سورية عودة النازحين إلى عفرين وريفها، ضمن تفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، مما يعزز آمال الأهالي بإنهاء سنوات النزوح منذ العملية العسكرية التركية في 2018. - انطلقت أول قافلة من عين العرب نحو عفرين، تضم 450 عائلة، كجزء من سلسلة قوافل بدأت منذ توقيع الاتفاق في يناير 2026، حيث شهدت الأشهر الماضية عودة آلاف العائلات من مناطق مختلفة. - تعود موجة النزوح إلى عملية "غصن الزيتون" في 2018، وتأتي القوافل الحالية في إطار جهود إعادة الاستقرار، مع آمال الأهالي في استعادة حياتهم الطبيعية.

تشهد مناطق شمالي سورية استمرار حركة عودة النازحين إلى مدينة عفرين وريفها في محافظة حلب، في إطار التفاهمات الموقعة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسط آمال متزايدة لدى الأهالي بطي صفحة سنوات طويلة من النزوح والتشرد التي بدأت منذ العملية العسكرية التركية في المنطقة عام 2018.

وخرجت اليوم الثلاثاء أول قافلة من نازحي مدينة عفرين المقيمين في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، متجهة نحو مناطقهم الأصلية في عفرين وريفها شمالي حلب، ضمن جهود تنظيم عودة السكان إلى منازلهم بعد سنوات من الابتعاد القسري عن مدنهم وبلداتهم. وأكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن القافلة ضمت نحو 450 عائلة، لتكون أول دفعة تنطلق من كوباني باتجاه عفرين، كما تُعد القافلة السادسة ضمن سلسلة قوافل العودة التي انطلقت منذ توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" في 29 يناير/كانون الثاني 2026.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت مناطق شمال وشرق سورية تسيير عدة قوافل مشابهة لإعادة نازحي عفرين إلى مناطقهم الأصلية، إذ انطلقت في العاشر من مايو/أيار الجاري أكبر قافلة ضمت نحو 1600 عائلة من ريف محافظة الحسكة باتجاه عفرين، وهي القافلة الأضخم منذ بدء عمليات العودة المنظمة، سبقتها بيوم قافلة كبيرة من محافظة الحسكة ضمت نحو 1200 عائلة متجهة إلى عفرين، فيما سبقتها في 14 إبريل/نيسان قافلة أخرى شملت قرابة 800 عائلة. كذلك وصلت في الرابع من إبريل قافلة تضم نحو 200 عائلة قادمة من مدينة القامشلي.

وكانت أولى قوافل العودة قد بدأت مطلع مارس/آذار الماضي، عقب التوصل إلى الاتفاق مع "قسد" حيث عادت آنذاك نحو 400 عائلة إلى مناطقها في ريف حلب، في خطوة اعتُبرت بداية فعلية لمسار إعادة النازحين إلى ديارهم بعد سنوات من الغياب.

لجوء واغتراب آلاف العائلات الكردية تعود إلى عفرين بعد سنواتٍ من النزوح

وتعود موجة النزوح الواسعة من عفرين إلى مارس 2018، حين أطلقت القوات التركية، بمشاركة فصائل سورية معارضة للنظام السوري آنذاك، عملية عسكرية حملت اسم "غصن الزيتون"، واستهدفت مواقع "قسد" ووحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة. وأدت العملية العسكرية وما تبعها من تطورات ميدانية إلى مغادرة أعداد كبيرة من سكان عفرين مدنهم وبلداتهم، متجهين نحو مناطق مختلفة في محافظات حلب والرقة والحسكة، حيث استقر كثير منهم في مخيمات ومراكز إيواء ومدارس، وظلوا هناك لسنوات في ظروف إنسانية صعبة.

وتأتي القوافل الحالية في ظل مساعٍ متواصلة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، بينما يأمل الأهالي العائدون أن تسهم هذه الخطوات في استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات طويلة من النزوح والمعاناة.