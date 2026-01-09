- كشفت دراسة في أوغندا عن مؤشرات حيوية جديدة قد تحسن دقة تشخيص داء السكري من النوع الثاني لدى الأفارقة، وسط توقعات بزيادة المصابين في أفريقيا بنسبة 143% بحلول 2045. - أظهرت الدراسة، التي شملت 163 مصاباً و362 متطوعاً، وجود 58 متغيراً جينياً خاصاً بالأفارقة، منها 18 مرتبطاً بالسكري، مما يبرز الحاجة لحلول تشخيصية وعلاجية مخصصة. - أكد الباحثون أن داء السكري يمثل قلقاً صحياً كبيراً في أفريقيا، مشيرين إلى أهمية مراعاة التنوع الحيوي في التشخيص والعلاج.

كشفت دراسة أخيرة أُجريت في أوغندا أنّ مؤشرات حيوية حُدّدت حديثاً قد تساعد الأطباء على تشخيص داء السكري من النوع الثاني بدقّة أكبر لدى الأشخاص من أصول أفريقية. يأتي ذلك وسط تقديرات بتسجيل زيادة كبيرة بالسكري من النوع الثاني في أفريقيا، بنسبة 143%، فيرتفع عدد المصابين به من 19.4 مليون شخص في عام 2019 إلى 47.1 مليوناً في عام 2045.

وأشار الباحثون إلى أنّ المؤشرات المستخدمة حالياً في تشخيص داء السكري من النوع الثاني بمعظمها، من قبيل فحص الهيموغلوبين السكري الذي يقيس مستويات سكر الدم على مدى فترة أو ما يُعرَف بـ"مخزون السكر"، حدّدتها دراسات أُجريت على أوروبيين وقد تكون أقلّ دقة بالنسبة إلى الأفارقة بسبب الاختلافات الوراثية والحيوية.

“Many people still believe diabetes only affects overweight individuals," says Dr Kauthrah Ntabadde, an epidemiologist.



وبيّن الباحثون، بعد الدراسة التي شملت 163 مصاباً بداء السكري من النوع الثاني أو من الذين لديهم مقدّمات السكري و362 متطوعاً أوغندياً من الأصحاء، أنّ ثمّة 58 متغيّراً جينياً خاصاً بالأشخاص من أصول أفريقية لم تُحدَّد من قبل.

أضاف الباحثون، في الدراسة التي نُشرت في دورية "نيتشر جينيتكس"، أمس الخميس، أنّ 18 من هذه المتغيّرات مرتبطة بداء السكري من النوع الثاني، ومن بينها متغيرات يمكن التعامل معها بأدوية موجودة بالفعل.

وأفاد الباحث أوبيايمي سوريميكون من جامعة "إكسيتر" البريطانية الذي قاد الدراسة، في بيان، بأنّه "من خلال التركيز على الأفارقة، نكشف عن معلومات حيوية لم ترد في أبحاث السكري العالمية". أضاف: "يُظهر هذا أنّ اتّباع نهج واحد في التشخيص والعلاج، بطريقة تعميم تفترض أنّها تناسب الجميع، أمر ليس كافياً"، مشيراً إلى "الحاجة لحلول تعكس التنوّع الحيوي بين البشر".

وأوضح الباحثون، في الدراسة الأخيرة، أنّ داء السكري من النوع الثاني صار مصدر قلق صحي عام كبير في أفريقيا، وذلك نتيجة للتفاعل المعقّد بين العوامل الوراثية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية. ووفقاً للاتحاد الدولي للسكري، من المتوقّع أن يرتفع عدد المصابين بالسكري من النوع الثاني عالمياً بنسبة 51%، ليصل إلى 700.2 مليون شخص بحلول عام 2045، مقارنةً بـ463 مليوناً في عام 2019.

(رويترز، العربي الجديد)