مؤتمر المناخ في بيليم: تمديد المفاوضات بعد مسودة اتفاق مخيّبة للآمال

- دخلت مفاوضات مؤتمر "كوب 30" في البرازيل مرحلة التمديد الرسمي بعد أسبوعين من المفاوضات غير المثمرة، حيث لم تتضمن مسودة الاتفاق أي إشارة إلى "مصادر الطاقة الأحفورية"، مما أثار انتقادات واسعة. - واجهت المفاوضات تحديات بسبب معارضة دول مثل الصين والهند والسعودية وروسيا لخريطة طريق التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مما أدى إلى تهديد بعض الدول بعرقلة الاتفاق. - توصلت أستراليا وتركيا إلى اتفاق لتقاسم مسؤوليات استضافة مؤتمر "كوب 31"، حيث ستستضيف تركيا المؤتمر وتشرف أستراليا على المفاوضات.

دخلت مفاوضات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 30)، المنعقد في البرازيل حالياً، مرحلة التمديد الرسمي أمس الجمعة، بعد أسبوعين من المفاوضات غير المثمرة، وسط غياب أي بوادر توافق بين الدول الـ200 المشاركة في المؤتمر، التي لا تزال مواقفها متباعدة جداً بشأن مصادر الطاقة الأحفورية.

وطرحت الرئاسة البرازيلية للمؤتمر المُنعقد منذ الأسبوع الماضي في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون، مسودة اتفاق في اليوم الأخير، لكن مع إغفال نقطة أساسية، إذ لم تتضمّن عبارة "مصادر الطاقة الأحفورية"، فضلاً عن عدم تطرقها إلى "خريطة الطريق" التي طالب بها ما لا يقلّ عن 80 دولة أوروبية وأميركية لاتينية وجُزرية.

وقال مفوّض المناخ في الاتحاد الأوروبي، فوبكي هوكسترا، إنّ التكتل لا يستبعد أن ينتهي مؤتمر المناخ "دون اتفاق"، لأن مسودة النص التي قدمتها الرئاسة البرازيلية ليست طموحة بما يكفي بشأن خفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري. وقالت وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية، مونيك باربو، في رسالة إلى "فرانس برس" إنّ "هذا النص مخيب للآمال، فهو لا يذكر الوقود الأحفوري المسؤول عن أكثر من 80% من الاحترار المناخي. هذا إغفال غير مفهوم في ظل حال الطوارئ المناخية".

بدورها، رفضت منظمات غير حكومية مسودة المشروع على الفور، وعلّقت تريسي كارتي من منظمة "غرينبيس" غير الحكومية المدافعة عن البيئة، بالقول إنّ "المسودة أشبه بصفحة بيضاء، لا تتضمّن سوى القليل لسدّ النقص في الطموح للحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، أو لدفع الدول إلى تسريع التحرك".

ووصف الصندوق العالمي للطبيعة النصّ بأنّه "مخيّب جدّاً للآمال". وبحسب مفاوض رفض ذكر اسمه، عارضت الصين والهند والسعودية ونيجيريا وروسيا بشدّة أي خريطة طريق. واتّهمت فرنسا روسيا والهند والسعودية بعرقلة أي تقدم نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، فيما حذّرت ألمانيا من أنّ المفاوضات بشأن نصّ طموح ستكون "صعبة".

وسألت باربو، الوزيرة الفرنسية: "ما أهم الدول المعرقلة؟ جميعنا نعرفها. إنّها الدول المنتجة للنفط بالطبع. روسيا والهند والسعودية. لكن انضمت إليها دول ناشئة كثيرة". وقال وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر لـ"فرانس برس": "لا يمكن أن يبقى النص على حاله"، محذّراً من أنّ "المفاوضات ستكون صعبة".

واعتبرت نحو ثلاثين دولة، منها فرنسا وألمانيا وكولومبيا أنّ هذا الأمر غير مقبول، وهددت بعرقلة مسودة الاتفاق، في رسالة موجّهة إلى رئيس المؤتمر أندريه كوريا دو لاغو. وأعلنت هذه الدول أنه "لا يمكننا دعم نصّ لا يتضمن خريطة طريق لانتقالٍ عادلٍ ومنظم ومنصف نحو التخلّي عن الوقود الأحفوري". وأجرى البرازيليون، المتأخرون أصلاً عن جدول الأعمال، مشاورات طوال الليل. وسيتعيّن عليهم مواصلة المفاوضات يوم الجمعة المقبل، في ظل مهمّة شاقة من أجل التوصل إلى توافق بين 194 دولة والاتحاد الأوروبي، لاعتماد سلسلة من النصوص بالإجماع، على ما تجري العادة في مؤتمرات المناخ.

الصورة من حريق "كوب 30"، بيليم، 20 نوفمبر 2025 (جاكلين ليسبوا/ فرانس برس)

وتقضي "خريطة الطريق" بتسريع التخلّص التدريجي من النفط والفحم والغاز، المسؤولة بشكل كبير عن تغيّر المناخ، بهدف المضي قُدماً في التزام التخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري، عملاً بما اتُّفِق عليه في مؤتمر الأطراف الـ28 قبل عامين. وأعاد الرئيس البرازيلي هذه القضية إلى الواجهة، الأربعاء، خلال زيارته بيليم.

وقال كوريا دي لاغو إنّ "أولئك الذين يشكّون في أن التعاون أفضل ما يمكن القيام به من أجل المناخ سيكونون مسرورين للغاية لرؤية عجزنا عن التوصل إلى اتفاق". وعصر أمس الجمعة، رفع كوريا دي لاغو جلسة استمرّت أكثر من أربع ساعات، وأعطى الوفود استراحة، طالباً استغلال الوقت للتفكير في حلول يمكن طرحها، وفق ما أفاد مشاركون.

ومنذ عام 2003، لم ينجح أي مؤتمر أطراف في إنهاء أعماله في الموعد المحدد. وكان قد أدّى حريق اندلع الخميس إلى إخلاء مكان انعقاد المؤتمر في بيليم لساعات طويلة، ما تسبّب بإضاعة وقت ثمين في أسوأ توقيت ممكن. ولم يُفتَح الموقع مجدداً إلا مساءً بعد معاينة عناصر الإطفاء المكان. أما المفاوضات التي كانت أصلاً تسير بصعوبة، فلا يُتوقَّع أن تُستأنف بالكامل قبل صباح الجمعة المقبل.

ويشكّل الحريق ثالث حادث يُعطّل مؤتمر الأمم المتحدة الذي انطلق الأسبوع الفائت في هذه المدينة الرئيسية التي تُعدّ رمزاً للأمازون الحضرية. فقد أدّى اقتحام متظاهرين من السكان الأصليين مكان انعقاد المؤتمر، ثمّ إغلاق المداخل، إلى تعطيل أعمال المؤتمر الذي تنظمه البرازيل بالتعاون مع الأمم المتحدة. وكان قد اندلع الحريق في وسط الموقع المؤلف من خيامٍ ضخمة مُكيّفة في باركي دا سيدادي. وفي غضون دقائق، التهمت النيران جزءاً من سقف قسم الأجنحة الوطنية. وكان جناح دول شرق أفريقيا من الأجنحة التي دمّرها الحريق. وأسعفت أجهزة الطوارئ 19 شخصاً إثر تنشقّهم دخاناً كثيفاً، فيما أُصيب شخصان بنوبات هلع، وفق وزارة الصحة.

مؤتمر المناخ "كوب 31"

وفي سياق متصل، توصّلت أستراليا وتركيا أمس الجمعة إلى اتفاق على تقاسم مسؤوليات استضافة مؤتمر المناخ (كوب 31) العام المقبل، ما ينهي الخلاف بينهما بشأن هذا الحدث. ويُتوقع التصديق على هذه التسوية خلال اجتماعات "كوب 30" في البرازيل، بحيث تستضيف تركيا بموجبها المؤتمر، فيما تشرف أستراليا على مفاوضاتها. وجاء الاتفاق بعد أيام من المفاوضات المغلقة بين أستراليا وتركيا في مدينة بيليم الأمازونية. وسعى البلدان بقوة لاستضافة "كوب 31" المقرّر في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2026، ولم يُبدِ أي منهما استعداداً للتراجع.

وحظيت أستراليا بدعم أكبر من تركيا، لكن وجوب اختيار الدولة المضيفة بالإجماع وفق قواعد الأمم المتحدة حال دون منحها هذا الامتياز. أما مشاورات "ما قبل مؤتمر الأطراف" التقنية، التي تُعقد عادة قبل شهر من المؤتمر الرئيسي، فستستضيفها دولة جزيرة في المحيط الهادئ. كانت النتيجة مخيّبة للآمال بشكل كبير لأستراليا ومنطقة المحيط الهادئ التي تضمّ دولاً جُزرية صغيرة مهدّدة بارتفاع منسوب المياه والعواصف والأمطار الغزيرة والفيضانات. وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها تركيا مؤتمراً مناخياً للأمم المتحدة. ولم تصدّق تركيا على اتفاق باريس إلا في أواخر عام 2021، كذلك ينتقد محللون بشدة تعهداتها المناخية. ويُنظر إلى ضمان استضافة "كوب 31" على أنه انتصار دبلوماسي لحكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، وإبراز للدور التركي على الساحة الدولية.

(فرانس برس)