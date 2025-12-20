مؤتمر أممي بالدوحة يدعو إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد

- إعلان الدوحة 2025 والتكنولوجيا: تم اعتماد "إعلان الدوحة 2025" في المؤتمر الحادي عشر لمكافحة الفساد، مسلطًا الضوء على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون الدولي وتحسين دقة قياس مخاطر الفساد، مع التركيز على التبادل الآمن للمعلومات. - قرارات المؤتمر والشراكات: اعتمد المؤتمر 11 قرارًا لتعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب ونزاهة الشباب، مع التركيز على دور الفساد في الجرائم الأخرى. انضمت 21 شركة إلى منصة القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاتفاقية. - التوسع الدولي والالتزام: انضمت سانت كيتس ونيفيس وسان مارينو للاتفاقية، ليصل عدد الدول الأطراف إلى 192، مما يعكس التزامًا دوليًا متزايدًا بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

دعت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ختام أعمالها في الدوحة، الدول إلى اغتنام الفرص التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته، والاستفادة من التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون الدولي، وتحسين دقة وكفاءة وموضوعية قياس مخاطر الفساد.

واختتمت الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، أمس الجمعة، باعتماد "إعلان الدوحة 2025"، وأكد بيان صادر عن المؤتمر اليوم السبت، أن إعلان الدوحة وجّه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود، لافتاً إلى أن تعقّد أنماط الفساد يستدعي من منظومات إنفاذ القانون والقضاء مواكبة هذه التهديدات المتطورة، كما دعا الدول إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون الدولي، وتحسين دقة قياس مخاطر الفساد وكفاءته وموضوعيته.

وشجع الإعلان على استخدام التقنيات التي طورتها شبكات الخبراء، ومنها شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يتيح التبادل الآمن والسريع للمعلومات، نظراً إلى أهمية عامل الوقت في قضايا الفساد وتأثيره المباشر على سلامة التحقيقات.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جون براندولينو "إن إعلان الدوحة الجديد، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، يمثل اعترافاً مهماً بتأثير هذه التكنولوجيا وخطوة أساسية نحو توظيف إمكاناتها في منع ومكافحة الفساد"، بينما دعا المجلس الاستشاري للنزاهة التابع لمبادرة الشباب في المكتب الأممي إلى إشراك الشباب بشكل فاعل في أطر مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر.

واعتمد المؤتمر أحد عشر قراراً، شملت تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب عبر التربية، ودور الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية، إضافة إلى مستقبل آلية مراجعة النظراء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما اعتمد إعلاناً بشأن المرحلة التالية من آلية المراجعة، مؤكداً أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية يتطلب عمليات مراجعة تتسم بالكفاءة والفعالية والملاءمة للغرض، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ إطلاق الآلية.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، انضمت 21 شركة إلى منصة القطاع الخاص التابعة للمؤتمر التي أطلقت حديثاً بقيادة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة بهدف دعم تنفيذ الاتفاقية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما قررت الدول الأطراف عقد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أوزبكستان.

وعقد المؤتمر، الجمعة، جلسة عامة ناقشت تعزيز تنفيذ الاتفاقية الأممية، وتوسيع نطاق المشاركة، وتقييم التقدم المحرز في آلية استعراض التنفيذ، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر فاعلية وشفافية في الجهود الدولية لمكافحة الفساد. وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، ورئيس المؤتمر، حمد بن ناصر المسند، في مداخلات له بالجلسة إن الفترة التي أعقبت انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر شهدت انضمام دولتين جديدتين إلى الاتفاقية، هما سانت كيتس ونيفيس وسان مارينو، ما رفع عدد الدول الأطراف إلى 192 دولة، واعتبر أن هذا التطور يعكس التزام المجتمع الدولي المتزايد بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، ويؤكد المكانة المحورية للاتفاقية إطاراً عالمياً جامعاً في هذا المجال. ودعا المسند الدول الأطراف إلى تحديث البيانات الخاصة بالسلطات الوطنية المختصة، وفقاً لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد المتعلقة بالوقاية، والمساعدة القانونية المتبادلة، واسترداد الموجودات، مؤكداً أهمية الالتزام بالإخطار المنصوص عليه فيها.

واستضافت قطر أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من 192 دولة يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب في أكبر تجمع دولي معني بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.