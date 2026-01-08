مأساة التهجير تلاحق عائلة البصبوص المقدسية

- يواجه خليل البصبوص وعائلته في حي بطن الهوى بسلوان تهديدات بالإخلاء القسري من منزلهم الذي يمتلكونه قانونياً منذ عام 1960، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، رغم دفعهم غرامات باهظة. - بدأت المواجهة القانونية للعائلة منذ عام 2000، حيث زعم المستوطنون أن الأرض تُصنّف ضمن "أملاك غائبين" ليهود يمنيين منذ عام 1882، وهو ما ينفيه البصبوص. - قضية البصبوص جزء من مخطط أوسع يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، حيث أخلت سلطات الاحتلال 16 عائلة منذ 2015، وتواجه 22 عائلة أخرى نفس المصير.

عند أطراف الحارة الوسطى من حيّ بطن الهوى في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، يقف المقدسي خليل البصبوص (68 عاما) بين منزل عاش فيه ستة عقود وأُجبر على مغادرته، وأمل بالعودة لا يزال يتمسّك به. فقد غادر منزله مطلع الأسبوع الجاري حاملا مفتاحه، بعدما أجبر على إخلاء محتوياته ومغادرته قسرا، تحت تهديد السلاح وبموجب قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية، في سياق سياسات إخلاء ممنهجة تدعمها قوات الاحتلال لمصلحة التوسع الاستيطاني الذي تقوده جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

وقد سلّمت سلطات الاحتلال خليل البصبوص ونجله بلال، في السابع من الشهر الماضي، إخطارات رسمية تقضي بإخلاء المنزلين، محددة الخامس من هذا الشهر موعدا نهائيا للمغادرة، ملوّحةً بتنفيذ الإخلاء القسري عبر ما تُعرف بـ "سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية"، مع تحميل العائلة كامل تكاليف العملية.

ما إن أُخلي المنزلان، حتى اقتحم مستوطنون المبنى، وشرعوا في تغيير أقفال الأبواب، وتركيب الأسلاك، وتغطية أجزاء منه بألواح الزينكو، ما يعني أن الاستيلاء بات أمرا واقعا. بعد ذلك، وجد 13 فردا، نساءً وأطفالا وكبارا في السن من عائلة البصبوص أنفسهم بلا مأوى، رغم امتلاكهم المنزل منذ أكثر من ستة عقود، وفق ما يرويه خليل البصبوص في حديث مع "العربي الجديد".

يقول البصبوص: "إن والده اشترى قطعة الأرض عام 1960 وفق الأصول القانونية المعمول بها آنذاك في عهد الحكم الأردني، وبنى عليها بيتا صغيرا ليكون ملاذا آمنا للعائلة". يروي أن البيت كبر مع العائلة، "كما تكبر الذاكرة مع أصحابها"، إذ جرى توسيعه على مدار السنوات ليصبح مكوّنا من ست شقق سكنية، تعيش فيها عائلة ممتدة تضم نحو 24 فردا، "كنا نعيش حياة طبيعية، بيتا فوق بيت، قبل أن تبدأ فصول المواجهة الطويلة مع الاحتلال".

منذ عام 2000، دخلت العائلة في صراع قانوني مفتوح، بعدما ادّعت سلطات الاحتلال أن بناء المنزل تمّ دون ترخيص، مطالبةً بإثبات الملكية، رغم أن الأرض مسجّلة رسميا باسم والده. وعلى مدار نحو 25 عاما، لم يحمل المسار القضائي سوى التأجيل والغرامات، ثلاث مرات متتالية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 200 ألف شيكل (حوالي 62 ألف دولار) "دفعناها على أمل أن نُترك وشأننا"، يؤكد البصبوص.

غير أن التحول الأخطر، كما يصفه البصبوص، جاء في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، حين علّق مستوطنون ملفا ورقيا على باب المنزل، يدّعون فيه أن الأرض ليست ملكا للعائلة، بل تُصنّف ضمن "أملاك غائبين" ليهود يمنيين منذ عام 1882. "قالوا إن بيوتهم كانت هنا، لكن الحقيقة أن الأرض التي اشتريناها من عائلة مقدسية معروفة لم يكن عليها أي بناء، كانت مزروعة بالأشجار"، يؤكد خليل، معتبرا الادعاء محاولة متأخرة لشرعنة السيطرة بالقوة، ومؤكدا أن والده اشترى قطعة الأرض من عائلة "جلاجل" بالقدس.

اليوم، يجد البصبوص نفسه في مواجهة منظومة ظالمة، "المدّعي مستوطن، والقاضي مستوطن"، كما يقول، وتستند الدعوى إلى رواية تزعم وجود 70 منزلا في المنطقة الموجود فيها منزل البصبوص بالحارة الوسطى في سلوان، وهو ما ينفيه تماما. يقول البصبوص: "لو كان لهم حق حقيقي، لماذا انتظروا حتى عام 2013؟ نحن هنا منذ أكثر من 60 عاما، ولو افترضنا جدلًا صحة ادعائهم، فالقانون نفسه يفترض حمايتنا بتقادم السنين، بالقانون الإسرائيلي نحن محميّون بعد مرور 15 عاما في هذا المنزل".

وكان مقررا في الخامس من الشهر الجاري، أن ينفّذ قرار الإخلاء بحقّ عائلة البصبوص، لكن قبلها بيوم واحد فقط، حضر عناصر الاحتلال إلى المنزل، وأبلغوا العائلة بضرورة الإخلاء قبل منتصف الليل، ملوّحين بغرامة قدرها 60 ألف شيكل حال عدم الإخلاء في تلك الساعات.

"لم يسمحوا لنا حتى بأخذ كل مقتنياتنا، منعونا من فكّ السخانات الشمسية، واعتبروا ذلك تخريبا إن حصل"، يروي البصبوص تلك اللحظات بأسى. ويوضح مستعيدا ساعاتٍ ثقيلة من الإكراه والإذلال لحظة خروجه القسري بالقول، إنه غادر منزله وهو يحمل مفتاحه بيده، متمسكا بحقه في العودة، ومشدّدا على أنه لن يغادر سلوان ولن يقبل بتهجير عائلته أو اقتلاعها من القدس.

تجاوز خليل البصبوص الستين من عمره، قضاها كلّها في سلوان، "لن أغادرها، هنا تاريخي وحياتي. الخسارة ليست مادية، بل خسارة الحق وغياب الإحساس بالأمان وهو ما يولّد حالة القهر التي نعيشها". ويرى المتحدث أن ما يجري يتجاوز قضيته الشخصية، ليكون جزءًا من مخطط أوسع يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، ولا سيما في سلوان، عبر الإخلاءات والمصادرات وقرارات الهدم، "مشروع يتمدّد كالسرطان في الجسد".

وبحسب خليل البصبوص، فإن القرارات القضائية بحق العائلة توالت تباعا عبر مختلف درجات التقاضي الإسرائيلية، من محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية وصولا إلى المحكمة العليا، ضمن مسار وُصف بالمستعجل، صدرت خلاله بعض القرارات بشكل غيابي، دون علم أصحاب المنزل أو تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم.

ويؤكد البصبوص أن العائلة لا تزال مهددة بفقدان ما تبقى من منزلها، إذ إن أربع شقق ما زالت قائمة لكنها بانتظار قرارات الإخلاء، التي تصدر بدورها عن قاضٍ إسرائيلي بشكل غيابي، بعد انتهاء المهلة المحددة للإخلاء في 31 ديسمبر / كانون الأول الماضي، فيما تنتظر العائلة تنفيذ القرار في أي لحظة.

ولم يكن هذا التهجير الأول للعائلة، منذ عام 1948 هجّروا أول مرة من قرية الدوايمة جنوب الخليل، ثمّ سكنوا في بلدة تفوح غرب الخليل، قبل أن ينتقلوا عام 1960 إلى بلدة سلوان في القدس، واليوم تتكرر مأساة التهجير مجددا.

وتندرج قضية هذه العائلة ضمن سياق أوسع من سياسات التهجير التي تستهدف حي بطن الهوى في سلوان، حيث استطاعت سلطات الاحتلال حتى الآن تهجير سبع عائلات، فيما تنتظر 22 عائلة أخرى مصيرها أمام المحاكم الإسرائيلية التي تدعم الجمعيات الاستيطانية في الاستيلاء الكامل على سلوان.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخلت منذ عام 2015 نحو 16 عائلة من حيّ بطن الهوى في سلوان لمصلحة جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وذلك بقرارات من المحكمة العليا الإسرائيلية، فيما يهدد الإخلاء بنايتين لعائلة الرجبي يزيد عدد سكانها عن 115 مواطنا، إلى جانب وجود عدد من القضايا الأخرى لمنازل مهددة بالإخلاء بعد رفض الالتماسات التي تقدم بها أصحابها وتثبيت قرارات الإخلاء الصادرة عن "المحكمة المركزية" الإسرائيلية.

وتهدف جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية إلى السيطرة على مساحة تُقدَّر بنحو 5 دونمات و200 متر مربع في الحارة الوسطى من حي بطن الهوى، بزعم ملكية الأراضي ليهود من أصول يمنية منذ عام 1881، ووفق المعطيات، فإن الأرض مقسّمة إلى ست قطع، وتدّعي الجمعية أن المحكمة العليا أقرت ملكية المستوطنين لها.