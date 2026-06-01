ليبيا: وفيات الأطفال تفتح ملف الإهمال الأسري

تتكرر وفيات الأطفال في ليبيا نتيجة مزيج من الإهمال الأسري والظروف غير الآمنة في المنازل والمناطق المحيطة بها، ما يلفت الانتباه إلى هشاشة بيئة الأطفال وغياب الحماية الأسرية، بينما يطالب مختصون بتعزيز الوعي بالسلامة المنزلية، ووضع ضوابط للحد من الإهمال الأسري.

وقبل أسبوع، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة طبرق (شرق) وفاة طفلة تبلغ عشر سنوات إثر صعق كهربائي في أثناء محاولتها إنقاذ قط علق على سطح غرفة ملحقة بمنزلها. وقبلها، أعلن مستشفى مدينة أجدابيا (شرق) وفاة طفل وإصابة شقيقه بجروح بليغة من جراء اندلاع حريق في شقة عائلتهما، قبل أن تتمكن فرق هيئة السلامة الوطنية من السيطرة على النيران. وفي 29 إبريل/نيسان، توفي طفل عمره عشر سنوات في انفجار قنبلة يدوية داخل منزل أسرته في أجدابيا، وأصيبت والدته بجروح خطيرة، من دون أن تكشف السلطات عن سبب وجود القنبلة في المنزل.

وفي اليوم السابق مباشرة، أعلنت هيئة السلامة الوطنية انتشال جثمان طفلة غرقت في بحيرة سد وادي المجينين، شرق العاصمة طرابلس، خلال رحلة مدرسية. وفي 24 مارس/آذار، توفي طفل (ثلاث سنوات) في المستشفى المركزي بالعاصمة طرابلس، إثر ابتلاعه حبيبات تستخدم في مسدسات الألعاب البلاستيكية، ما أدى إلى اختناقه. وقبلها بأيام، استقبل مستشفى العيون في طرابلس، أكثر من 70 حالة لأطفال تعرضوا لإصابات بمسدسات "الخرز" التي كانوا يلعبون بها في يوم العيد، إضافة إلى حالات مشابهة في مستشفيات أجدابيا وبنغازي.

ولا تقدم السلطات الليبية تفاصيل دقيقة حول ظروف الكثير من الوفيات المنزلية، أو نتائج التحقيقات المتعلقة بها، مكتفية بإعلان وقوع تلك الحوادث، من دون تحديد أسباب الوفاة، أو بيان مسؤولية الأسر أو أية جهات أخرى عنها.

وترى الناشطة الليبية في مجال قضايا الطفل، عفاف العمامي، أن غياب الحضور الحقيقي للجهات الحكومية في متابعة الحوادث التي يتعرض لها الأطفال يؤدي إلى تضخيم الفجوة بين ما يعلن رسمياً عن الحوادث وما يحدث على الأرض. وتوضح لـ"العربي الجديد"، أن "التقارير التي تصدرها السلطات غالباً ما تغفل ذكر أسباب الوفاة الفعلية، أو مسؤولية الأسر في حماية الأطفال، ما يجعل تحليل المشكلة، وتحقيق نتائج وقائية دقيقة أمراً شبه مستحيل".

الرقابة الأسرية للأطفال ضرورة، درنة، مايو 2026 (عبد الله دوما/فرانس برس)

وتضيف العمامي أن "هذا الغياب يقلل من سلطة وجود القانون من جانب، ومن جانب آخر يعزز غياب التوعية المجتمعية حول ضرورة وجود بيئة آمنة للأطفال تمنع تعرضهم لتلك المآسي المتكررة، لا سيما في البيوت التي تفتقر إلى أدوات السلامة الأساسية، مثل أجهزة الإنذار، ووصلات الكهرباء الآمنة، وحواجز الحماية حول المسابح، بينما أغلب الحوادث مرتبطة بهذه الأسباب".

وتلفت الناشطة الليبية إلى أن "الإهمال الأسري لا يقتصر على غياب الرقابة المباشرة، بل يشمل سلوكيات يومية تشكل مخاطر مستمرة، مثل ترك الأطفال وحدهم قرب مصادر الخطر، أو عدم الوعي بخطورة الألعاب التي يشتريها الأهل لأطفالهم، فمعظم الأسر لا تتلقى توجيهات محددة حول إدارة المخاطر المنزلية، ما يضاعف احتمالات تكرار الحوادث نتيجة الوعي الجزئي بالخطر".

وتؤكد العمامي أن "التوعية بالسلامة المنزلية وحدها لا تكفي، فهناك الكثير مما يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني، والمدارس أيضاً في توعية الأطفال حيال المخاطر التي قد تواجههم داخل المنزل في حال انشغال الوالدين، فالأمان الأسري مسؤولية جماعية، ومن المعيب أن تنظم مدرسة رحلة مدرسية وتهمل سلامة الأطفال المشاركين فيها حتى تغرق طفلة كما حدث في بحيرة سد وادي المجينين. هذا مؤشر واضح على القصور المدرسي أيضاً".

وتشير تقارير أممية حول ليبيا إلى العديد من الصعوبات التي يواجهها الأطفال، ومنها تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في يناير/كانون الثاني الماضي، كشف أن حوالي 1.3 مليون طفل في حاجة إلى حماية ودعم بسبب النزاع المستمر، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصحة الأساسية، ما يعرضهم لمخاطر صحية وجسدية متعددة. كما أن الأطفال يتأثرون بشكل خاص بالعنف المجتمعي والأسري، ويعيش كثيرون منهم في بيئات غير مستقرة تهدد سلامتهم، ما يبرز الحاجة إلى برامج حماية فعالة، وإشراف مستمر من الجهات الرسمية لضمان سلامة الأطفال داخل المنازل، وفي المجتمع.