ليبيا: منخفض جوي يعطّل الدراسة في العاصمة طرابلس ومناطق غربية

علّقت بلديات عدّة في العاصمة الليبية طرابلس ومناطق غربي البلاد العملية التعليمية في المدارس والمؤسسات التربوية الأخرى، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، على خلفية منخفض جوي جديد يضرب ساحل ليبيا أخيراً، علماً أنّ المدارس في مناطق شرقي البلاد كانت قد أغلقت أبوابها منذ يوم أمس الاثنين.

وجاء تعليق العملية التعليمية في ليبيا في إطار إجراءات احترازية اتُّخذت تحسّباً لتداعيات التقلّبات الجوية المتوقعة، ولتفادي أيّ مخاطر قد تهدّد سلامة التلاميذ والعاملين في قطاع التعليم، وفقاً للصلاحيات التي منحتها وزارة التربية والتعليم لدى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لكلّ البلديات من أجل تقدير جدوى تعطيل الدراسة من عدمه.

وفي العاصمة طرابلس، شمل التعطيل كلّ البلديات، أمّا في خارجها فشمل بلديات ترهونة وزلطن وصرمان والزاوية ورقدالين ومصراته والسبيعة والعربان والخمس وسيدي السائح والأصابعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا قد أعلن، يوم الأحد الماضي، أنّ مناطق الساحل الغربي والشرقي سوف تشهد رياحاً قوية قد تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة، مصحوبة بإثارة الأتربة والغبار وتدنّ ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، الأمر الذي قد يتّسبب في إعاقة حركة التنقّل ورفع احتمالات وقوع الحوادث. ودعا المركز المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، تحسّباً لاحتمال تجمّع المياه وجريان بعض الأودية.

وفي مناطق شرقي ليبيا، بدأ العطيل أمس الاثنين بموجب قرار صادر عن الحكومة المكلّفة من مجلس النواب في بنغازي، بوصف يومَي الاثنين والثلاثاء إجازة رسمية تحسّباً لسوء الأحوال الجوية المتوقّعة.

من جهتها، أعلنت وزارة الموارد المائية لدى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى في كلّ مواقع سدود المنطقة الغربية، تحسّباً لتأثيرات المنخفض الجوي المتوقع أن يشهده عدد من مناطق البلاد، وذلك من ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية لمجابهة أيّ طارئ محتمل وضمان سلامة المنشآت المائية. وذكرت الوزارة أنّها أصدرت تعليماتها الفورية للطواقم الفنية وفرق الطوارئ العاملة في مواقع السدود بمختلف أنحاء البلاد بضرورة الاستعداد المبكر ورفع مستوى الجاهزية الفنية لمواجهة أيّ تداعيات قد تنجم عن التقلبات الجوية، مشيرةً إلى أنّ أعمال المراقبة والمتابعة مستمرّة على مدار الساعة طوال فترة تأثير المنخفض الجوي.

والأسبوع الماضي، شهدت مناطق واسعة في شرق البلاد، بالإضافة إلى مناطق في الجنوب، منخفضاً جوياً صحراوياً قوياً، أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 15 آخرين، وسط موجة كثيفة من الأتربة والغبار ورياح قوية أدّت إلى تسجيل عدد من الحالات التي تلقّت خدمات صحية. وتسبّبت العاصفة في أضرار مادية متفرقة، شملت سقوط أشجار وجدران وإغلاق طرقات رئيسية، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعلان حظر تجوّل في مناطق شرقي البلاد ورفع الجاهزية القصوى في المرافق الصحية.