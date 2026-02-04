ليبيا: مخالفات في المصحات الخاصة

- يعاني القطاع الصحي في ليبيا من انهيار المستشفيات الحكومية ونقص الأطباء والمستلزمات، مما يدفع المواطنين للجوء إلى القطاع الخاص، الذي يواجه بدوره مشاكل في الامتثال للمعايير الصحية. - أثارت فيديوهات صادمة عن مصح خاص في طرابلس جدلاً واسعاً بعد الكشف عن انتهاكات خطيرة، مما أدى إلى إغلاقه وانتقادات لصمت السلطات ووزارة الصحة. - تسعى الحكومة لتحسين القطاع الصحي من خلال برامج لدعم المستشفيات الحكومية، وزيادة السعة السريرية، وتجهيز المستشفيات بالاحتياجات الأساسية.

تشهد ليبيا منذ سنوات ضغوطاً كبيرة على قطاع الصحة انعكست مباشرة على ثقة المواطنين بقدرتهم على الحصول على رعاية صحية آمنة وموثوقة.

مع تزايد انهيار المستشفيات الحكومية ونقص الأطباء والمستلزمات الأساسية، يضطر الليبيون إلى اللجوء إلى القطاع الخاص الذي يعتبر دائماً ملاذاً بديلاً مناسباً، لكن المخاوف في شأن جودة مراكز القطاع الخاص وامتثالها للمعايير الصحية ارتفعت في شكل ملحوظ بعد رصد مخالفات أو تجاوزات فيها، مثل عمل بعضها من دون تراخيص، ووجود طلاب ضمن كوادر طبية غير مؤهلة للتعامل مع الحالات، وعدم توفر شهادات صحية لعاملين.

وأخيراً، كشفت فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا وجود جثمان طفل وأعضاء مبتورة محفوظة داخل مصح خاص في العاصمة طرابلس، ما شكل صدمة واسعة لليبيين. وتلا ذلك إعلان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الحكومي أن "فرق التفتيش التابعة له عاينت المصح برفقة وكيل من النيابة العامة، وعثرت على جثامين أطفال رُضع حديثي الولادة وأعضاء بشرية موضوعة داخل أكياس سوداء بشكل فوضوي، ما شكل مخالفة صريحة للإجراءات الطبية المعتمدة في حفظ جثامين المتوفين والأعضاء البشرية".

وفيما تزامن نشر الفيديوهات مع إغلاق بلديات مصحات بحجة أنها تزاول النشاط الطبي من دون تراخيص قانونية، نفت إدارة المصح الخاص ما وصفته بأنه "مزاعم تتعلق بفيديوهات تضمنت انتهاكات صريحة للحرمة الإنسانية لجثمان مولود متوفى ومريض خضع لإجراء بتر طبي". وأوضحت أن "صور جثمان الطفل هي لمولود توفي أثناء عملية ولادة أم من جنسية أفريقية، وأن والده رفض تسلم جثمانه قبل إبلاغ مركز الشرطة بالمنطقة. أما الحالة الأخرى، فهي لمريض خضع لعملية بتر وفق الأصول الطبية المعتمدة، كما الحال في حالات الغرغرينا والحوادث، ولا يجوز للمصح أن يتصرف بالعضو الذي بُتر إلا بعد الحصول على إذن خطي صريح وموقع بالموافقة على إرساله إلى المحرقة".

وأمرت النيابة العامة بإغلاق المصح حتى استكمال التحقيقات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليه، ونقل مرضى لم يكملوا علاجهم فيه إلى مستشفيات ومصحات أخرى، لكن كثيرين انتقدوا موقف السلطات، لا سيما وزارة الصحة، وصمتها عن الوقائع الخاصة بهذا المصح، واعتبروا أنه يزيد المخاوف من أساليب تعاملها مع المصحات الخاصة.

ويرى المواطن عبد الحكيم الحشاني الذي يعيش في طرابلس، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "موقف السلطات يجعل المواطنين في حالة عدم يقين من المصحات الخاصة، فهناك تضارب واضح في موضوع الفيديوهات المنشورة بين بيان المصح وبيان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في وقت شكلت فيه الواقعة بؤرة لتنامي الشائعات التي تحدثت عن حالات إجهاض غير شرعي واحتمال وجود تجارة بالأعضاء". يضيف: "يشوّه صمت وزارة الصحة أيضاً سمعة المصحات الموثوقة، ومن المقلق عدم وجود أي ضمانات صحية مطبقة في القطاع الخاص تحديداً، في وقت يحتم انهيار المستشفيات الحكومية ونقص أبسط المستلزمات الصحية في الكشف والعلاج لجوء المواطنين إلى مصحات هذا القطاع التي يعتبر كثيرون أنه يوفر خيارات مثالية للعلاج".

الصورة المصحات الخاصة خيار رئيسي لليبيين، 1 إبريل 2022 (الأناضول)

وتقول عبير الدروقي، وهي موظفة من تاجوراء، لـ"العربي الجديد": "أعتمد على طبيب عيون صديق لعائلتي في علاج ابني، لكن هواجسي من القطاع الصحي تزداد منذ مدة طويلة، وبت لا أثق بالإعلانات الرسمية حول تنفيذ السلطات إجراءات رقابة تنتهي غالباً بإعلان رصد بعض المخالفات في شركات أدوية أو مصحات خاصة". تضيف: "سبق أن أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مصحات لعلاج الأسنان في طرابلس وأخرى للأمراض الجلدية، كما اكتشف تداول عقاقير تجميلية تنتجها شركة وهمية، لكن ما البديل الذي تقدمه السلطات للمواطنين؟ لم نشهد فعلياً إغلاق أي عيادة للأسنان في طرابلس، وكلها تعمل، وربما يطبق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية هذا الإجراء مؤقتاً بسبب عجزه عن تنفيذ قراراته قبل أن تعود المصحات للعمل بعد أيام".

وعموماً، تعلن السلطات في طرابلس أو بنغازي عن تنفيذ برامج لدعم مؤسسات العلاج الحكومية. وكانت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس قد نظمت، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اجتماعاً ضم مسؤولي 25 مستشفى حكومياً، وخُصص لاتخاذ إجراءات عملية لرفع الجاهزية وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية، مثل زيادة السعة السريرية للمستشفيات وتجهيزها بالاحتياجات الأساسية، وتنظيم آلية إحالة المرضى بين المرافق الصحية لضمان انسيابية استقبال الحالات، وتفعيل تشغيل العيادات الحكومية لتخفيف الضغط عن المستشفيات العامة والتخصصية.