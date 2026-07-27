ليبيا: شكاوى من تمدّد المصايف الخاصة وارتفاع أسعارها

- يعاني الليبيون من سيطرة المصايف الخاصة والمجموعات المسلحة على الشريط الساحلي، مما يحد من توفر مساحات عامة مجانية للسباحة ويزيد من صعوبة الوصول إليها للأسر محدودة الدخل. - تواجه المصايف الخاصة ضعف الإقبال بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وسيطرة المجموعات المسلحة، مع تقارير حكومية تشير إلى أن 17% من الشواطئ غير صالحة للسباحة، مما يستدعي تدخل الجهات الرسمية لضمان سلامة المواطنين. - أطلقت الحكومة مشروعًا لإنشاء مصايف عامة لتحسين الخدمات السياحية، لكن التحديات مثل نقص الخدمات الأساسية وارتفاع حوادث الغرق تتطلب تعزيز جهود الإنقاذ البحري وتوعية المواطنين.

يشكو ليبيون من تمدّد المصايف الخاصة واستحواذها على مساحاتٍ كبيرة من الشريط الساحلي وفرضها رسوماً باهظة، وسط سيطرة مجموعات مسلحة على أجزاء منها، واستمرار إغلاق المصايف الحكومية وتراجع حضور الدولة في تنظيم الفضاءات العامة.

مع كل صيف يعود الشاطئ الليبي إلى واجهة النقاش، وتتجدّد شكاوى المواطنين الباحثين عن مساحة مجانية للاصطياف، في ظلّ التوسع المتسارع للمصايف الخاصة على امتداد أجزاء واسعة من الساحل. وعلى الرغم من أن ليبيا تمتلك شريطاً ساحلياً طويلاً، فإنّ شواطئ المدن الساحلية بات من الصعب العثور فيها على مساحة عامة مناسبة للسباحة، خصوصاً بالنسبة للأسر محدودة الدخل، غير القادرة على تحمّل الرسوم الباهظة للمصايف الخاصة، وسط استمرار إغلاق المصايف الحكومية وتراجع حضور الدولة في تنظيم الفضاءات العامة.

خلال الأعوام الأخيرة بدأت المصايف الخاصة بالظهور في مدينتَي الخمس ومصراتة شرق طرابلس، وفي مدينتَي صبراتة وزوارة غربها، قبل أن تتحوّل الفكرة إلى استثمار واسع دفع كثيرين إلى إنشاء مصايف جديدة، حتى باتت تغطّي مساحات كبيرة من الساحل الممتد بين طرابلس ومصراتة، أحد أكثر الشواطئ استقطاباً للمصطافين.

ويؤكد محمد الساعدي، وهو موظف من طرابلس، أنه لم يعد بالإمكان العثور على مساحة نظيفة على شاطئ البحر كما كانت الحال قبل أعوامٍ، لافتاً إلى أنه اعتاد منذ عامَين الخروج رفقة أسرته في وقت مبكّر جداً للعثور على منفذ عام، بسبب الازدحام على المساحات العامة التي صارت ضيقة بعد زحف المصايف الخاصة على امتداد الشاطئ. ويقول الساعدي لـ"العربي الجديد": "يبقى البديل باللجوء إلى المصايف الخاصة ذات الأسعار الجنونية، غير أنّ بعض المواطنين يبحثون عن الفضاءات العامة البعيدة عن المصايف الخاصة، حرصاً على جودة المياه وصلاحيتها للسباحة وخلوّها من التلوث".

ويؤكد المسؤول في مصيف اللؤلؤة الخاص، شرق طرابلس، يحيى بلعيد، ضعف الإقبال على المصايف الخاصة بسبب ارتفاع أسعارها، مبرّراً ذلك بـ"الكلفة التشغيلية الكبيرة" التي يتحمّلها أصحاب المصايف، ويكشف لـ"العربي الجديد" أن مجموعات مسلحة تتقاسم السيطرة على أجزاء من الشريط الساحلي، وتؤجّرها للمستثمرين بأسعار مرتفعة، كما أنّ الحرس البلدي ينفّذ حملات لتحصيل الرسوم والضرائب من المصايف المرخّصة.

الصورة يبحث كثيرون عن مساحة مجانية للسباحة، طرابلس، 18 يوليو 2023 (محمود تركية/ فرانس برس)

ويتساءل بلعيد عن دور وزارتَي البيئة والسياحة والصناعات التقليدية في مراقبة الشريط الساحلي، في مقابل إعلاناتهما السنوية بشأن المناطق التي تُحظر السباحة فيها، بسبب ارتفاع مؤشرات تلوث المياه، وعن مدى قدرة الجهات الرسمية على فرض سيطرتها في ظلّ ما يصفه بـ"السيطرة الفعلية" لمجموعات مسلحة تؤجّر مساحات واسعة من الشاطئ للمستثمرين، من دون أيّ اعتبار لمنع السباحة في المناطق المحظورة، كما يعتبر بلعيد أنّ ضعف الإقبال على المصايف الخاصة يرتبط أيضاً بعدم جودة مياه البحر في بعض المواقع.

وفي المقابل، تبدو الصورة مختلفة في مدينة سرت، شرق طرابلس، إذ ما تزال المساحات المفتوحة على البحر واسعة، لكنّ سكان المدينة يواجهون تحدياتٍ من نوع آخر. ويوضح حمزة رزق الله، أحد سكان المدينة، أنّ الشواطئ العامة متوفرة لكن غياب الخدمات الأساسية يقلّل من الإقبال عليها. ويضيف لـ"العربي الجديد" أنّ سكان المدن الصغيرة لا يواجهون مشكلة في الوصول إلى البحر، لكنهم يفتقدون فرق الإنقاذ والإسعاف والخدمات والتنظيم المتوفر في بعض المدن الأخرى.

وفي مطلع يونيو/ حزيران الماضي، كشفت الإدارة العامة للإصحاح البيئي الحكومية نتائج مشروعها السنوي لرصد وتقييم جودة مياه شواطئ الاصطياف للعام 2026، مؤكدةً أنّ 17% من الشواطئ التي شملتها أعمال الرصد والتقييم غير صالحة للسباحة، مقابل 83% من الشواطئ المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، وبالتالي صالحة للسباحة. وأعلنت حظرها السباحة في 10 مواقع بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.

وتضمّ قائمة الشواطئ المحظورة غير الصالحة للسباحة، مناطق تاجوراء وسوق الجمعة وطرابلس المركز وحي الأندلس وزليتن وصبراتة والخمس والزاوية المركز في غرب البلاد، فضلاً عن طبرق وسوسة شرقيها. ولفتت الإدارة العامة للإصحاح البيئي إلى أنّها ستتولى بالتنسيق مع إدارات شؤون الإصحاح البيئي بالبلديات متابعة تنفيذ القرارات، من خلال إلزام البلديات بمنع السباحة في المواقع المحددة وتركيب اللوحات الإرشادية، بالتعاون مع فروع جهاز الحرس البلدي لاتّخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأوضحت أنّ نشر هذه النتائج يأتي انطلاقاً من مبدأ الشفافية وحرص الإدارة العامة على سلامة المواطنين والمصطافين، والتزامها بدورها الرقابي لحماية الصحة العامة والبيئة البحرية.

قضايا وناس حوادث غرق المصطافين تتزايد في ليبيا

وفي محاولة رسمية لمعالجة إشكالية غياب المصايف الحكومية، أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أخيراً، على افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مصايف عامة في تاجوراء شرق طرابلس. وأفادت الحكومة بأنّ الخطوة تأتي ضمن خطتها لتطوير الشواطئ العامة وتحويلها إلى مرافق سياحية وترفيهية حديثة، موضحةً أنّ المشروع يهدف إلى إنشاء شواطئ عامة تمثل بديلاً عن الشواطئ العشوائية، ضمن مخطط لإنشاء سبعة مصايف عامة، بواقع مصيفَين في مدينة مصراتة، ومصيف واحد في كلّ من تاجوراء، وقصر الأخيار (شرق طرابلس)، وزوارة، وصبراتة، والخمس.

وتشهد الشواطئ الليبية ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الغرق منذ بداية فصل الصيف، بينما تتواصل تحذيرات الجهات المعنية بشأن مخاطر السباحة في الظروف الجوية غير المناسبة، أو المواقع غير المؤهلة للسباحة، وتكرّر فرق الإنقاذ البحري حثّ المواطنين على التقيّد بإرشادات السلامة، ومتابعة النشرات الجوية، والالتزام بقرارات منع السباحة عند اضطراب البحر، فضلاً عن تجنّب السباحة في المناطق الخطرة.