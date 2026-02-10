ليبيا: حملات كثيفة لملاحقة تجار المخدرات

- تنفذ الأجهزة الأمنية في ليبيا حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات القضائية لمكافحة تجارة المخدرات، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مما يعكس انتشار الظاهرة على مستوى وطني. - الناشط علي المجبري يشير إلى أن الحملات تعكس وعي السلطات بخطورة المخدرات، ويؤكد على أهمية تعزيز الأمن المجتمعي ورفع الوعي بخطر المخدرات. - يشدد المجبري على ضرورة تكامل الحملات مع سياسات صحية واجتماعية، مثل العناية بمراكز علاج الإدمان، وأشادت تقارير أممية بالجهود الليبية في هذا المجال.

تنفذ الأجهزة الأمنية في ليبيا منذ العام الماضي، بالتنسيق مع الجهات القضائية، حملة واسعة ضد تجار المخدرات وشبكات التهريب، وقد فككت بعضها في إطار محاولاتها الحدّ من انتشار الآفة وتداعيات زيادة معدلات الجريمة.

تكثف السلطات الأمنية في ليبيا حملات مكافحة الاتجار بالمخدرات التي تتفشى في شكل كبير ويرتفع عدد متعاطيها. وفي أحدث الوقائع المرتبطة بهذه الحملات إعلان مصلحة الجمارك في الثاني من فبراير/ شباط الجاري ضبط 178 كيساً من مخدر الكوكايين في منطقة عين زارة جنوب طرابلس بعد عملية تحرٍّ منسقة ومراقبة دقيقة لشخص استخدم تطبيقات إلكترونية وتحويلات مالية لتسلم المخدرات وتوزيعها، وقد أوقف وأحيل على نيابة مكافحة المخدرات.

وفي اليوم نفسه أوقع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طرابلس بعصابة كانت تجلب كوكايين من نيجيريا بهدف ترويجها داخل المدينة، وأوقف شخصان في حوزتهما نحو كيلوغرام من الكوكايين.

وفي 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعتقل جهاز مكافحة المخدرات 10 متهمين بالاتجار بالمخدرات في عمليات أمنية متفرقة داخل مدينة مصراته شرقي طرابلس، وضبط في حوزتهم 1465 قرصاً يُشتبه في أنها حبوب هلوسة، و46 قطعة حشيش. في اليوم ذاته أوقف الجهاز نفسه شخصاً في مدينة سرت (وسط) وفي حوزته مخدرات حشيش وأقراص "ترامادول" و"لاريكا"، وسلمه مع المضبوطات إلى الجهات المختصة للتحقيق معه.

وفي 30 يناير الماضي ضبطت إدارة التحريات في جهاز البحث الجنائي بمدينة بنغازي تاجر مخدرات وفي حوزته كمية كبيرة من أقراص "ترامادول"، وجاء ذلك غداة ضبط جهاز مكافحة المخدرات في البيضاء (شرق) شحنة مخدرات في أثناء تهريبها عبر سيارة من طبرق إلى بنغازي، وشملت 53 كيلوغراماً من الحشيش و9000 قرص من عقار "ترامادول"، كما أوقف جهاز مكافحة المخدرات تاجراً في تاجوراء شرقي طرابلس، ومعه 493 قرص "ترامادول".

ويرى الناشط المدني علي المجبري، في حديثه إلى "العربي الجديد"، أن "الحملات الأمنية الكثيفة التي تشهدها المدن الليبية تعكس إدراك السلطات خطورة انتشار المخدرات وتأثيرها السلبي على المجتمع على صعيدي الصحة العامة وزيادة معدلات الجريمة، والكميات التي ضُبطت في طرابلس ومصراته وسرت وبنغازي والبيضاء وتاجوراء تشير إلى زيادة التعاطي، ومن الملاحظ أن العمليات لم تنحصر في مدينة واحدة أو منطقة معينة، ما يوضح أن الظاهرة تتعدى الحدود المحلية، وتطاول شبكات متفرعة على المستوى الوطني".

ويعتبر المجبري أن "تنوع المخدرات المضبوطة من كوكايين مستورد إلى أقراص ترامادول ولاريكا وحشيش يدل على ارتفاع مستوى الخطر. والكوكايين على سبيل المثال يعكس وجود شبكات تهريب دولية، أما أقراص ترامادول ولاريكا فتؤكد وجود استهلاك داخلي واسع النطاق بين الفئات الشابة".

الصورة يجب العناية جدياً بمراكز علاج الإدمان في ليبيا، 15 سبتمبر 2024 (Getty)

ويعتبر المجبري أن "ما تدل عليه أنواع المخدرات المضبوطة يستدعي إجراء دراسات متخصصة لتقييم حجم التعاطي ومخاطره على الصحة النفسية والجسدية للمجتمع، ثم وضع برامج وقائية مناسبة للتعامل مع التداعيات قبل أن تتفاقم". ويُشدد على أهمية الحملات الأمنية في تعزيز الأمن المجتمعي ورفع مستوى الاطمئنان بين السكان، وتوجيه رسائل قوية لتجار المخدرات وشبكاتهم بأنهم قيد الملاحقة، وأن الدولة قادرة على كشف شبكاتهم ووقف نشاطهم. إضافة إلى ذلك تبعث الحملات رسائل لكل شرائح المجتمع بأن جهوداً رسمية جدية تبذل للحدّ من انتشار المخدرات، ما يعزز الوعي العام بخطرها ويحفز الأسر والأفراد على الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية".

ويشدد المجبري على "ضرورة عدم حصر مواجهة المخدرات بالحملات الأمنية، إذ يجب أن تتكامل مع سياسات صحية واجتماعية أهمها العناية جدياً بمراكز علاج الإدمان وتأهيل المتعاطين، فهؤلاء في كثير من الحالات ضحايا قبل أن يكونوا جناة، وإتاحة العلاج والدعم النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي وسيلة فعّالة أخرى لمكافحة الظاهرة ومنع عودتها". ويدعو إلى "توسيع بناء هذه المراكز وتحديث برامجها العلاجية، فهي جزء لا يتجزأ من أي خطط وطنية شاملة تهدف إلى حماية المجتمع وتقليص الطلب على المخدرات إلى جانب تجفيف منابع الاتجار بها".

والعام الماضي أشادت تقارير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالجهود الأمنية التي بُذلت خلال العام الجاري، وأكد دعم ليبيا في مراقبة حركة المخدرات، وتعزيز قدرات الدولة على التعامل مع الاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة. لفت المكتب الأممي إلى أن أنماط الجريمة ارتبطت في مرحلة ما بعد عام 2011، بغياب الفرص الاقتصادية، وانتشار السلاح، وتراجع سلطة الدولة، ما أنتج موجة متنامية من الجرائم المرتبطة بالمخدرات والسرقة والعنف.