ليبيا: جهود لضبط فوضى التعليم الخاص

تحاول السلطات الليبية منذ سنوات ضبط الفوضى التي يشهدها قطاع التعليم بهدف الحد من تدني جودته ومكافحة مظاهر الفساد فيه. وقد اتخذت إجراءات جديدة أخيراً لكنها واجهت انتقادات.

تتجه السلطات في ليبيا إلى تنفيذ إجراءات متوازية لإصلاح قطاع التعليم الذي يعاني من تدهور منذ سنوات، وهي تركز على البنى التحتية للمؤسسات التعليمية. وفي موازاة تنفيذ مشاريع لصيانة مدارس وبناء أخرى، قررت الحكومة وقف منح تراخيص جديدة لمدارس خاصة حتى تأكيد سلامة مبانيها وأنها تستوفي معايير الجودة. لكن هذه الإجراءات واجهت انتقادات من الأهالي والمعلمين الذين رأوا أن الاهتمام الحكومي ينصب على الجانب المادي مقابل إهمال الجانب التعليمي الذي يتعلّق بجودة المناهج وتأهيل المعلمين.

وأخيراً وجهت حكومة الوحدة الوطنية كل من وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والاقتصاد والتجارة، والحكم المحلي، بـ"إيقاف منح تراخيص لشركات تجارية ذات نشاط تعليمي مؤقتاً حتى معالجة الإشكاليات القائمة، والتأكد من أنها تلتزم بمعايير الجودة خصوصاً في ظل انتشار مؤسسات التعليم الخاص وتوسّعها داخل البلديات".

وأكد التعميم منع استغلال مقار المؤسسات التعليمية العامة من مؤسسات خاصة، وطالب بإخلائها قبل بداية العام الدراسي 2026-2027، مع إيقاف المؤسسات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما شدد على ضرورة مراقبة مؤسسات التعليم الخاص للتحقق من استمرار التزامها بمعايير الجودة، وطالب البلديات بمتابعة تنفيذ ما ورد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت وزارة التعليم سحبت تراخيص 107 مدارس خاصة بسبب تزوير نتائج الامتحانات عام 2017، وفي العام التالي أوقفت 74 مدرسة خاصة بحجة أن مقارها تفتقر إلى المواصفات الكمية والنوعية والصحية التي يشترطها القانون للمباني المدرسية، كما أصدرت عام 2021 قرار إيقاف 11 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاص لعدم مطابقتها الشروط الفنية والقانونية المعتمدة. ولم تعلن الوزارة في كل هذه القرارات نتائج الإجراءات المنفذة ما جعلها، بحسب ما يقول المفتش التربوي خليفة بن ناصر، لـ"العربي الجديد"، "كأنها لم تحصل". ويلفت إلى أن "الوزارة كانت تحت ضغط عدم القدرة على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم نتيجة تهالك المدارس الحكومية بتأثير أضرار حروب السنوات الماضية، وهكذا اضطر كثير من المواطنين إلى اللجوء إلى المدارس الخاصة، فلم تنفع قرارات الإغلاق والعقوبات التي أصدرتها الوزارة".

تصنّف السلطات الليبية مدارس خاصة بأنها "شركات تجارية"، 20 مايو 2019 (فرانس برس)

وحاولت حكومة الوحدة الوطنية الحالية تجاوز هذه العقبة عبر إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل مدارس وبناء أخرى جديدة منذ عام 2021، كما أهتمت منذ عام 2023 بملف صلاحية المباني المدرسية. وأُنجزت أعمال صيانة 366 مدرسة ومرفقاَ تعليمياً، في حين لا تزال 226 مدرسة قيد الصيانة. أيضاً تنفذ مشاريع لبناء 230 مدرسة بديلة من مدارس الصفيح المنتشرة في القرى والأرياف.

وبالتوازي مع ذلك أطلقت الحكومة عام 2024 مشروع "مدارس المستقبل" الذي يهدف إلى إنشاء 1500 مدرسة حديثة بمواصفات عالمية. وأنجزت حتى الآن 46 مدرسة تستوعب نحو 23 ألف طالب.

ويُشيد بن ناصر، في حديثه لـ"العربي الجديد" بقرار السلطات وقف منح التراخيص للمدارس الخاصة التي "تحوّلت من قطاع يفترض أن يدعم القطاع العام الى ما يشبه محلات تجارية يسعى أصحابها إلى تحقيق الربح فقط، وقد تهتم بعض المدارس بالإدارة والمظهر الخارجي لكنها تفتقر في نفس الوقت إلى جودة التعليم ولا تحرص على الأداء". يضيف: "مقار المدارس الخاصة بيوت وشقق مستأجرة تخالف التشريعات التي تحدد مواصفات المباني عند منح التراخيص. إلى ذلك أحدثت المدارس الخاصة تراجعاً حاداً في جودة التعليم، وإذا كانت السلطات اضطرت خلال السنوات الماضية إلى التغاضي عن هذه الأوضاع بسبب تهالك المدارس الحكومية، فهذا لا يبرر ترك المدارس الخاصة بلا رقابة حتى توسّعت وتحوّلت إلى وسيلة للربح".

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ويقول صلاح عريبي الذي يتعلم ابنه في إحدى مدارس المستقبل بمنطقة الحرابة الجبلية (غرب)، لـ"العربي الجديد": "تضم المدرسة مختبرات ومعامل لا يدخلها الطلاب إلا للجلوس من دون أن يستفيدوا منها، والمناهج المقررة في مادتي الأحياء والكيمياء يمكن أن يتعلمها الطالب خلال أقل من شهر عبر الاستعانة بتقنيات وتطبيقات حديثة، وربما أصبحت بعض مواضيعها قديمة لدرجة يصعب العثور على أمثلة أو شروحات حديثة لها".