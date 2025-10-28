ليبيا: جهود حكومية للعناية بالغابات والحدّ من التعديات

- نفذت ليبيا حملات لحماية الغطاء النباتي ومكافحة الاستغلال الجائر للغابات، بالتعاون مع خبراء وممثلي مكتب النائب العام، مما عزز الوعي البيئي وضبط المخالفات. - استضافت الشرطة الزراعية اجتماعاً لوضع خطة وطنية لمقاومة حرائق الغابات، تضمنت تطوير آليات الرصد المبكر والتدخل السريع، وتنظيم حملات توعية وتدريب فرق استجابة للطوارئ. - أشار الناشط البيئي أبو بكر شحيمة إلى ضرورة تنسيق الجهود وإنشاء نظام رصد بيئي، مع تحديث التشريعات وفرض غرامات بيئية، وتشجير أنواع محلية تقاوم الجفاف.

شهدت ليبيا هذا العام سلسلة إجراءات ميدانية وتشريعية ورقابية عكست تنامي التحرك الرسمي لحماية الغطاء النباتي، ومكافحة الاستغلال الجائر للغابات والثروة النباتية. وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري نفذ جهاز الشرطة الزراعية في مناطق تمتد من الأبيار غربي مدينة بنغازي حتى طبرق (أقصى شرق) حملة ميدانية واسعة لحماية الغابات ومراقبة الأنشطة في منطقة الجبل الأخضر.

وأوضح الجهاز أن الحملة هدفت إلى وقف التعديات على الغابات، ومنع قطع الأشجار والنباتات الرعوية، ومواجهة مظاهر الاستغلال الجائر عبر تكثيف الدوريات الوقائية ورصد الأنشطة داخل الغابات. وأكد أن "الحملة هدفت أيضاً إلى الحفاظ على التوازن البيئي في المناطق الجبلية الشرقية، وقد حدّت من التعديات وضبطت مخالفات، وعززت الوعي البيئي لدى المواطنين والمزارعين".

وفي 12 أغسطس/ آب الماضي، باشرت إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية بطرابلس حملة لإيقاف التعديات على أراضي الغابات التي تملكها الدولة في منطقة قره بولي شرقي العاصمة طرابلس، ووضعت علامات حدودية للأراضي، وحصرت المباني المخالفة القائمة عليها تمهيداً لإزالتها. وذكرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن الإجراءات اتخذت في حضور خبراء في الهندسة الزراعية وممثلي مكتب النائب العام، وأن الجهات المختصة باشرت الملاحقة القانونية لمتورطين بارتكاب تعديات.

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي استضافت الشرطة الزراعية في بنغازي اجتماعاً ضم خبراء من مركز البحوث الزراعية وأساتذة جامعيين وضع اللمسات الأخيرة على "خطة وطنية شاملة لمقاومة حرائق الغابات" تعتزم الحكومة المكلفة من مجلس النواب إقرارها والبدء في تنفيذها نهاية العام الحالي بهدف "حماية ما تبقى من الغطاء النباتي في البلاد من خلال تطوير آليات الرصد المبكر والتدخل السريع والتنسيق بين المؤسسات المعنية، وتنظيم حملات توعية وتدريب فرق استجابة للطوارئ البيئية".

وترافق ذلك مع تنفيذ دوريات الشرطة الزراعية، بالتعاون مع مكتب الغابات وقطاع الزراعة، حملة واسعة في مدينة ترهونة شرقي طرابلس استهدفت غابات خلفون وأرميلة ومصلات التي تقدر مساحتها بنحو 260 هكتاراً. وجاءت الحملة، بحسب بلدية ترهونة، بعد تلقي بلاغات عن اعتداءات. ووثقت الحملة الأضرار، ووضعت آليات للحدّ من الانتهاكات التي طاولت الغطاء النباتي.

وفي الأول من مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب منع قطع كل أنواع الأشجار والنباتات في المدن والغابات، وكلّفت وزارة الزراعة بالتنسيق مع الشرطة الزراعية والحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وإطلاق حملات لمكافحة التصحر والحفاظ على الغطاء النباتي".

يفاقم انعدام الرقابة الرسمية مشاكل المساحات النباتية، 6 أكتوبر 2022 (إسلام الأطرش/ Getty)

وتعكس هذه الخطوات التي تشمل قرارات وتشريعات وحملات ميدانية، اتجاهاً متزايداً لدى السلطات الليبية لتدارك المخاطر التي تهدد الثروة النباتية في البلاد، خصوصاً في ظل تكرار الحرائق التي باتت تشكل ظاهرة ملازمة للغابات في كل فصل صيف، وأيضاً في ظل تزايد الضغوط السكانية والعمرانية على المساحات الخضراء المحدودة. لكن هذه الجهود تبقى متفرقة، وتحتاج إلى تنسيق مؤسساتي واسع وسياسات بيئية واضحة على المستوى الوطني، بحسب ما يقول الناشط البيئي أبو بكر شحيمة لـ"العربي الجديد"، والذي يضيف: "رغم محدودية المساحات تبقى الغابات رئة ليبيا الطبيعية التي تلعب دوراً محورياً في التوازن البيئي ومكافحة التصحر، وغياب السياسات البيئية المستقرة والفوضى الأمنية عرضها لاعتداءات مستمرة، ومحدودية مساحات الغابات يزيد الآثار السلبية لانحسارها على صعيدي البيئة والمناخ اللذين شهدا تحولات خطرة خلال السنوات القليلة الماضية".

ويوضح شحيمة أن "ما تملكه ليبيا من مساحات خضراء يتعرض لتهديد بفعل القطع الجائر والتوسع العمراني العشوائي. وشهدت غابات وادي الكوف شرقي بنغازي، على سبيل المثال، تعديات واسعة من مواطنين، وجهات مسلحة بنت مقار عسكرية داخلها، ونحن نحاول صدّ هذه التهديدات بقدر ما نستطيع، ولم تزد قرارات الحكومة في بنغازي في الآونة الأخيرة، عن حدّ الإعلانات من دون أي تنفيذ على الأرض".

ويشير شحيمة الى أن "الجهود التطوعية أكبر من جهود السلطات. وينظم شبان حملات توعية وحراسة لحماية الغابات من الدمار، والجهود الحكومية لا يجب أن تتوقف عند إطلاق حملات متقطعة، بل يجب أن تذهب إلى حدّ فرض عقوبات مناسبة على من يتعدى على الغطاء النباتي".

ويقترح شحيمة أن يكون العمل على حماية الغابات وفق منظومة متكاملة تبدأ بإنشاء نظام رصد بيئي باستخدام المراقبة الجوية لتتبع التغيّرات والحرائق، وتحديث الخرائط الرقمية سنوياً لتحديد مناطق الحماية. ويجب أن تتجه الجهود الحكومية نحو تشجير أنواع محلية تقاوم الجفاف، وإشراك المواطنين في المناطق الريفية في إدارة الغابات عبر حوافز اقتصادية، والأهم تحديث التشريعات وفرض غرامات بيئية تصاعدية بحسب حجم الأضرار".