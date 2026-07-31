ليبيا: بؤر للحمى القلاعية بين الحيوانات

- بدأت السلطات الليبية في تنفيذ إجراءات عاجلة لاحتواء تفشي الحمى القلاعية بين الحيوانات، شملت عزل المناطق المتضررة ومنع حركة الحيوانات، مع تنفيذ عمليات تطهير وتعقيم بإشراف مكتب الصحة الحيوانية. - تعمل الفرق البيطرية بالتنسيق مع جهاز الشرطة الزراعية على تنفيذ حملات ميدانية لرصد الإصابات واحتوائها، مع التركيز على العلامات السريرية، بينما يواجه المربون تحديات بسبب نقص الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج. - يشير الخبراء إلى أن الإجراءات المحلية قد لا تكون كافية، ويطالبون بتوفير لقاحات وتوسيع برامج الترصد الوبائي، مع الاستعانة بخبرات المنظمات الدولية لتعزيز الجهود المحلية.

شرعت الجهات المتخصصة بليبيا في تنفيذ إجراءات عاجلة، لاحتواء بؤرة جديدة لتفشي مرض الحمى القلاعية بين الحيوانات ومنع انتقال العدوى إلى مواقع أخرى.

أطلقت السلطات الليبية سلسلة إجراءات احترازية في أوساط مربي الماشية في أنحاء البلاد بعد رصد بؤر جديدة لمرض الحمى القلاعية، ما زاد المخاوف من اتساع نطاق العدوى الذي قد يتسبب في خسائر تهدد الثروة الحيوانية. جاء ذلك بعد إعلان جهاز الشرطة الزراعية في مسلاتة شرقي العاصمة طرابلس أنه استجاب لبلاغات وردته من مربي الحيوانات في المنطقة بشأن الاشتباه في نفوق 24 رأس غنم وإصابة 86 بالحمى القلاعية، كما رصد إصابات ونفوقاً في قطعان من الماعز والأبقار، وذلك استناداً إلى إحصاء أولي في انتظار استكمال عمليات المسح الميداني التي تنفذها الفرق المتخصصة.

وطبقت الشرطة الزراعية إجراءات عاجلة شملت فرض عزل على المنطقة ومنع حركة دخول الحيوانات إليها أو خروجها منها حتى استكمال أعمال التطهير والتعقيم التي يشرف عليها مكتب الصحة الحيوانية، كما أوقفت نقل المواشي من بلدية مسلاتة وإليها.

كما عمم الجهاز تعليمات على فروعه في البلديات المجاورة، خصوصاً بني وليد وترهونة، من أجل تشديد الرقابة على المنافذ المشتركة، ومنع تنقل الحيوانات بين المناطق، ودعا المربين إلى الإبلاغ الفوري عن أي إصابات مشبوهة لضمان سرعة التدخل والحدّ من انتشار المرض، وذلك بالتنسيق مع غرفة السيطرة والاتصالات التابعة للجهاز. وبالتوازي مع إجراءات العزل، تواصل الفرق البيطرية تنفيذ عمليات الرش والتعقيم داخل المناطق المتضررة، وتقديم الرعاية والعلاجات اللازمة للحيوانات المصابة وفصلها عن القطعان السليمة للحدّ من انتقال العدوى.

وامتدت الإجراءات الاحترازية إلى عدد من البلديات الأخرى، مثل قصر بن غشير وزليتن، وشملت إغلاق أسواق بيع المواشي، وفرض قيود على دخول الحيوانات واللحوم الواردة من المناطق التي سجلت فيها إصابات أو يشتبه في وجود المرض فيها.

وغرب العاصمة طرابلس، كشفت فرق الشرطة الزراعية أنها تراقب الأسواق عبر حملات تفتيش، للتأكد من خلوها من الإصابات. أما شرق البلاد، فأعلنت السلطات البيطرية في مدينة البيضاء الاشتباه في إصابة قطعان من الأغنام في منطقتي قندولة ومراوة، بعد ملاحظة أعراض تشير إلى الإصابة بالحمى.

يواجه مربو الماشية الأمراض بمفردهم، مايو 2026 (محمود تركية/ فرانس برس)

ويؤكد مالك الجعيدي، الخبير بالمركز الوطني للصحة الحيوانية، أن الأجهزة البيطرية باشرت منذ ظهور بؤر الاشتباه تنفيذ حملة ميدانية واسعة بالتنسيق مع جهاز الشرطة الزراعية لرصد الإصابات واحتوائها. ويوضح في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الفرق البيطرية تعمل على سحب عينات من الحيوانات وإحالتها إلى المختبرات لإجراء الفحوص اللازمة، والتشخيص الميداني الأولي يعتمد على مجموعة علامات سريرية تظهر على الحيوانات أبرزها العرج وارتفاع درجة الحرارة وظهور تقرحات أو بثور في الفم واللسان واللثة، أما التشخيص النهائي فلا يثبت إلا بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية".

في المقابل، يشكو أبو بكر الشفار، وهو أحد مربي الماشية، من تكرار ظهور الأمراض الوبائية في ظل نقص الأدوية البيطرية وغياب الدعم اللازم للمربين. ويقول لـ"العربي الجديد": "يواجه المربون بأنفسهم تزايد موجات الأمراض، مثل الحمى القلاعية واللسان الأزرق، من دون أن تتوفر الإمكانات الكافية للوقاية أو العلاج". ويؤكد أن "معظم الصيدليات البيطرية لا توفر الاحتياجات المطلوبة في شكل منتظم، ما يضطر المربين إلى شراء الأدوية واللقاحات على نفقتهم الخاصة وبأسعار مرتفعة من الصيدليات الخاصة، ما ينعكس مباشرة على تكلفة تربية المواشي".

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من جهته، يتحدث الطبيب البيطري عبد الكريم السنوسي لـ"العربي الجديد" عن أن "الحمى القلاعية من أكثر الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخنازير"، ورغم أن السنوسي يرى أن معدل النفوق المعلن منخفض ولا يشكل قلقاً كبيراً، يلفت إلى أن انتقال مخاطره إلى المواليد الصغيرة من الحيوانات يرفع الكلفة. وهو يُشيد بالإجراءات التي اتخذها جهاز الشرطة الزراعية وسرعة تحركه لمحاصرة المرض في بؤره الحالية، لكنه يستدرك بأن "مواجهة المرض لا تتحقق بالإجراءات المحلية وحدها، خصوصاً عندما تظهر بؤر متفرقة في أكثر من منطقة خلال فترة زمنية قصيرة، ما يزيد احتمال وجود انتشار أوسع للفيروس، لذا نطالب بتوفير تعزيزات في المرحلة الحالية من خلال لقاحات مناسبة للسلالة الفيروسية المتداولة، وتوسيع برامج الترصد الوبائي ورفع جاهزية المختبرات المرجعية، إضافة إلى الاستعانة بخبرات المنظمات الدولية المتخصصة باعتبار أن المرض ينتشر في العديد من الأقطار".