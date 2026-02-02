ليبيا: العاصفة الترابية تكشف حاجات مرضى الجهاز التنفسي

- كشفت العاصفة الترابية في ليبيا عن الحاجة لتحسين الخدمات الصحية، حيث استقبل مستشفى الكويفية مئات الحالات التنفسية بسبب الغبار، مع احتمال نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية. - استجابةً للعاصفة، مددت الحكومة الليبية العطلة الرسمية وفرضت حظر تجول في بنغازي، وشكلت لجنة طوارئ لدعم أكثر من 10,500 حالة، مما خفف الضغط على المستشفيات. - أثارت العاصفة مخاوف بشأن استعداد القطاع الصحي، حيث دعت وردة عبد الجواد لدعم مستشفى الكويفية وتوفير الأدوية، مشيرةً إلى تأثير الغبار على مرضى الأنف والعينين أيضاً.

كشفت العاصفة الترابية الأخيرة التي ضربت ليبيا، حاجة المواطنين ولا سيّما مرضى الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية، إلى مستشفيات وأدوية وخدمات صحية تلبّي الحالات الطارئة خلال الكوارث والتقلبات المناخية.

استقبل مستشفى الكويفية التخصصي التعليمي للأمراض الصدرية والدرن في مدينة بنغازي شرقي ليبيا مئات الحالات خلال العاصفة الترابية التي اجتاحت شرق البلاد وجنوبه في 20 و21 يناير/ كانون الثاني من هذا العام، إذ سجلت أقسامه خلال يومين 766 حالة تعاني أمراضاً صدرية وحساسية ناجمة عن الغبار الكثيف والأتربة المثارة.

وفي 21 يناير، أعلن مدير عام مستشفى الكويفية أيوب الشيخي أن عدد الحالات المسجلة كان أقل من المتوقع بسبب تخوّف المواطنين من الخروج نتيجة انعدام الرؤية الناجم عن الظروف الجوية. وحذّر حينها في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، من احتمال حدوث نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، نتيجة الاستهلاك الكبير الذي شهدته الأقسام، مؤكداً أهمية الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة.

وجاءت هذه التحذيرات بالتزامن مع إعلان الحكومة حينها تمديد العطلة الرسمية لأيام إضافية بعد فرض حظر تجول شامل في بنغازي ومناطق شرق البلاد، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر الناجمة عن انعدام الرؤية الناتج عن موجة الغبار.

وقبل العاصفة، كان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية تحرك منخفض جوي صحراوي نحو شرق البلاد، وتوقع أن تبلغ ذروته يومَي 20 و21 يناير، محذّراً من موجة عالية من العواصف الترابية قد تؤدي إلى تدهور الوضع، وهو ما دفع بالحكومة في بنغازي إلى تشكيل لجنة طوارئ، وإعلان عطلة رسمية لكل القطاعات، وحظر تجول شامل.

وعقب انتهاء موجة الغبار، أبلغت السلطات عن تسجيل حالة وفاة و15 إصابة أخرى في بنغازي، فيما تمكنت فرق الطوارئ من تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 10.500 حالة (معظمها أمراض تنفسية). وفي تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أوضح أحد أعضاء فرق الإسعاف والطوارئ، محسن بوخضرة، أن الوحدات الميدانية التي شكلتها الحكومة قامت بدوريات إنقاذ في مختلف المناطق الشرقية، ولا سيما في بنغازي ومحيطها، حيث زارت الأحياء وقدّمت الدعم الصحي للأسر في منازلها، ومن بينها حالات كانت تعاني مشكلات تنفسية.

واضطر عثمان العرفي إلى نقل زوجته إلى أحد مستشفيات المنطقة في مدينة المرج شرقي بنغازي، نتيجة تدهور حالتها الصحية، وهي التي تعاني مشكلات تنفسية مزمنة جراء مرض الربو. ويقول لـ"العربي الجديد": "على الرغم من الاحتياطات المسبقة التي قمنا بها، من شراء الكمامات لتفادي الغبار والأتربة، وتفقد جهاز البخار المنزلي، أُصيبت زوجتي بالتهابات حادة في صدرها وتهيّج في الأنف، بسبب الغبار الكثيف، وفق ما أكده الأطباء".

وتثني وردة عبد الجواد على جهود فرق الطوارئ الحكومية، معتبرةً أنها خفّفت الضغط على مستشفى الكويفية عبر استجابتها السريعة للحالات الطارئة. وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، تسأل وردة عن الاحتياطات التي اتخذتها السلطات الليبية لمواجهة عواصف مماثلة في المستقبل، ولا سيّما لجهة دعم مستشفى الكويفية من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل تمكين القطاع الصحي من مواجهة أي حالات طارئة، بحسب قولها. وتلفت إلى أن الحالات التي تأثرت بالغبار القادم من الصحراء لم تقتصر على مرضى الجهاز التنفسي مثل الربو والانسداد الرئوي والحساسية الصدرية، إنما شملت من يعانون مشكلات في الأنف والعينين، ما يضاعف، في رأيها، حجم المسؤولية أمام السلطات والمستشفيات.

الصورة يطالب الليبيون برعاية صحية تستجيب للكوارث، بنغازي، 18 سبتمبر 2023 (أوزان كوسه/ فرانس برس)

وترجّح وردة أن مئات الحالات التي أعلنها مستشفى الكويفية خلال العاصفة قد تقتصر على بنغازي فقط، إذ إن بعض مرضى الحساسية الصدرية خارج المدينة، لا تسمح أحوالهم الصحية بقطع المسافة للوصول إلى مستشفى الكويفية، خصوصاً مع ضعف الرؤية وانتشار الغبار، ما دفعهم إلى التوجه نحو المستشفيات الخاصة. وهناك احتمال أن بعض المرضى لجؤوا إلى مستشفيات داخل بنغازي، ولم يذهبوا إلى مستشفى الكويفية، ما يجعل العدد الفعلي للأشخاص المتأثرين بالاضطرابات التنفسية أكبر بكثير ممّا سُجّل رسمياً في بنغازي، بحسب قولها.

وتبدي وردة خشيتها من نفاد الأدوية والنقص الذي يعانيه القطاع الصحي الحكومي لجهة علاج الأمراض الصدرية، وتقول: "الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية محدودة ومركّزة في بعض المدن، ما يعيق إمكانية حصول المرضى في المناطق الليبية الأخرى على الرعاية الصحية اللازمة، خصوصاً خلال العواصف والكوارث الطبيعية، ما يضطرّهم إلى التوجه نحو المستشفيات الخاصة رغم تكاليفها الباهظة.