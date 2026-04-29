ليبيا: الحكم بسجن 4 مهربي بشر بين 12 و22 عاماً

29 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 15:33 (توقيت القدس)
مهاجرون سريون انقذوا قرب ليبيا ، يناير 2026 (فرانس برس)
مهاجرون سريون أنقذوا قرب ليبيا، يناير 2026 (فرانس برس)
- أدانت محكمة جنايات طرابلس أربعة أعضاء في تشكيل عصابي بتهم تهريب البشر وخطف وافدين لطلب فدى وتعذيبهم، وحكمت عليهم بالسجن بين 12 و22 عاماً، مع عدم الكشف عن أسمائهم.
- انتشلت السلطات 17 جثة لمهاجرين من شواطئ زوارة، وأمرت النيابة بضبط تشكيل عصابي أرسل مهاجرين سريين من طبرق، ما أدى لمقتل 38 شخصاً.
- حثت دول عدة ليبيا على إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، حيث يتعرضون للتعذيب، وتظل ليبيا طريق عبور رئيسي للمهاجرين إلى أوروبا منذ 2011.

أدانت محكمة جنايات طرابلس، أمس الثلاثاء، أربعة أعضاء في "تشكيل عصابي" اتهموا بالتورط في تهريب البشر وخطف وافدين لطلب فدى من ذويهم وتعذيبهم، وحكمت عليهم بالسجن بين 12 و22 عاماً. ولم تكشف النيابة العامة أسماء المتهمين الأربعة الذين حُكم على أحدهم غيابياً، في حين أوضحت أن "التهم تشمل أيضاً خطف وافدين لغرض حمل ذويهم على دفع فدية تحت وطأة مشاهدة تسجيلات مرئية توثق مشاهد تعذيب الضحايا".

وقبل أسبوعين انتشل أحد مراكز الخدمات الطبية 17 جثة على الأقل يُعتقد بأنها لمهاجرين من شواطئ زوارة. وأمرت النيابة العامة أول من أمس الاثنين بضبط وإحضار أفراد تشكيل عصابي أرسل مهاجرين سريين من شواطئ مدينة طبرق إلى شمال المتوسط على متن قارب متهالك لم يؤمن وصولهم إلى وجهتهم، ما أسفر عن مقتل 38 مواطناً من السودان ومصر وإثيوبيا.

وعكست حوادث غرق القوارب على السواحل الليبية عودة لافتة لنشاط شبكات تهريب المهاجرين السريين التي تعمل منذ سنوات ضمن بيئة متغيّرة، ما يجعل تفكيكها مسألة بالغة التعقيد رغم الإجراءات الأمنية والعمليات الميدانية التي تنفذها السلطات الليبية بمختلف أجهزتها، للحدّ من انتشار هذه الشبكات.

جثة مهاجر جرفتها الأمواج إلى شاطئ شرقي طرابلس، 3 مارس 2026 (محمود تركية/فرانس برس)
هواجس ارتفاع وتيرة تهريب المهاجرين في ليبيا

وخلال اجتماع عقدته الأمم المتحدة في جنيف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حثت دول عدة، منها بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون، ليبيا على إغلاق مراكز احتجاز تقول جماعات حقوقية إن المهاجرين واللاجئين يتعرضون فيها للتعذيب والإساءة والقتل أحياناً. وباتت ليبيا طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا، والذين يسلكون مسارات خطرة عبر الصحراء والبحر المتوسط منذ إطاحة الزعيم معمر القذافي عام 2011.

(رويترز)

المزيد في مجتمع
مدرسة أونروا في الضفة الغربية - 6 فبراير 2025 (زين جعفر/ فرانس برس)
التحديثات الحية
طلاب وشباب
مباشر

أزمة أونروا المالية تلقي بظلالها على المسيرة التعليمية للاجئين

تلوث هواء غزة، مدينة غزة، 2 سبتمبر 2025 (حسن جيدي/الأناضول)
التحديثات الحية
صحة
مباشر

أطباء يحذرون من أمراضٍ تواجه أطفال غزة: جيل يتنفس رماد الإبادة

الاغتصاب جريمة متكررة في نزاعات السودان، ديسمبر 2021 (إبراهيم حامد/فرانس برس)
التحديثات الحية
المرأة
مباشر

تحذيرات أممية من تبعات جرائم العنف الجنسي في حرب السودان