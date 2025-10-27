ليبيا: اتهام معلّمين بتعاطي المخدرات

- أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم الليبي علي العابد جدلاً بعد اتهامه بعض المعلمين بتعاطي المخدرات، مما أدى إلى انتقادات من المعلمين ونقابتهم التي طالبت باعتذار رسمي لحماية كرامتهم. - أصدر الوزير بياناً توضيحياً أكد فيه أن تصريحاته استندت إلى تقارير فردية، مشيراً إلى أهمية تنظيم العملية التربوية، ودعا إلى الحوار لتحسين البيئة التعليمية، لكن الانتقادات استمرت. - يرى المعلمون أن المشكلة تكمن في نقص التجهيزات والوسائل التعليمية، مطالبين بإصلاحات لتحسين بيئة العمل وتوفير الموارد بدلاً من التركيز على اتهامات لا تعالج جوهر الأزمة التعليمية.

أثارت تصريحات أدلى بها وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا علي العابد جدالاً واسعاً في أوساط المعلّمين، بعد اتّهامه عدداً منهم بتعاطي المخدرات. ووُجّهت إليه انتقادات، فيما رأى معلّمون أنّ الحريّ بالوزير الانشغال بدعم منظومة التعليم التي تعاني تراكمات ضعف، مع بطء في العملية التعليمية، ولا سيّما مع تعثّر تزويد مؤسسات تربوية كثيرة بالكتاب المدرسي. يُذكر أنّ العام الدراسي 2025-2026 انطلق قبل أكثر من شهر، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد تناقلت، على نطاق واسع، تسجيل فيديو يقول فيه العابد إنّ ثمّة "معلمين يتعاطون المخدرات، ولا بدّ من معرفة تاريخ كلّ معلم"، مشيراً إلى أنّه أصدر توجيهات إلى الوزارة لتطلب من المعلمين تعبئة استمارات تبيّن تاريخهم المهني، الأمر الذي أثار غضب المعلمين ودفع نقابتهم إلى المطالبة باعتذار رسمي، إذ رأت أنّ الوزير اختار الإساءة إليهم بدلاً من تسخير جهوده لحلّ أزمات المدارس وتحسين ظروف المعلمين.

في هذا الإطار، أصدرت، النقابة العامة للمعلمين في ليبيا بياناً، أخيراً، جاء فيه أنّها تابعت "بأسف واستنكار بالغَين التصريحات الصادرة عن (الوزير علي) العابد، التي تضمّنت إساءة صريحة ومباشرة للمعلمين الليبيين، بما لا يليق بمقامهم ودورهم الوطني والتربوي"، وطالبته بـ"الاعتذار العلني والفوري للمعلمين وللأسرة التربوية" كلّها.

وأوضحت النقابة أنّ موقفها يأتي "انطلاقاً من واجبها الوطني في الدفاع عن كرامة المعلم الليبي، وحرصاً على صون مكانته، بوصفه ركيزةً أساسيةً في بناء المجتمع وتربية الأجيال"، مشيرةً إلى أنّه "رغم كلّ ما يواجهه (المعلم) من تحديات وظروف صعبة، ظلّ يؤدي رسالته بكل تفانٍ وإخلاص، وأيّ محاولة للنيل من كرامته أو التقليل من شأنه تُعَدّ مساساً بقيمة التعليم ذاته، وبهيبة الدولة التي يمثلها".

ودعت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا الحكومتَين في البلاد، الوحدة الوطنية في طرابلس وحكومة مجلس النواب في بنغازي، وكذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة "لحماية كرامة المعلم"، مشدّدةً على أنّها "تحتفظ بحقها القانوني الكامل في اتّخاذ الخطوات المناسبة دفاعاً عن المعلمين ومكانتهم". وحذّرت النقابة، في بيانها نفسه، من أنّ "كرامة المعلم خط أحمر لا يُقبل المساس به تحت أيّ ظرف"، ثم إنّ "ردّ الاعتبار له واجب وطني وأخلاقي قبل أن يكون مطلباً نقابياً".

ومع اتساع ردات الفعل، سارع الوزير علي العابد إلى إصدار بيان توضيحي، قال فيه إنّه لم يقصد "تعميماً أو مساساً بكرامة المعلمين الكرام"، لافتاً إلى أنّ حديثه جاء "وفق تقارير لبعض الحالات"، وأنّ الهدف هو "اتّخاذ إجراءات حازمة لتنظيم العملية التربوية، من خلال وضع ضوابط خاصة لاختيار المعلمين، من بينها التحليل الطبي بوصفه إجراءً تنظيمياً وفقاً لما نصّ عليه قانون العمل، في سياق مناقشة سبل حماية البيئة التعليمية من أيّ سلوكيات سلبية".

الصورة ما زالت أزمة الكتاب المدرسي تؤرّق المعلمين في ليبيا، 22 أكتوبر 2025 (فيسبوك)

وفي محاولته لتهدئة الأجواء، عبّر العابد عن "بالغ تقديره واحترامه لجميع المعلمين والمعلمات في مختلف ربوع ليبيا"، واصفاً إيّاهم بأنّهم "يؤدّون رسالتهم التربوية النبيلة بإخلاص وتفانٍ"، وشدّد على أنّ الوزارة تعدّ المعلم "ركيزة أساسية في بناء الأجيال وصون قيم المجتمع". ودعا الوزير نقابة المعلمين إلى الجلوس على طاولة الحوار والتنسيق المشترك لوضع برامج عملية من شأنها أن تساهم في تعزيز بيئة مدرسية آمنة، وضمان سلامة التلاميذ، وتوفير الدعم اللازم للمعلمين، بما يرتقي بالعملية التعليمية في البلاد.

لكنّ البيان الصادر عن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا لم يخفّف الانتقادات الواسعة في أوساط المعلمين حيال تصريحاته، وضجّت منصات التواصل الاجتماعي بالتدوينات المستنكرة. في هذا الإطار، يصف المعلم الليبي فتحي البوعيشي، من إحدى مدارس قصر بن غشير جنوبي طرابلس، تصريحات الوزير بـ"المؤسفة"، ويرى أنّها "تحوّل النقاش من أزمة التعليم إلى اتهام المعلم الذي يواصل عمله في ظروف بالغة الصعوبة".

يضيف البوعيشي لـ"العربي الجديد" أنّ "مشكلات عديدة تواجهها المدارس، من قبيل النقص الحاد في الوسائل التعليمية والمقرّرات"، لافتاً إلى أنّ "ما تقر به الوزارة نفسها، التي ما زالت تنشر أخباراً عن مواصلة إرسالها دفعات من الكتاب المدرسي إلى عدد من مناطق ليبيا على الرغم من أنّ العام الدراسي سوف ينتصف بعد شهرَين". ويتابع البوهيشي أنّه "كان الأولى بالوزير أن يعلن خطة عاجلة لدعم المدارس وصرف المستحقات المالية للمعلمين، بدلاً من إطلاق تصريحات تسيء إليهم وتعمّق الهوة بين الوزارة والمعلم".

من جهتها، ترى المعلمة الليبية صفاء بن غرسة أنّ المشكلة في التعليم "ليست في المعلمين بل في الإدارة، لأنّ المدارس بلا تجهيزات وبلا تأمين صحي وبلا تطوير مهني"، مبيّنةً أنّ "المعلم في المقابل يواجه أعباء متزايدة من دون مقابل". تضيف بن غرسة لـ"العربي الجديد" أنّ تصريحات العابد تسبّبت في "جرح مفتوح طاول كرامة المهنة. فالحديث عن المخدرات في سياق التربية والتعليم يمسّ سمعة كلّ من يعمل في هذا المجال". وتتابع: "حتى لو اعتذر الوزير وتراجع عن كلامه مبيّناً أنّه كان يقصد حالات بحدّ ذاتها فقط، فإنّ كلامه غير مقبول بالمطلق. ولنا أن نتساءل: ما الإجراءات التي سوف يتّخذها حيال هذه الحالات أم أنّ الوزارة سوف تلتزم الصمت؟".

وتشدّد بن غرسة على أنّ وزارة التربية والتعليم في ليبيا "مطالَبة اليوم بإصلاح حقيقي يركّز على تحسين بيئة العمل التعليمية وتوفير الكتاب المدرسي وتحديث المناهج، بدلاً من الانشغال بأمور لا تتعلّق بجوهر الأزمة"، مشيرةً إلى أنّ "تلك السلوكيات الفردية، التي قد تزداد ربّما، في حال وُجدت في الأساس، تأتي على خلفية غياب السياسات التعليمية الواضحة التي من شأنها أن تجعل المعلم عرضة لأيّ تهم، في ظلّ عدم توفّر ما يحمي سمعة التعليم الوطني".