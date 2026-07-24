ليبيا: إيقاف مسؤولين بعد جدل أثاره توثيق تنفيذ حكم بالجلد ونشره

- أثار فيديو تنفيذ حكم الجلد في سبها، ليبيا، جدلاً حول الجهة المصدرة للحكم وقانونية تصوير العقوبة علناً، مما أدى إلى إيقاف المسؤولين عن التصوير والتحقيق معهم. - شدد رئيس جهاز الشرطة القضائية على ضرورة مراجعة الإجراءات التنفيذية للأحكام لضمان وحدة القرار المؤسسي، مؤكداً أن تصوير الواقعة يمثل انتهاكاً للتعليمات. - اعتبر الناشطون الحقوقيون الحادثة سابقة خطيرة، مطالبين بمساءلة الجهاز القضائي كاملاً ومراجعة مؤسسية شاملة لضمان عدم تكرارها، مع الإشارة إلى غياب دور المحكمة العليا والنائب العام.

قرر جهاز الشرطة القضائية التابع لحكومة مجلس النواب الليبي، أمس الخميس، إيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن واقعة تصوير مقطع فيديو ونشره يوثق تنفيذ حكم قضائي بالجلد في قضية حد الزنا بمدينة سبها، جنوب ليبيا، وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره المقطع لدى الرأي العام.

وجاء قرار الجهاز عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر أحد عناصر الشرطة القضائية في أثناء تنفيذ عقوبة الجلد بحق سيدة، استناداً إلى حكم قضائي في قضية زنا، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بشأن الجهة التي أصدرت الحكم، ومدى استكمال الإجراءات القانونية، فضلاً عن التساؤلات المتعلقة بالطرف الآخر في القضية، ومدى قانونية تصوير تنفيذ العقوبة ونشرها.

وأكدت رئاسة جهاز الشرطة القضائية، في بيانها الصادر أمس الخميس، إحالة جميع المسؤولين عن تصوير الفيديو على التحقيق الاحتياطي، وتشكيل لجنة تحقيق عليا للكشف عن ملابسات الواقعة ورفع تقريرها خلال 72 ساعة. وشددت على أن تصوير الواقعة ونشرها يمثلان موضوع تحقيق عاجل، مؤكدة أنه لا يجوز لأي منتسب إلى الجهاز اتخاذ أي إجراءات أو نشر مواد إعلامية بالمخالفة للتعليمات المنظمة لعمل المؤسسة والتسلسل الإداري والقيادي.

وأوضح البيان، أن رئيس الجهاز أصدر جملة من القرارات بشأن الواقعة، من بينها مراجعة شاملة للإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل جميع المؤسسات التابعة له، وإعادة اعتماد الضوابط التنفيذية بما يضمن وحدة القرار المؤسسي.

وأظهر الفيديو المتداول رجلاً يرتدي زيّاً عسكريّاً يحمل شارة "الشرطة القضائية"، يقف إلى جانب سيدة جاثية على الأرض، بينما يتلو نص حكم قضائي صادر بحقها بتهمة "الزنا"، قبل أن يشرع في تنفيذ عقوبة الجلد باستخدام سوط كان يحمله.

وأثار انتشار المقطع موجة واسعة من الانتقادات والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما بشأن الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ومصير الطرف الثاني في القضية، وما إذا كانت جميع الإجراءات القانونية قد استوفيت، فضلاً عن مدى سماح التشريعات الليبية بتصوير بتنفيذ العقوبات أمام العامة، أم أنها تقصر تنفيذها على أماكن وإجراءات محددة.

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، أن نصوص "قانون إقامة حد الزنا" الصادر منذ العام 1973 لم يقرر "نشر تنفيذ عقوبة الجلد، سواء في الصحف أو في وسائل الإعلام المختلفة"، موضحاً في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن نص القانون يحدد أن يكون تنفيذ العقوبة "داخل مركز الشرطة بحضور وكيل النيابة المختص، والطبيب المختص، كما لا ينفذ الحكم إلا إذا أصبح نهائياً".

وشدد حمزة على أن التشريعات الليبية حددت ضوابط قانونية تحفظ كرامة الإنسان وتصون هيبة القضاء، وكذلك نصوص الشريعة الإسلامية. واعتبر أن الحادثة تمثل "سابقة خطيرة" في البلاد، ولا سيما في ظل عدم إعلان الطرف الآخر في القضية، متهماً من وصفهم بــ"الأجهزة المليشياوية" بــ"إدانة النساء فقط، في تمييز وإهانة واضحة".

من جانبه، رأى الناشط الحقوقي إبراهيم الناجح، أن قرار رئاسة جهاز الشرطة القضائية يمثل "تهرباً من المسؤولية"، مشدداً على ضرورة عدم حصر القضية في العناصر التي نفذت الحكم أو قامت بتصويره ونشره. وأفاد الناجح في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن قرار رئاسة الجهاز يفيد " ضمناً أن عنصره لا دراية لديه بكيفية تنفيذ أحكام القانون واللوائح المنظمة له".

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وأكد الناجح أن الواقعة "لا يجب تفسيرها على أنها تصرفات فردية، بل يجب مساءلة الجهاز بكامله، كما أنها تطرح قضية أخرى حول غياب دور المحكمة العليا والجهات القضائية مثل النائب العام، فلم نسمع لهم صوتاً".

واعتبر أن التحقيق مع العناصر التي أوقفت على خلفية الواقعة "سيتجاوزه الزمن"، مستشهداً بما وصفه بسوابق مماثلة، من بينها منع المرأة من السفر من دون محرم، وتصريحات سابقة لوزير الداخلية هدد فيها باعتقال أي شاب يجلس إلى جانب شابة في فضاء عام أو مقهى، من دون سند قانوني. وأضاف أن "الأمر لا ينبغي أن يقتصر على ردات الفعل، بل يتطلب مراجعة مؤسسية واضحة تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع".