ليبيا: إضرام النار في مقر رئاسة الوزراء بأحداث شغب رياضي

- اندلعت أعمال شغب في طرابلس بعد توقف مباراة كرة قدم، حيث اقتحم متظاهرون مبنى رئاسة الوزراء وأضرموا النار فيه، مما أدى إلى تدخل أمني واسع واندلاع حريق في أجزاء من المبنى. - استخدم المتظاهرون الألعاب النارية ضد الحراسة، مما تسبب في أضرار بالمبنى، بينما أطلقت الحراسة أعيرة نارية تحذيرية دون منع الاقتحام. - تدخلت فرق الأمن وفرق الإطفاء للسيطرة على الوضع، وسط انتشار أمني مكثف، مع ترجيحات بأن عناصر معارضة للحكومة استغلت المظاهرة للتصعيد.

أضرم متظاهرون من جماهير كرة القدم، مساء الخميس، النار في أجزاء من مبنى رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة الليبية طرابلس، بعد اقتحام عدد منهم الباحة الأمامية للمبنى، وسط تدخل أمني واسع ومحاولات فرق الإطفاء السيطرة على الحريق.

وانعدلت أعمال شغب، عقب توقف مباراة بين جمهور ناديين رياضيين، عندما دخل عدد من المشجعين في مواجهات وأعمال شغب ضد فرقة أمنية مكلفة بتأمين المباراة، قبل أن تتوسع الأحداث لتشمل إحراق سيارات تابعة للقوة الأمنية.

وخلال الساعات الماضية، تجمهر عدد من المتظاهرين أمام مبنى رئاسة الوزراء، وأطلقوا الألعاب النارية باتجاه الحراسة المكلفة بتأمينه، فيما أظهرت بعض المقاطع المصورة إطلاق أعيرة نارية تحذيرية من قبل حراسة المبنى، إلا أن ذلك لم يمنع عددا من المتظاهرين من اقتحام الباحة الأمامية للمقر. ولم تتضح بعد حصيلة الخسائر البشرية أو ما إذا كانت الأحداث أسفرت عن وقوع إصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي متظاهرين داخل باحة مبنى رئاسة الوزراء، فيما كانت النيران تلتهم أجزاء من المبنى الحكومي، بالتزامن مع انتشار أمني حول الموقع.

وقال مصدر أمني تابع لمديرية أمن طرابلس لـ"العربي الجديد"، إن الحريق اندلع نتيجة الألعاب النارية التي استخدمها المتظاهرون في استهداف المبنى عقب اقتحامه، مؤكدا أن فرق الأمن التابعة لوزارة الداخلية تدخلت لدعم الحراسة المكلفة بتأمين مقر الحكومة.

وأشار المصدر إلى تعرض أجزاء من المبنى لأضرار، خصوصا المناطق القريبة من مكتب الرئاسة، لافتا إلى أن فرق هيئة السلامة الوطنية باشرت عمليات إخماد النيران فور اندلاع الحريق. كما رجح المصدر أن تكون عناصر وصفها بـ"المخربة" ومن معارضي الحكومة قد استغلت المظاهرة وحولت مسارها باتجاه التصعيد ضد الحكومة.