لبنان: 780 ألف نازح مسجل عبر منصة وزارة الشؤون الاجتماعية

- بلغ عدد النازحين المسجلين في لبنان حوالي 780 ألف نازح، مع إقامة 120 ألفاً في مراكز الإيواء، مما يشكل 13% من إجمالي السكان، ويعكس حجم الأزمة الإنسانية وتداعيات النزوح الداخلي. - وصلت طائرة مساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، مع توقع وصول مساعدات إضافية من الأردن وفرنسا، في إطار الجهود الدولية لدعم النازحين. - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 25 شاحنة إلى لبنان، تأكيداً على دعم الأردن المستمر للأشقاء اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، اليوم الأربعاء، إن عدد النازحين المسجلين عبر المنصّة بلغ نحو 780 ألف نازح، فيما يقيم حوالى 120 ألفاً في مراكز الايواء. ووضعت السيّد الرئيس جوزاف عون في آخر مستجدات خطة الاستجابة لأزمة النزوح في لبنان. وقالت السيّد بعد اللقاء: "عرضنا أبرز التحديات التي تواجه خطة الاستجابة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تصل إلى لبنان لدعم النازحين".

ويشكّل العدد الحالي المعلن من النازحين ما يقارب 13% من إجمالي السكان البالغ عددهم حوالى 5.88 ملايين نسمة. وتعكس هذه النسبة حجم الأزمة الإنسانية وتداعيات النزوح الداخلي. وأشارت السيد إلى أن "طائرة مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصلت أمس ستُوزَّع عبر مراكز الإيواء، على أن تصل تباعاً مساعدات إضافية من الأردن وفرنسا وغيرها من الدول". وأضافت: "كذلك جرى التطرق إلى الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية مع عدد من الدول بهدف تأمين مزيد من الدعم والمساعدات للبنان".

وأمس، أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء في تقريرها اليومي أن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين ذاتياً في مراكز الإيواء بلغ 759,300 شخص، فيما يصل العدد الإجمالي للنازحين المقيمين في مراكز الإيواء 122,600 شخص، ويبلغ العدد الإجمالي للعائلات النازحة 31,500 عائلة.

25 شاحنة من المساعدات الأردنية إلى النازحين

وفي إطار المساعدات الموجّهة إلى لبنان، سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية إلى الجمهورية اللبنانية. وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تتكون القافلة من 25 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية وغذائية وأدوية، جُهِّزَت ضمن منظومة العمل الإنساني الأردني التي تهدف إلى إيصال الدعم للفئات المحتاجة وتعزيز الاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي: "تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأردن لدعم الأشقاء في لبنان، حيث نحرص على تسخير إمكاناتنا اللوجستية والإنسانية لإيصال المساعدات في ظل الظروف التي يمرون بها". من جانبه، اتصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام برئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، معرباً عن شكره له وللملك عبد الله الثاني، وذلك فور وصول قافلة المساعدات.