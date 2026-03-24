لبنان يتسلّم مساعدات طبية أممية إضافية بتمويل أوروبي

- يشهد لبنان تصاعدًا في العدوان الإسرائيلي، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى وتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، مع تفاقم الأزمة الإنسانية واحتياجات النازحين الأساسية. - تسلم لبنان شحنات مساعدات طبية من الأمم المتحدة ومنظمات دولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الصحي المتضرر، مما يعزز قدرة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. - تعمل منظمات دولية ومحلية على تقديم الدعم للنازحين، خاصة النساء والأطفال، من خلال توفير الرعاية الصحية والمستلزمات الأساسية، مع تأسيس لجنة وطنية لمراقبة سلامة الغذاء.

لم تمضِ أكثر من ساعة وبضع دقائق على تسلّم وزير الصحة العامة في لبنان ركان ناصر الدين مساعدات طبية أممية في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية، مساء الاثنين، حتى شنّت المقاتلات الإسرائيلية أربع غارات متتالية على ضاحية بيروت الجنوبية، في مناطق غير بعيدة من موقع المطار. يُذكر أنّ هذه الاعتداءات أتت بعد وقت قليل من أوامر إخلاء إضافية أصدرها المتحدّث باسم جيش الاحتلال لسبع مناطق في الضاحية، وبعد تحليق الطيران الحربي المعادي على علوّ منخفض فوق العاصمة وضاحيتها الجنوبية.

ويمضي الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على لبنان لترتفع حصيلة الشهداء إلى 1.039 شهيداً والجرحى إلى 2.876 جريحاً حتى بعد ظهر الاثنين، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة. كذلك يمعن القصف الإسرائيلي في تهجير أعداد أكبر من أبناء جنوبي لبنان وشرقيه وضاحية بيروت الجنوبية، إلى جانب ما يصدره جيش الاحتلال من أوامر تصفها منظمات دولية حقوقية بأنّها جريمة حرب. يُذكر أنّ بيانات وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لمجلس الوزراء أفادت، بعد ظهر الاثنين، بأنّ عدد النازحين المسجّلين على منصّتها بلغ مليوناً و162 ألفاً و237 نازحاً، علماً أنّ 133 ألفاً و678 نازحاً فقط لجأوا إلى 645 مركز إيواء رسمي، مع العلم أنّ النسبة الكبرى من المراكز بلغت قدرتها الاستيعابية القصوى.

تجدر الإشارة إلى أنّ نائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا كان قد أفاد، يوم الأحد، بأنّ عدد النازحين الذين تهجّرهم آلة الحرب الإسرائيلية تخطّى 1.2 مليون نازح قسراً، مشيراً إلى احتياجات متزايدة وسط هذه المأساة. أتى ذلك في حين كانت وحدة إدارة مخاطر الكوارث قد توقفت، ابتداءً من 17 مارس/ آذار الجاري، عن نشر الحصيلة اليومية لإجمالي عدد النازحين المسجّلين، قبل أن تعود وتنشر الحصيلة الأخيرة الاثنين.

وتسلّم وزير الصحة العامة اللبناني، مساء الاثنين، شحنة مساعدات طبية زنتها 14.3 طنّاً مترياً، قدّمها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر الجسر الجوي الأوروبي المخصّص لدعم لبنان. أتى ذلك بحضور سفير بلجيكا لدى بيروت أرنو باولز وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أنانديتا فيليبوس وممثّل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر.

وفي تصريح له، قال ناصر الدين إنّ الشحنة الجديدة تتضمّن مستلزمات دوائية وجراحية وإسعافية سوف تُضاف إلى مخزون وزارة الصحة العامة، "ليُصار إلى توزيعها بحسب الحاجة وبكلّ شفافية على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الإسعافية".

وتأتي هذه المساعدات بعد شحنة طبية أخرى، وصلت إلى لبنان في 18 مارس الجاري، قدّمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، علماً أنّها تتألّف من 35.8 طنّاً مترياً من الإمدادات الحيوية التي من شأنها أن تنعش القطاع الصحي وسط العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وشدّد ناصر الدين على أنّ وزارة الصحة العامة تبذل كلّ المساعي الممكنة لتأمين خدمة النازحين واللبنانيين جميعاً، شاكراً الشركاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان على هذه "المساعدة الكريمة"، وقد أكّد أنّ "الأمل يبقى موجوداً بحلّ قريب، وبأن تُزاح الغيمة السوداء عن وطننا لبنان".

من جهته، أكد السفير البلجيكي دعم بلاده وزارة الصحة العامة في لبنان وكذلك المنظومة الصحية فيه، لـ"مواجهة الظروف الصعبة الراهنة".

La 🇧🇪 répond avec #BFAST à l'appel du 🇱🇧 en fournissant 10 tonnes d'aide matérielle d'urgence - kits d'hygiène, matelas, colis alimentaires - afin de soutenir les personnes déplacées. @BelgiumMFA pic.twitter.com/K31x4uiYNc — Belgium in Lebanon (@BelgiumLebanon) March 23, 2026

وخلال استلام شحنة المساعدات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أكد ممثّل منظمة الصحة العالمية في لبنان أنّ وكالته الأممية تواصل دعم المنظومة الصحية في لبنان، ولا سيّما في ظلّ الظروف الصعبة الراهنة. وقال أبو بكر إنّ "هذه الشحنة تمثّل مساهمة مهمّة في الحفاظ على استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة الأساسية من دون انقطاع"، مضيفاً "ونحن ممتنّون جداً للدعم السخيّ الذي يقدّمه مكتب المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي (إيكو)، والذي تتيح شراكته المستمرّة لنا تقديم مساعدات منقذة للحياة في الوقت المناسب لمن هم في أمسّ الحاجة إليها".

WHO received a critical shipment of medical supplies at Rafic Hariri International Airport, delivered via an @eu_echo humanitarian flight from Belgium with medical supplies and kits supported by ECHO. The shipment includes trauma kits, vaccines, insulin, & essential medicines. pic.twitter.com/uIvfvN9NcS — WHO Lebanon (@WHOLebanon) March 23, 2026

بدورها، صرّحت ممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بأنّ حزمة المساعدات هذه ستسهم في تقديم الخدمات للنساء النازحات اللواتي غادرنَ منازلهنّ هرباً من العنف والنزاع. وأوضحت فيليبوس أنّ وكالتها "تلتزم بضمان حصول كلّ امرأة وفتاة على رعاية منقذة للحياة وسط هذه الظروف الصعبة".

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان قد أصدر بياناً، أفاد فيه بأنّ شحنة المساعدات التي تأتي "بدعم سخيّ من الاتحاد الأوروبي، تتضمّن أدوية ومستلزمات منقذة للحياة". وأضاف أنّه سوف يوفّر "مستلزمات صحية أساسية للأمومة لما يقارب 2.200 امرأة حامل، بما في ذلك عمليات الولادة القيصرية وتلك المعقّدة، مع توفير رعاية شاملة للناجيات وأطفالهنّ". وتابع الصندوق أنّ "هذه الشحنة بالغة الأهمية لاستمرار تقديم خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في كلّ أنحاء البلاد".

وأكد الصندوق الأممي "التزامه الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً، مع تصاعد الأزمة وتزايد المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في لبنان"، ولا سيّما "أولئك المحرومات من خدمات الصحة والحماية المنقذة للحياة ومستلزماتها".

في سياق متصل، شكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيّد، خلال إحاطتها الإعلامية، يوم الاثنين، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. فهو قدّم دعماً سريعاً لوزارتها وعلى نطاق واسع، بدءاً من الأيام الأولى من أزمة النزوح، على أثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من مارس الجاري. يُذكر أنّ جهود البرنامج توفّرت بفضل دعم المملكة المتحدة.

من جهة أخرى، أعلنت السيّد تأسيس "اللجنة الوطنية لمراقبة سلامة الغذاء خلال أزمة النزوح"، برئاسة مشتركة بينها وبين وزير الصحة العامة. وأوضحت أنّ من مهام هذه اللجنة القيام بزيارات تقييمية غير مُعلنة مسبقاً للمطابخ التي توزّع وجبات على النازحين، وذلك حرصاً على ضمان سلامة الغذاء الذي يُقدَّم لهم.