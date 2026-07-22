لبنان: ضبط 3.5 أطنان من المخدرات كانت معدّة للتهريب

- ضبطت السلطات اللبنانية 3.5 أطنان من المخدرات في مرفأ بيروت كانت معدّة للتهريب إلى دولة أفريقية، وتم إيقاف جميع أفراد المجموعة المتورطة بإشراف القضاء، مما يعكس تشديد الإجراءات الأمنية في البلاد. - أشادت دول عربية ودولية بالإجراءات اللبنانية، مما أدى إلى استئناف السعودية للصادرات اللبنانية، وسمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان بعد انقطاع دام عقودًا. - تكثف مديرية الجمارك جهودها لمكافحة التهريب، حيث ضبطت طنين من التفاح المهرّب، وتعمل على تحسين الأداء الجمركي بتوجيهات الرئيس جوزاف عون.

أعلن لبنان، اليوم الأربعاء، ضبط 3.5 أطنان من المخدرات في مرفأ بيروت، كانت معدّة للتهريب إلى إحدى الدول الأفريقية. وقال المكتب الإعلامي في وزارة المالية اللبنانية، في بيان، إن الجمارك اللبنانية ضبطت ثلاثة أطنان ونصف الطن من المخدرات في مرفأ بيروت كانت مُعدّة للتهريب إلى دولة أفريقية. وأفاد المكتب الإعلامي في بيان لاحق بأنه تم إيقاف جميع أفراد المجموعة المتورطة في عملية التهريب بإشراف القضاء.

من جهتها، أعلنت إدارة الجمارك اللبنانية في بيان أنه "بعد عملية نوعية دقيقة من الرصد والمتابعة، تمكّنت شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في جمارك بيروت من ضبط ثلاثة أطنان ونصف الطن من المواد المخدّرة، وهي عبارة عن حشيشة الكيف، في مرفأ بيروت، وكانت معدّة للتهريب إلى الخارج. وقد تمّ اتخاذ المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص".

يأتي ذلك في وقتٍ تشدد فيه السلطات اللبنانية إجراءاتها في مرافقها العامة، خاصة مرفأ بيروت، ومطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في العاصمة، وتعمل على تكثيف التدابير الأمنية على الحدود من أجل مكافحة عمليات التهريب، التي كانت لها انعكاسات سلبية جداً على علاقاتها مع العديد من الدول، ولا سيما الخليجية منها.

وتحظى الإجراءات التي تقوم بها السلطات اللبنانية بإشادة دولية وعربية، الأمر الذي دفع السعودية، في يونيو/حزيران الماضي، على سبيل المثال، إلى استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بناءً على "طلب الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، ووفقاً للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي"، وذلك بحسب ما سبق أن أعلنته وزارة الخارجية السعودية.

كذلك، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب لقائه أمس الرئيس اللبناني جوزاف عون، بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، في خطوة تنهي انقطاعا استمرّ أكثر من أربعة عقودٍ، بعدما عُلّقت الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين منذ عام 1985، بعد اختطاف طائرة TWA الرحلة 847 في بيروت، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل مواطن أميركي.

الجريمة والعقاب تحذيرات من مخاطر تنامي تعاطي المخدرات في ليبيا

وتكثف مديرية الجمارك العامة جهودها في إطار مكافحة التهريب، بحيث تمكّنت ضابطة بيروت في الرابع من يوليو/تموز الجاري، من ضبط طنين من التفاح المهرّب في منطقة الجمهور في قضاء بعبدا – جبل لبنان، وقد جرى حجز البضائع المضبوطة واقتياد صاحبها إلى مديرية الجمارك العامة، في حين تم توزيع البضاعة على عددٍ من الجمعيات الناشطة في المجال الإنساني بناءً على إشارة القضاء المختص.

وفي الثالث من يوليو/تموز، ترأس الرئيس اللبناني جوزاف عون اجتماعاً حضره رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضوا المجلس شربل خليل ولؤي الحاج شحادة، خصّص لبحث عمل الجمارك والإجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر البرية والبحرية والجوية، وتوفير التجهيزات الحديثة، لتسهيل عمل الضابطة الجمركية. وأعطى عون توجيهاته بضرورة التنسيق بين مختلف وحدات الجمارك، وتأمين الجهوزية الدائمة لمواكبة الإجراءات المتخذة لمكافحة عمليات التهريب.