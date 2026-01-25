لبنان | جهود الإنقاذ مستمرة بعد انهيار مبنى سكني في طرابلس

- تواصل فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر جهود الإنقاذ بعد انهيار مبنى في طرابلس، حيث تم إنقاذ امرأة وطفل، بينما تستمر المحاولات لإنقاذ امرأة أخرى. أصدر وزير الصحة توجيهات بعلاج الجرحى على نفقة الوزارة، ودعا رئيس الجمهورية إلى تسريع عمليات الإنقاذ وفتح تحقيق في أسباب الانهيار. - عقد وزير الداخلية اجتماعاً لبحث تداعيات الحادثة، مشيراً إلى ضرورة معالجة أزمة المباني الآيلة للسقوط في طرابلس، حيث أشار رئيس البلدية إلى وجود تصدعات في المبنى المنهار وشبهات حول مخالفات. - تواجه طرابلس أزمة سلامة المباني مع وجود أكثر من 600 مبنى مهدد، وتعمل البلدية على توجيه إنذارات للمالكين، لكن كلفة الترميم تتجاوز الإمكانات المحلية. أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة على ضرورة تأمين بيوت جاهزة للعائلات المتضررة.

بعد أكثر من 24 ساعة على انهيار مبنى سكني في منطقة القبّة بمدينة طرابلس شمالي لبنان، ما زالت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبنانيان تبذل كلّ جهودها لإنقاذ من يمكن إنقاذه. وتفيد آخر المعطيات بأنّ مسعفي الصليب الأحمر تمكّنوا من رصد نبضات قلب امرأة من العائلة المنكوبة فاقدة للوعي، علماً أنّها محتجزة في مقلب آخر من المبنى المنهار، وما زالت المحاولات مستمرّة للوصول إليها وانتشالها.

وتمكّنت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر، في ساعة متأخّرة من الليلة الماضية، من انتشال امرأة وطفل من تحت أنقاض المبنى المنهار في شارع الجديد بمنطقة القبّة، على وقع صيحات التكبير التي راح يطلقها الأهالي المتجمّعون في محيط المبنى منذ فجر أمس السبت. وقد نُقلت المرأة وابنها إلى مستشفى "النيني" في المدينة لتلقّي العلاج. يُذكر أنّ وزير الصحة العامة اللبناني ركان ناصر الدين كان قد أعطى توجيهات بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى على نفقة الوزارة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان قد أفادت، في بيان سابق، بأنّ المبنى السكني الذي كان يتألّف من خمس طبقات انهار عند الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي، الأمر الذي أدّى إلى احتجاز عدد من المواطنين تحت الأنقاض. أتى ذلك في حين أُصدرت توجيهات رسمية، بما في ذلك من رئيس الجمهورية جوزاف عون، بتسريع عمليات الإنقاذ والاستعانة بالجيش اللبناني عند الضرورة، مع دعوات إلى فتح تحقيق في أسباب انهيار المبنى وتحديد المسؤوليات.

من جهته، عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعاً موسّعاً في سرايا طرابلس، أمس السبت، بعدما كان قد توجّه إلى موقع الحادثة، بُحثت في خلاله تداعيات انهيار المبنى في منطقة القبّة بالمدينة، إلى جانب مسألة المباني الآيلة للسقوط وسبل إيجاد حلول لها بأسرع وقت.

في السياق، نشر رئيس مجلس بلدية بيروت إبراهيم زيدان تدوينة، على موقع إكس أمس السبت، عبّر فيها عن "تضامن مدينة بيروت الكامل مع أهلنا في طرابلس"، مؤكداً "الوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم"، وأشار إلى أنّه وضع "إمكانات بلدية بيروت كافة بتصرّف البلدية (في طرابلس)، ولا سيّما فوج إطفاء بيروت والآليات المتوفّرة، للمساعدة في أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض وحماية الأرواح".

أكثر من 600 مبنى مهدّد في طرابلس

وأعاد انهيار المبنى في منطقة القبّة، أمس السبت، إلى الواجهة أزمة كبرى في مدينة طرابلس التي تُعَد من أفقر المدن على البحر الأبيض المتوسط. لكنّ رئيس بلدية طرابلس أشار، في تصريحات صحافية أمس، إلى أنّ المبنى المنهار لم يكن مدرجاً في قائمة مباني المدينة المهدّدة المطلوب إخلاؤها، والبالغ عددها 105، أضاف أنّ تصدّعات ظهرت على هذا المبنى أخيراً، الأمر الذي استوجب توجيه إنذار لسكانه لإخلائه قبل 24 ساعة من الحادثة.

وتابع كريمة إلى أنّ "العائلة الضحية" أخلت كما العائلات الأخرى المبنى، لكنّها "لسوء الحظ" عادت إليه. وتحدّث عن "شبهات" بخصوص مخالفات طاولت الطبقة الأرضية من المبنى أو المخزن فيه، الأمر الذي تسبّب في "تخلخله"، مؤكداً أنّه "لم يكن مهدّداً في الأصل"، مشيراً إلى أنّ ثمّة "تحقيقيات مفتوحة لمعرفة الحقيقة"، وطالب كريمة برصد ما لا يقلّ عن عشرة ملايين دولار أميركي للانطلاق في معالجة جدية للمباني المهدّدة، بدلاً من الاكتفاء ببيانات الاستنكار.

بدوره، توجّه الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان بسّام نابلسي إلى موقع الحادثة، أمس السبت، إذ واكب جزءاً من عمليات الإنقاذ، وصرّح للإعلام بأنّ "المشكلة في مدينة طرابلس تشبه كرة اللهب، وهي مشكلة مركّبة غير بسيطة؛ ثمّة 105 مبانٍ وفقاً لإحصاء بلدية طرابلس في حاجة إلى توجيه إنذارات فورية إلى قاطنيها من أجل إخلائها"، وأضاف نابلسي أنّهم يعملون في هذا الإطار على تأمين بيوت جاهزة وبدلات إيواء للعائلات المتضرّرة.

يُذكر أنّه قبل عشرة أيام من انهيار المبنى في منطقة القبّة أخيراً، عبّر رئيس بلدية طرابلس عن مخاوف إزاء سلامة المباني القديمة في المدينة، وقال إنّ أكثر من 600 مبنى مهدّد وفقاً لما خلصت إليه البلدية في مسح شامل. وبيّن كريمة، في تصريحات إعلامية حينها، أنّ بلديته تعمد إلى توجيه إنذارات إلى مالكي المباني المهدّدة من أجل ترميمها أو إخلائها استناداً إلى كشوفات هندسية، في حين لفت إلى أنّ كلفة الترميم مرتفعة جداً وتتجاوز إمكانات الموازنة المحلية المخصّصة للبلدية.