لبنان: انهيار مبنى سكني في طرابلس يخلف إصابتَين و3 مفقودين

قضايا وناس
مباشر
24 يناير 2026   |  آخر تحديث: 12:21 (توقيت القدس)
انهيار مبنى سكني في طرابلس (الأناضول)
المبنى السكني مؤلف من 5 طوابق وانهار فجراً (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- انهار مبنى سكني من 5 طوابق في طرابلس، لبنان، مما أدى إلى إصابة شخصين وفقدان ثلاثة آخرين، بينما تستمر عمليات البحث والإنقاذ وسط غموض حول مصير المفقودين.
- تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ طفلة وسيدة، بينما لا يزال رجل وطفلان عالقين تحت الأنقاض، مع تأكيد ضرورة إخلاء الموقع لتسهيل عمليات الإنقاذ.
- دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى تسريع عمليات الإنقاذ وفتح تحقيق لتحديد أسباب الانهيار، مع إمكانية الاستعانة بالجيش عند الضرورة.

أُصيب شخصان وفقد ثلاثة آخرون، فجر السبت، جراء انهيار كامل لمبنى سكني في منطقة القبة بمدينة طرابلس شمالي لبنان، فيما لا تزال أسباب الحادث غير معروفة. وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، بأنّ مبنى سكنياً مؤلفاً من 5 طوابق انهار عند الساعة الثالثة فجراً (بالتوقيت المحلي)، ما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين تحت الأنقاض.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان، إنّ حادث الانهيار أسفر عن إصابة شخصَين بجروح، جرى نقلهما إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ طفلة وسيدة، فيما لا يزال رجل وطفلان عالقين تحت الأنقاض. وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ وسط غموض يلف مصير المفقودين.

انهيار مبنى في حلب، سورية، 9 ديسمبر 2025 (فيسبوك/الدفاع المدني)
قضايا وناس
التحديثات الحية

وفاة عامل وجهود لإنقاذ عالقين بانهيار مبنى سكني في حلب

وشدّدت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة إخلاء موقع الانهيار وابتعاد المواطنين عنه، لتمكين العناصر من تنفيذ المهام الموكلة إليهم، واستخدام الأجهزة المختصة لتحديد أماكن المواطنين المحتجزين تحت الأنقاض، وتسريع عمليات الإنقاذ.

وفي السياق ذاته، طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون من وزارة الداخلية والبلديات توجيه الجهات المعنية لرفع الأنقاض وتسريع عمليات الإنقاذ، والاستعانة بالجيش عند الضرورة، كما دعا عون إلى فتح تحقيق في أسباب انهيار المبنى، بهدف تحديد المسؤوليات.

(الأناضول)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
مخيم الهول السوري (العربي الجديد)
التحديثات الحية
لجوء واغتراب
مباشر

مفوضية اللاجئين تعلن دخولها مخيم الهول واستئناف تقديم مساعدات

احتجاجات في مينيابوليس رفضا لإجراءات الهجرة، 23 يناير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

احتجاجات في الولايات المتحدة إثر توقيف طفل في عملية ضدّ المهاجرين

غمرت المياه شوارع ومدارس وأحياء تونسية، أريانة، 21 يناير 2026 (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
التحديثات الحية
طلاب وشباب
مباشر

فيضانات تونس تُغرق المدارس والمعاهد وتكشف تدهورها