- العثور على جثة أليسار المير: أعلن الدفاع المدني اللبناني العثور على جثة الشابة أليسار المير تحت أنقاض مبنى منهار في طرابلس بعد أربعة أيام من البحث، مما أنهى عمليات الإنقاذ في الموقع. - احتجاجات وغضب شعبي: سادت موجة غضب في طرابلس احتجاجاً على "إهمال الدولة" في ملف المباني المتصدعة، مما أدى إلى تجمع الآلاف واندلاع احتجاجات تخللها إطلاق نار عشوائي وإصابات. - تحرك حكومي عاجل: زار رئيس الحكومة نواف سلام طرابلس، وتم الاتفاق على تأمين تمويل لترميم المباني المتصدعة وتكليف مجلس الإنماء والإعمار بإعداد دراسة شاملة للبنية التحتية.

أعلن الدفاع المدني اللبناني، مساء الثلاثاء، العثور على جثة الشابة أليسار المير، آخر المفقودين تحت ركام انهيار مبنى سكني في منطقة "القبة" بمدينة طرابلس (شمالي لبنان)، بعد أربعة أيام من عمليات البحث.

وأوضح الدفاع المدني، مساء الثلاثاء تمكّن الفرق من "العثور على جثة المواطنة أليسار المير، التي كانت لا تزال محتجزة تحت أنقاض المبنى الذي انهار فجر السبت الماضي". وكانت فرق الإنقاذ قد نجحت قبل أيام في انتشال ثلاثة أفراد من العائلة (الأم وشقيقي أليسار) على قيد الحياة. ومع العثور على جثة الشابة، طُويت صفحة عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

وفور انتشار الخبر، سادت موجة غضب عارمة في منطقة القبة وعموم طرابلس؛ إذ تجمهر الآلاف أمام موقع المبنى المنهار، ونظموا احتجاجات انتقلت إلى "ساحة النور"، تنديداً بما وصفوه بـ"إهمال الدولة اللبنانية"، بدءاً من ملف المباني المتصدعة الذي راح ضحيته أليسار ووالدها، وصولاً إلى الأوضاع المعيشية المتردية. واستدعى التوتر انتشاراً كثيفاً للجيش والقوى الأمنية.

وتخلل الاحتجاجات إطلاق نار عشوائي، ما أدى إلى إصابة الشاب علي أبو لقمة في عينه، وتسجيل أضرار مادية وتحطيم زجاج سيارات كانت مركونة في المكان. ورفض مختار منطقة القبة، رضوان زاهد، هذه الأفعال واصفاً إياها بـ"غير المحسوبة". وقال لـ"العربي الجديد": "موجة الغضب جاءت بعد علم الأهالي أن الجثة لم تنتشل كاملة وإنما أشلاء، فتجمهروا أمام الموقع محاولين اقتحامه"، داعياً أبناء المنطقة إلى التحلي بالحكمة والصبر لتجنب سقوط مزيد من الضحايا.

سياسياً، زار رئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، مدينة طرابلس متضامناً مع الأهالي. وتبع الزيارة اجتماع في السرايا الحكومية ضم إلى جانب سلام، وزير الثقافة، ونواب طرابلس، ورئيس البلدية، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة، ونقيب المهندسين في الشمال، لمناقشة ملف الأبنية المتصدّعة، ولا سيما في منطقة "ضهر المغر".

وتم الاتفاق على تأمين التمويل الكامل لترميم الأبنية المتصدّعة بشكل عاجل، وتكليف "مجلس الإنماء والإعمار" بإعداد دراسة شاملة للبنية التحتية في ضهر المغر وتنفيذ الأعمال، إضافة إلى تشكيل لجنة متابعة مشتركة للتنسيق خلال التنفيذ. وبحسب كشوفات بلدية طرابلس، يوجد في المدينة 105 مبانٍ متصدعة، و700 مبنى مهدد بالانهيار، في وقت يعجز قاطنوها عن إيجاد "بديل إيواء" لإخلاء هذه المنازل الخطرة.