لبنان: الصليب الأحمر في مرمى الاحتلال والشهداء في تزايد

- تتعرض فرق الإسعاف في لبنان للاستهداف المباشر من قبل الغارات الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابات واستشهاد مسعفين، ودعت وزارة الصحة اللبنانية المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات. - بلغ عدد النازحين المسجلين 667,831 نازحاً بسبب القصف، وتعمل وزيرة الشؤون الاجتماعية على تنسيق الجهود لضمان استجابة فعالة وسريعة، مشيدة بالتضامن الوطني. - تم فتح أكثر من 567 مركز إيواء لتلبية احتياجات النازحين، مع توفير الاحتياجات الأساسية ومساعدة نقدية لخمسين ألف عائلة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

في وقت يستمرّ فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان وتمضي فيه آلة الحرب في تهجير أهله، لا سيّما من الجنوب والشرق وضاحية بيروت الجنوبية، أفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بأنّ نيران الاحتلال استهدفت مركبة تابعة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني في قضاء صور جنوبي البلاد. أتى ذلك بعدما كانت الوزارة قد أعلنت أنّ عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان ارتفع إلى 486 شهيداً و1,313 جريحاً بحلول بعد ظهر اليوم الاثنين، غير أنّها عادت لتصدر أخباراً عاجلة تباعاً بيّنت فيها سقوط شهداء وجرحى في عدد من بلدات محافظة النبطية وصل إلى 13 شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى 28 جريحاً، وذلك حتى الساعة الحادية عشرة من قبل منتصف ليل اليوم الاثنين.

وأصدرت وزارة الصحة العامة، قبل قليل، بياناً شجبت فيه "استهداف العدوّ الإسرائيلي مركبة إسعاف للصليب الأحمر في بلدة مجدل زون قضاء صور، ما أدّى إلى إصابة مسعفَين بجروح خطرة استدعت نقلهما للاستشفاء، بالإضافة إلى تضرّر سيارة الإسعاف". وناشدت الوزارة "المراجع الدولية وضع حدّ لهذه الاستباحة للقانون الإنساني الدولي، التي تترك تداعيات شديدة الخطر وتأثيرات سلبية على عمل فرق الإنقاذ والإسعاف التي من المفترض أن تحظى بالحصانة والحماية في زمن النزاعات كي تتمكّن من القيام بواجبها الإنساني".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الصحة العامة بياناً، أفادت فيه بأنّ "العدوّ الإسرائيلي يواظب الاستهداف المنهجي لفرق الإسعاف"، إذ طاول قصفه نقطتَين تابعتَين للهيئة الصحية الإسلامية في جنوب البلاد، ما أدّى إلى استشهاد مسعفَين وإصابة ستّة آخرين. أضافت أنّ "العدّاد لا يتوقّف" ويزداد عدد "المسعفين في قائمة الشهداء والجرحى في هذه الحرب التي يضرب فيها العدو الإسرائيلي عرض الحائط بكلّ القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية، فيجعل من المسعفين هدفاً مركزاً ويمنع أيّ لمسة إنسانية تحدّ من عنفه المتمادي". وشدّدت على أنّ "المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى تضع حداً لهذا التفلت المستمرّ الذي يشكّل تهديداً واضحاً يرسم أفقاً مظلماً جداً للنظام الدولي".

من جهتها، أفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث، في بياناتها الصادرة مساء اليوم الاثنين، بأنّ عدد النازحين المسجّلين بلغ 667 ألفاً و831 نازحاً، مع العلم أنّ التقديرات تشير إلى أكثر من ذلك بكثير. وفي إحاطتها اليومية التي تقدّمها من السراي الحكومي في بيروت، أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيّد، اليوم الاثنين، إلى أنّ أسبوعاً مرّ على بداية الاستجابة الطارئة التي أُطلقت مذ راحت آلة الحرب الإسرائيلية تهجّر المواطنين، لا سيّما من جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. أضافت: "ندرك تماماً مدى صعوبة الأيام الماضية على المواطنين؛ خوف وقلق، نزوح واسع، طرقات مزدحمة ومقطوعة أحياناً، عائلات اضطرّت إلى المبيت في السيارات، وأهالٍ يبحثون عن مأوى آمن وعن الحدّ الأدنى من الاستقرار"، قبل أن تستعرض الجهود التي تأتي في إطار خطة الاستجابة الطارئة وما يُنفَّذ فعلياً على الأرض.

وحرصت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية على توجيه تحيّة لكلّ منطقة استقبلت مواطنين نازحين وفتحت لهم أبوابها، وكذلك لكلّ بلدية، ولكلّ متطوّع، ولكلّ من يعمل ميدانياً ليلاً ونهاراً، مشدّدةً على أنّ "هذا التضامن الوطني هو ما يساعدنا في مواجهة حجم الضغط الهائل". يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين الذين تركوا بيوتهم على عجل على خلفية القصف وكذلك أوامر الإخلاء التي يمضي المتحدّث باسم جيش الاحتلال في إصدارها، وفي وقت يُسجَّل رفض مناطق معيّنة توفير سقف لهؤلاء في نطاقها.

وأكدت السيّد أنّهم منذ أسبوع ملتزمون بحماية الناس، وتسخير كلّ قدراتهم لضمان استجابة سريعة ومنظمة. وأوضحت السيّد أنّه منذ تفعيل خطة الطوارئ الحكومية وخطة الاستجابة الوطنية، تتابع غرفة القيادة في السراي الحكومي المستجدات على مدار الساعة، مع تنسيق متواصل بين الوزارات والأجهزة المعنية، ومع المحافظين والبلديات، لضمان تنفيذ سريع وفعّال في الميدان.

وتحدّثت السيّد عن هدفهم الأساسي منذ البداية القاضي بـ"عدم بقاء أيّ مواطن من دون مأوى". وفي هذا الإطار، فُتح أكثر من 567 مركز إيواء في المدارس والجامعات الرسمية بالمناطق، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي والشركاء. أضافت أنّهم اضطروا إلى استحداث مراكز إيواء من خارج المنشآت التربوية، لا سيّما مع بلوغ العدد الأكبر من المراكز المتوفّرة، في مدينتَي بيروت وصيدا (الجنوب) تحديداً، طاقتها القصوى. فكانت مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت أوّل مركز إضافي فُتح قبل يومَين، في حين يدعون المواطنين إلى التوجّه صوب المناطق حيث القدرة الاستيعابية لمراكز الإيواء المفتوحة أكبر، من قبيل محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار (شمال) ومحافظة البقاع (شرق). كذلك أشارت إلى أنّهم يعملون لجعل مراكز إيواء أكثر ملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية النازحين الذين لم يسجّلوا أسماءهم بعد على المنصّة التي أُطلقت للقيام بذلك، من أجل ضمان حصولهم على الدعم وتسهيل المتابعة الخاصة بهم أينما وُجدوا، سواء في مراكز الإيواء أو في منازل.

وإلى جانب توفير مكان الإيواء، كان لا بدّ من تأمين الاحتياجات الأساسية للناس، من قبيل مستلزمات الإيواء من فرش وأغطية وغيرها، بالإضافة إلى الطعام والمياه ومستلزمات النظافة. وجدّدت السيّد، في هذا الإطار، مطالبتها الجمعيات والمبادرات التي تُعنى بذلك بالتنسيق عبر غرفة العمليات، من أجل "تفادي الازدواجية وضمان عدالة التوزيع" على كلّ من يحتاج تلك الأساسيات.

في سياق متصل، أعادت وزيرة الشؤون الاجتماعية الإعلان عن المساعدة النقدية التي خُصّصت لخميسن ألف عائلة نازحة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. يُذكر أنّ العائلات المستفيدة بدأت بالفعل بتسلّم هذه المساعدة من مكاتب تحويل الأموال. وأكدت السيّد أنّ برامج الحماية الاجتماعية الأساسية، من قبيل برنامج "أمان"، ما زالت سارية، بالتوازي مع الاستجابة الطارئة.

ولفتت السيّد، في إحاطتها، إلى إطلاق وزارة الصحة العامة خطة متكاملة بدورها من أجل ضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين، مع تعزيز الجهوزية والاستجابة وفقاً للأولويات والحاجات.