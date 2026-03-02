لبنان: إغلاق المدارس بعد غارات إسرائيلية على بيروت والجنوب

- أعلنت وزيرة التعليم اللبنانية ريما كرامي إغلاق المدارس في البلاد حتى إشعار آخر، بسبب الغارات الإسرائيلية التي أودت بحياة 31 شخصاً وأصابت 149 آخرين، وذلك حفاظاً على سلامة الأسرة التربوية في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة. - وضعت الوزارة عدداً من المدارس بتصرف خطة الاستجابة الوطنية لاستقبال العائلات النازحة، مؤكدةً تضامنها مع المتضررين ودعوتها للتعاون مع الجهات المعنية. - تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً بين إسرائيل وحزب الله، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية.

أعلنت وزيرة التعليم في لبنان ريما كرامي، الاثنين، إغلاق جميع المدارس العامة والخاصة في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، في أعقاب سلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وفجر الاثنين، شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومناطق في جنوب لبنان، ما أدى في حصيلة أولية غير نهائية إلى مقتل 31 مواطناً، وإصابة 149 بجروح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت كرامي في بيان إنّ قرار إغلاق المدارس يأتي "حرصاً على سلامة الأسرة التربوية، واعتباراً للأوضاع الأمنية والاستثنائية"، وذكرت أنّ الإغلاق يسري اعتباراً من اليوم الاثنين، على أن تتابع الوزارة تقييم التطورات يومياً بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ القرارات المناسبة تبعاً لمقتضيات السلامة العامة.

وأوضحت أنّ القرار يأتي في ظل "استمرار الاعتداءات التي تطاول مناطق عدة وتعرّض سلامة المواطنين، ولا سيما الطلاب والهيئات التعليمية والإدارية، لمخاطر جدية". وأعربت عن إدانتها للاعتداءات التي يتعرض لها لبنان وشعبه، مؤكدةً تضامنها مع العائلات التي اضطرت إلى النزوح من منازلها جراء التطورات الأمنية، وشددت على وقوف الوزارة إلى جانبهم في هذه الظروف.

وفي السياق، أعلنت الوزارة، في البيان ذاته، وضع عدد من المدارس الرسمية، التي سبق تحديدها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بتصرف خطة الاستجابة الوطنية، لاستقبال العائلات النازحة وتأمين مراكز إيواء، "بما يساهم في توفير الحد الأدنى من الأمان والرعاية الإنسانية". ودعت أفراد الأسرة التربوية إلى "التحلي بالمسؤولية والتعاون مع الإدارات المدرسية والجهات المعنية"، معربةً عن أملها في أن تنتهي الأزمة في أقرب وقت، وأن يعود الاستقرار إلى البلاد.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، الاثنين، إنّه هاجم أهدافاً تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان رداً على إطلاق الحزب صواريخ تجاه شمالي إسرائيل. فيما أعلن حزب الله، في بيان، استهداف موقع عسكري شمالي إسرائيل بدفعة من الصواريخ وسرب من الطائرات المسيّرة، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واغتيال تل أبيب للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يتحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة. وبوتيرة شبه يومية، تخرق إسرائيل اتفاقاً لوقف إطلاق النار سارياً مع "حزب الله" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما خلف مئات القتلى والجرحى.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدواناً عسكرياً على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون. وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على ما تقول إنّها قواعد أميركية في دول عربية وخليجية، بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضراراً بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبانٍ سكنية.

(الأناضول)