لبنان: إعفاء التلاميذ من امتحانات البكالوريا بعد جدال طال

- أعلنت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي عن إعفاء تلاميذ المدارس والمعاهد الفنية من امتحانات البكالوريا للعام الدراسي 2025-2026 بسبب الوضع الأمني الناتج عن الحرب الإسرائيلية، واستبدال الشهادة بإفادة نجاح بناءً على التقييم المدرسي. - سيتم إجراء دورة استثنائية في يوليو 2026 لحفظ حقوق المرشحين الأحرار والراسبين والناجحين الذين يحتاجون إلى شهادة رسمية، مع تكليف وزارة التربية بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي. - القرار أثار انقساماً سياسياً وشعبياً، حيث دعم البعض الإلغاء بسبب الظروف الأمنية، بينما طالب آخرون بإجراء الامتحانات مع تدابير استثنائية.

أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي إعفاء تلاميذ مدارس لبنان وكذلك معاهده الفنية الرسمية والخاصة من امتحانات شهادة البكالوريا الأكاديمية (الثانوية العامة) والبكالوريا الفنية للعام الدراسي 2025-2026. وكانت قد صدرت أخيراً مطالبات، من جهات مختلفة، بإلغاء امتحانات الشهادة الرسمية على خلفية الوضع الاستثنائي الذي شهده العام الدراسي الأخير في لبنان والذي فرضته آلة الحرب الإسرائيلية منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.

وجاء القرار الذي اتُّخذ في جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، "بناءً على دراسة الواقع الأمني وبعد الاطلاع على المعطيات والتقارير المقدَّمة من الجهات المختصة ومناقشة اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي، والتزاماً بالسعي لتأمين تكافؤ الفرص".

وقد تقرّر السير بإعفاء تلاميذ لبنان من البكالوريا الأكاديمية كما الفنية، مع استبدال الشهادة الرسمية بإفادة نجاح تُمنَح عن عام 2025-2026 للتلاميذ النظاميين بناءً على نتائج تقييمهم وعلاماتهم المدرسية، شريطة أن يكون الواحد منهم ناجحاً بمعدّل لا يقلّ عن 9.5 من عشرة، بحدّ أدنى حتى تاريخ الأوّل من مارس 2026. والتلاميذ المعنيون هم المسجّلون في المنهج اللبناني، في الصفّ الثالث من المرحلة الثانوية بفروعها الأربعة؛ الآداب والإنسانيات، والاجتماع والاقتصاد، والعلوم العامة، وعلوم الحياة. وإلى جانب هؤلاء، يأتي التلاميذ المسجّلون في الصف الأخير من مرحلة التعليم المهني والتقني.

في الإطار نفسه، تقرّر إجراء دورة خاصة استثنائية لمرّة واحدة لشهادة البكالوريا الأكاديمية (الثانوية العامة) والبكالوريا الفنية ابتداءً من 21 يوليو/ تموز 2026، بما يحفظ حقّ فئات عدّة ومصالحها. وتشمل الفئات المرشّحين للشهادة الرسمية وفقاً للطلبات الحرة، وكذلك المرشّحين الراسبين في مدارسهم الثانوية ومعاهدهم الرسمية أو الخاصة حتى الأول من مارس 2026. ومن الفئات المشمولة كذلك التلاميذ الناجحون الذين يحتاجون بصورة ملحّة إلى الحصول على شهادة رسمية مع علامات، بوصف ذلك شرطاً إمّا للحصول على قبول أو منحة جامعية للدراسة في لبنان أو في الخارج، وإمّا للتقدّم إلى عمل أو مركز يُلزم المعني بإبراز شهادة رسمية مع علاماتها.

إلى جانب ذلك، كُلّفت وزارة التربية والتعليم العالي باتّخاذ كلّ الإجراءات الإدارية والأكاديمية اللازمة، وإعداد مرسوم لتحديد آليات تنفيذ القرار، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بما يحفظ مصالح التلاميذ وحقوقهم.

وفي ظلّ الهجمة الواسعة التي تعرّضت لها وزيرة التربية والتعليم العالي، على خلفية تمسّكها بإجراء الامتحانات الرسمية على الرغم من المطالبات بإلغائها حفاظاً على سلامة تلاميذ لبنان وسط تصعيد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، أوضحت كرامي أنّ وزارتها "حرصت على أن تنطلق من مبدأ واضح؛ حماية حقّ التلاميذ في التعلّم وحقّهم في مستقبل أكاديمي وكذلك مهني يقومان على أسس جدية وعادلة".

وأوضحت كرامي أنه "عندما أعلنت الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارها بإجراء الامتحانات الرسمية، من ضمن ترتيبات استثنائية، لم يكن ذلك تجاهلاً للظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان (منذ الثاني من مارس 2026)، بل انطلاقاً من قناعة تربوية بأنّ مراعاة الظروف الاستثنائية لا يجب أن تكون مرادفاً للتخلّي عن الطموح أو حقّ التلاميذ في تقييم رسمي يهيّئهم للمرحلة المقبلة من مسارهم التعليمي".

طلاب وشباب لبنان: إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة وإجراءات استثنائية بسبب الحرب

في سياق متصل، واستناداً إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني اليوم، أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي إلغاء الامتحانات الرسمية في شهادات الامتياز الفني والإجازة الفنية والمشرف المهني والثانوية المهنية، على أن يخضع المرشّحون الذين تقدّموا بطلبات حرّة للامتحانات الرسمية.

وكان هذا الملف قد شهد في لبنان انقساماً سياسياً وشعبياً وتربوياً، فثمّة من دعم إلغاء الامتحانات الرسمية نتيجة الظروف الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت مدارس وتلاميذ مرّات عديدة، ولا سيّما في أثناء تنقّل هؤلاء على الطرقات للتوجّه إلى المدرسة أو لإجراء امتحانات، مع العلم أنّ ذلك أسفر عن سقوط شهداء من بينهم، وثمّة من طالب بالمضيّ في إجرائها، إنّما مع اتّخاذ تدابير وإجراءات استثنائية تراعي التحديات والمخاطر وتحمي التلاميذ.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التربية والتعليم العالي كانت قد اتّخذت، في 15 مايو/ أيار الماضي، قراراً يقضي بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة (البريفيه) للعام الدراسي 2025-2026، واعتماد ثلاث دورات متتالية لشهادة التعليم الثانوي (البكالوريا)، ودورتَين لامتحانات التعليم المهني والتقني"، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتُّخذت حينها على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة، وما نتج عنها من نزوح في لبنان تجاوز المليون شخص، بالإضافة إلى تحوّل عدد كبير من المنشآت التربوية إلى مراكز إيواء لمن هجّرتهم الحرب.

يُذكر أنّ تلاميذ لبنان عاشوا عاماً دراسياً استثنائياً بفعل الحرب الإسرائيلية التي توسّعت في الثاني من مارس الماضي، وما رافقها من تهجير قسري، خصوصاً من جنوبي لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من أفراد الكادر التربوي والتعليمي إلى رفع الصوت عالياً والمطالبة بإلغاء الامتحانات الرسمية. ووفقاً لأرقام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الصادرة في إبريل/ نيسان الماضي، فإنّ "أكثر من مليون نسمة أضحت في عداد النازحين داخلياً إثر تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط ولبنان، من بينهم زهاء 500 ألف طفل في سنّ الدراسة". وأشارت المنظمة إلى أنّ "التصعيد أسفر عن تدمير مدارس عديدة أو إغلاقها أو تحويلها إلى ملاجئ، ما يهدّد استمرارية تعليم مئات الآلاف من التلاميذ".