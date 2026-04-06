لبنان: إسرائيل تمضي في استهداف المسعفين ومنظمة الصحة العالمية تندّد

- أدانت منظمة الصحة العالمية استهداف إسرائيل للعاملين الصحيين في لبنان، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى بشكل ملحوظ، مع تسجيل 57 شهيداً و154 جريحاً. - وزارة الصحة اللبنانية شجبت الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على القطاع الصحي، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، مؤكدة استمرار جهودها لرفع دعاوى دولية. - المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد أن الرعاية الصحية ليست هدفاً، داعياً لحماية المرافق الصحية والعاملين، مشيراً إلى وقوع 92 هجوماً على مرافق صحية منذ بدء العدوان.

لا تكاد منظمة الصحة العالمية تصدر بياناً تدين فيه استهداف إسرائيل العاملين الصحيين في لبنان وتندّد بمثل هذه الانتهاكات، حتى تكون حصيلة الشهداء والجرحى من بينهم قد ارتفعت أكثر وسط العدوان المتواصل. وهذا تحديداً ما جرى أخيراً؛ فبعد ساعات قليلة من نشر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بياناً فصّل فيه الاعتداءات على القطاع الصحي وأشار إلى تأكّده من سقوط 53 شهيداً و137 جريحاً من العاملين فيه، ارتفعت الحصيلة إلى 57 شهيداً و154 جريحاً، إذ استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية في عمليتَين عدداً من المسعفين في جنوب لبنان. يُذكر أنّ الاستهدافَين أتيا في خلال أقلّ من اثنتَي عشرة ساعة، وفقاً لما أشارت إليه وزارة الصحة العامة اللبنانية بعد ظهر اليوم.

وكانت الوزارة قد نشرت، مساء الاثنين، التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لها بشأن مستجدات العدوان الإسرائيلي على لبنان في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبيّنت أنّ عدد الشهداء الإجمالي ارتفع إلى 1497 شهيداً منذ الثاني من مارس/ آذار المنصرم، فيما ارتفع عدد الجرحى الإجمالي إلى 4639 جريحاً. وقد أتى ذلك قبيل توجيه المتحدّث باسم جيش الاحتلال أوامر إخلاء إلى 42 بلدية في جنوب لبنان في واحدة من الانتهاكات التي تتكرّر في هذا الإطار، الأمر الذي ينذر باحتمال ارتفاع أعداد الضحايا. بكلّ الأحوال، هذه التهديدات الإسرائيلية الأخيرة تأتي لتفاقم الأزمة الإنسانية التي يخلّفها التهجير القسري، ولا سيّما مع تخطّي عدد النازحين قسراً المليون، في ما يُعَدّ جريمة حرب وفقاً لمنظمات حقوقية دولية.

الصورة آخر البيانات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، 6 إبريل 2026 (وزارة الصحة العامة)

وفي بيانَين أصدرتهما وزارة الصحة العامة بخصوص الاستهدافَين الأخيرَين المذكورَين، جدّدت شجبها واستنكارها "الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على القطاع الصحي في لبنان"، ولا سيّما أنّ ذلك "يؤكّد المؤكّد وهو أنّ العدو الإسرائيلي يرفض الالتزام بما ينص عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لجهة حماية العاملين الصحيين في أماكن النزاع"، وأوضحت الوزارة أنّها تمضي في جهودها الخاصة برفع دعاوى أمام المحاكم الدولية في هذا المجال، فيما وجّهت تحيّة لـ"الشهداء الذين يبذلون أرواحهم في سيبل الخدمة الإنسانية".

يُذكر أنّ الاعتداء الأوّل استهدف مباشرة على فريق من المسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية، في بلدة حاريص التابعة لقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية (جنوب)، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد مسعفَين اثنَين وإصابة ثالث بجروح خطرة، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة العامة.

أمّا الاعتداء الثاني على الفرق الإسعافية فأتى بعد أقلّ من 12 ساعة، مع استهداف فرق إسعافية في بلدة صدّيقين التابعة لقضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي، وذلك في خلال "عملها الإنقاذي في سحب جرحى وجثث شهداء من غارة سابقة"، بحسب ما جاء في بيان الوزارة التي أشارت إلى استشهاد مسعف من جمعية الرسالة وإصابة مسعفَين اثنَين من الجمعية بجروح وكذلك اثنَين آخرَين من الهيئة الصحية الإسلامية، بالإضافة إلى تضرّر مركبة إسعاف. ومرّة أخرى، وضعت وزارة الصحة العامة الاعتداء الإسرائيلي الأخير "برسم المجتمع الدولي والهيئات الإغاثية الإنسانية"، واصفةً إياه بأنّه "تأكيد إضافي لإصرار العدو الإسرائيلي على خرق القوانين والأعراف من دون أيّ حساب".

من جهته، نشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدوينة على موقع إكس، أعاد التشديد فيها على أنّ "الرعاية الصحية ليست هدفاً". وكتب غيبريسوس أنّه "مع توسّع إسرائيل في عملياتها العسكرية، أدعو كلّ الأطراف إلى الوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان الحماية الاستباقية للمرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضى".

وأفاد غيبريسوس بأنّه تحقّق، في الفترة الممتدّة ما بين 28 مارس/ آذار 2026 و31 منه، من وقوع 11 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية اللبنانية، وذلك يعني معدّل هجومَين يومياً. وأشار إلى أنّ "خمسة هجمات وقعت في 28 مارس المنصرم وحده، استهدفت مرافق في كفرتبنيت والغندورية وزوطر الغربية وكفردجال وجزين، أسفرت عن سقوط تسع وفيات وخمسة جرحى" من بين العاملين في القطاع الصحي.

Today, a strike just 100 meters from Rafik Hariri University Hospital, Lebanon's largest public medical facility, caused major damage to a nearby residential area. It killed 4 people and injured 39. The hospital sustained no damage.



وبيّن غيبريسوس أنّ منظمة الصحة العالمية تحقّقت، منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، أي تاريخ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وحتى أمس الأحد، من "وقوع 92 هجوماً على مرافق صحية ومركبات طبية وعاملين في القطاع ومستودعات مواد طبية، أسفرت عن 53 قتيلاً و137 جريحاً".

يُذكر أنّ شهيداً آخر من القطاع الصحي، كان قد أُضيف إلى قائمة الشهداء في الرابع من إبريل/ نيسان الجاري، قبل أنّ يستشهد ثلاثة آخرون منذ يوم أمس وحتى كتابة هذا التقرير، لترتفع الحصيلة إلى 57 شهيداً و154 جريحاً، وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة اللبنانية التي تتطابق مع تلك التي تؤكدها الأمم المتحدة.

وحذّر المسؤول الأممي، في تدوينته نفسها، من أنّه "لا يمكن لهذه الأعمال (العدائية) أن تتحوّل إلى قاعدة"، مشدّداً على "وجوب أن يؤكد العالم، بصورة قاطعة، أنّ حماية الرعاية الصحية ليست خياراً، بل هي واجب عالمي ومقياس لإنسانيتنا الجماعية".