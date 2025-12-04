كييف تتهم موسكو بـ"عسكرة" أطفال أوكرانيين في كوريا الشمالية

- اتهمت كييف موسكو بإرسال أطفال أوكرانيين مختطفين إلى معسكرات في كوريا الشمالية لتنشئتهم على النموذج الروسي وعسكرتهم قسريًا، مؤكدة ضرورة حمايتهم وإعادتهم إلى وطنهم. - وثّقت منظمة أوكرانية غير حكومية وجود 165 معسكرًا لإعادة تأهيل الأطفال في الأراضي الأوكرانية المحتلة وروسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، حيث يتعلم الأطفال تدمير عسكريين يابانيين. - تتهم أوكرانيا روسيا بخطف 20 ألف طفل منذ بدء الغزو، واستعادت 1850 طفلًا فقط، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة الترحيل غير القانوني.

اتهمت كييف، اليوم الخميس، موسكو بإرسال أطفال أوكرانيين "مختطفين" من مناطق تحتلها قوات روسية إلى "معسكرات لإعادة التأهيل في كوريا الشمالية". وقال مفوّض حقوق الإنسان الأوكراني ديميترو لوبينتس: "تتوفر معلومات عن خضوع هؤلاء الأطفال لتنشئة على النموذج الروسي وعسكرة قسرية في معسكرات بكوريا الشمالية. يجب العثور على كل طفل وحمايته وإعادته إلى وطنه. لا يمكن أن يكون الأطفال الأوكرانيون أسلحة في يد المعتدي".

وأمس الأربعاء، قالت كاترينا راتشفسكا مسؤولة المركز الإقليمي لحقوق الإنسان، وهي منظمة أوكرانية غير حكومية، خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن منظمتها وثّقت وجود 165 معسكراً لإعادة تأهيل أطفال أوكرانيين خطفتهم موسكو تقع في الأراضي الأوكرانية المحتلة وروسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية.

وأكدت كاترينا إرسال طفلين من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ومن جزء خاضع لسيطرة موسكو في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، إلى معسكر في سونغدوون بكوريا الشمالية، على بُعد 9 آلاف كيلومتر من بلادهم. وأضافت: "تعلم الأطفال هناك كيفية تدمير عسكريين يابانيين، كما التقوا مقاتلين قدامى شاركوا في الهجوم عام 1968 على سفينة بوكبلو التابعة للبحرية الأميركية". وكانت هذه الحادثة قد تسببت في أزمة بين واشنطن وبيونغيانغ.

وتتهم أوكرانيا روسيا بخطف 20 ألف طفل على الأقل منذ بدء الغزو في فبراير/ شباط 2022، وتشير إلى أنها استعادت 1850 طفلاً فقط حتى الآن. وعام 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة "الترحيل غير القانوني" لأطفال من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى روسيا. وتنفي موسكو هذه الاتهامات، وتؤكد أنها أنقذت هؤلاء الأطفال من الحرب، ووضعت إجراءات لمساعدتهم على العودة إلى عائلاتهم.

(فرانس برس)