كوليرا اليمن: 237 وفاة و87 ألف إصابة منذ بداية 2025

- ارتفعت وفيات الكوليرا في اليمن إلى 237 حالة منذ بداية 2025، مع تسجيل 87,566 إصابة جديدة، مما يجعل اليمن ثالث أعلى دولة في معدلات الوفيات بالكوليرا عالميًا بعد جنوب السودان وأفغانستان. - النزاع المستمر في اليمن يفاقم الأزمات الصحية والإنسانية، بما في ذلك سوء التغذية ونقص التمويل، مما يؤدي إلى تدهور البنية التحتية الصحية وانتشار الأمراض. - تعمل المنظمة الدولية للهجرة على رفع الوعي بالنظافة ودعم التطعيم ضد الكوليرا، وتوفير مياه مأمونة عبر حفر آبار وتركيب أنظمة مياه تعمل بالطاقة الشمسية.

أفادت منظمة الصحة العالمية بأنّ عدد الوفيات بالكوليرا في اليمن ارتفع إلى 237 وفاة، منذ بداية عام 2025، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 87 ألف إصابة. يأتي ذلك وسط النزاع المستمرّ في البلاد، الذي تتخلّله أزمات صحية وإنسانية عديدة، من بينها سوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال، والذي يتفاقم كما الأزمات الأخرى بسبب نقص التمويل خصوصاً.

وأوضحت المنظمة، في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أنّه جرى الإبلاغ عن 87 ألفاً و566 إصابة جديدة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن و237 وفاة مرتبطة بالمرض خلال الفترة من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول. وبيّنت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأخير، أنّ عدد الوفيات المرتبطة بالكوليرا في اليمن جعلته ثالث أعلى البلدان في معدّلات هذه الوفيات على مستوى العالم، بعد دولة جنوب السودان وأفغانستان.

من جهتها، كانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت، في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أنّ فرقها تعمل لرفع الوعي بالنظافة ودعم التطعيم ضدّ الكوليرا، وذلك في إطار جهود منع تفشّي هذا المرض. وقد عملت، بدعم من بنك التنمية الألماني وبنك الاتحاد الأوروبي، لتوفير مياه مأمونة من خلال حفر آبار وتركيب أنظمة مياه تعمل بالطاقة الشمسية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الكوليرا أودى بحياة 879 شخصاً في اليمن في عام 2024، من بين أكثر من 260 ألف إصابة، بحسب ما كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي. ويفاقم الصراع السياسي المستمرّ في البلاد، منذ أكثر من عقد، تدهور البنية التحتية للقطاع الصحي مع شحّ في الإمدادات الطبية وسبل الوقاية ووسائل العلاج، الأمر الذي أدّى إلى انتشار الأمراض والأوبئة في مناطق مختلفة.

(رويترز، العربي الجديد)