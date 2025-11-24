كولومبيا تنقذ 17 قاصراً من طائفة متهمة باعتداءات جنسية

- أنقذت السلطات الكولومبية 17 قاصراً من طائفة "ليف طاهور" اليهودية المتشددة، التي تواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وسط تحقيقات دولية حول سوء معاملة القاصرين والاتجار بالبشر تحت ستار النشاط الديني. - تأسست "ليف طاهور" في الثمانينيات، وتضم حوالي 50 عائلة من دول مثل غواتيمالا والولايات المتحدة وكندا، وواجهت مشاكل قانونية في عدة بلدان، بما في ذلك المكسيك وكندا، مع نشرات حمراء من الإنتربول لاعتقال بعض قادتها. - في ديسمبر 2024، أنقذت السلطات الغواتيمالية 160 قاصراً من مزرعة تديرها الطائفة، وسط اتهامات بالحمل القسري وإساءة معاملة القاصرين.

أعلنت سلطات كولومبيا أمس الأحد، أنّها أنقذت 17 قاصراً من أعضاء طائفة "ليف طاهور" اليهودية المتشدّدة التي تخضع للتحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

والجدير ذكره أنّ طائفة "ليف طاهور" التي ترتدي النساء المنتميات إليها سترات سوداء تغطيهنّ من الرأس إلى أخمص القدمين، تخضع للتحقيق في العديد من البلدان، بشبهات سوء معاملة القاصرين.

وأفادت دائرة الهجرة الكولومبية عبر منصة إكس بأنّها أنقذت 17 فتًى وفتاةً ومراهقاً، مرفقة بيانها بصور لبعض الأطفال أُخفيت معالم وجوههم. وأضافت: "لقد صدرت تنبيهات دولية بشأن جرائم مُرتكبة بحق قاصرين مرتبطين بهذه الطائفة".

🚨 Desde @MigracionCol lideramos un operativo en Yarumal (Antioquia) junto al Gaula Militar Oriente, donde rescatamos 17 niños niñas y adolescentes de la secta judío ortoxa Lev Tahor. Cinco de ellos tenían circular amarilla de @Interpol pic.twitter.com/mqub1BwfGf — Migración Colombia (@MigracionCol) November 23, 2025

وأفادت الشرطة بأنّ المداهمة جرت أمس الأول السبت. ونُقل القُصّر، وهم يحملون جنسيات مختلفة، من بينها أميركية وغواتيمالية، إلى مركز حكومي. وتابعت: "هناك مؤشرات على أنّ بعضهم ربما يكونون قد خُطفوا، ما يشير إلى سيناريو محتمل للاتّجار بالبشر، تحت ستار النشاط الديني".

تأسّست طائفة "ليف طاهور" في ثمانينيات القرن العشرين، واستقر بعض أعضائها في غواتيمالا عام 2013. وتشير تقديرات إلى أنّ الطائفة تتألف من نحو 50 عائلة من غواتيمالا والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى. وواجهت الطائفة أيضاً مشاكل مع السلطات في المكسيك وكندا، وأصدرت الشرطة الدولية (إنتربول) نشرات حمراء لتوقيف بعض قادة الطائفة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أنقذت السلطات الغواتيمالية 160 قاصراً من مزرعة تُديرها "ليف طاهور"، قالت إنهّم تعرّضوا لسوء المعاملة.

وأفاد حينذاك المدّعي العام، ديماس خيمينيز، في مؤتمر صحافي بأنّ المداهمة جرت بسبب شكوك حول "الحمل القسري وإساءة معاملة القاصرين والاغتصاب".

وبحسب موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن وسائل إعلام كولومبية، أفادت صحيفة "إل كولومبيانو" في مدينة ميديلين بأنّ المجموعة التي تنتمي إلى طائفة "ليف طاهور" سافرت من نيويورك إلى كولومبيا في 22 أو 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستقرت في فندق ببلدة يارومال. وتشير التقارير إلى أنّ المجموعة التي كانت في مشاكل مع السلطات في الولايات المتحدة وغواتيمالا، جاءت إلى يارومال بغية التحضير لإنشاء مستوطنة في هذه المنطقة الجبلية.

ووفق الموقع ذاته، أمضى مؤسّس منظمة "ليف طاهور"، كلومو إيريز هيلفرانس، عامين في سجن أميركي بتُهمة الاختطاف في التسعينيات، وتوفي أثناء أداء طقوس دينية في جنوب المكسيك عام 2017.

(فرانس برس)