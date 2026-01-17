كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية منذ شهرين

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، اكتشاف أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية منذ نحو شهرين، ما دفع السلطات إلى إعدام آلاف الخنازير وإصدار أمر بتوقف جميع الأنشطة لمنع انتشار الفيروس، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأفادت الحكومة المحلية اليوم، بأن الحالة اكتُشفَت في مزرعة بغانغنيونغ، على مسافة نحو 170 كيلومتراً شرق سيول، في مقاطعة غانغوون. وقالت السلطات إن 29 من أصل 32 خنزيراً نفقت في المنشأة، يوم أمس الجمعة ، ثبتت إصابتها بالفيروس، الذي يُعد قاتلاً للخنازير، ولكنه غير ضارّ بالإنسان.

يشار إلى أنّ هذه أول حالة مؤكدة في البلاد منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما أُبلغ عن حدوث تفشٍّ في دانغجين، في مقاطعة تشنغتشونغ الواقعة جنوبي البلاد. ولمنع انتشار الفيروس، أعدم المسؤولون نحو 20 ألف خنزير في المزرعة المصابة، وأصدروا أمراً بوقف جميع الأنشطة لمدة 48 ساعة بمزارع الخنازير في ست مدن ومقاطعات مجاورة.

وأصدر رئيس الوزراء كيم مين سوك، أوامره باتخاذ إجراءات احتواء طارئة، تشمل منع الوصول إلى الموقع المصاب وموقع عمليات الإعدام، بعد تلقي تقرير عن الحالة الجديدة. وشدد كيم على ضرورة إجراء تحقيق وبائي شامل لتحديد سبب تفشي المرض.

وتعود جذور إنفلونزا الخنازير الأفريقية إلى أفريقيا قبل انتشارها في أوروبا وآسيا، وأدت إلى نفوق مئات الملايين من الخنازير بأنحاء العالم.

