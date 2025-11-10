- انطلقت أعمال مؤتمر "كوب 30" في بيليم، البرازيل، بمشاركة أكثر من 50 ألف شخص لمناقشة كيفية احتواء أزمة المناخ قبل بلوغ الاحتباس الحراري مستويات كارثية. - أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن تغيّر المناخ يمثل مأساة حالية، داعياً لمواجهة من ينكرون الأدلة العلمية ويهاجمون المؤسسات. - شدد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة على أهمية تعزيز القدرة على الصمود لحماية الأرواح والمجتمعات وسلاسل التوريد العالمية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق تقدم حقيقي في اتفاقية باريس للمناخ.

انطلقت أعمال المؤتمر الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 30) بمدينة بيليم الواقعة بولاية بارا شمالي البرازيل، بعد ظهر اليوم الاثنين، مع تشديد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على أنّ الكفاح من أجل المناخ "أقلّ كلفة بكثير" من خوض الحروب.

وأتى ذلك في وقت تتوجّه فيه الأنظار إلى هذه الفعالية، التي تُقام في قلب الأمازون البرازيلية، والتي تجمع أكثر من 50 ألف مشارك على مدى أسبوعَين، من العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 حتى 21 منه، والتي تهدف إلى مناقشة كيفيّة احتواء أزمة المناخ التي تؤرّق الكوكب وإلى الخروج بخطوات عملية قبل أن ييلغ الاحتباس الحراري مستويات كارثية.

وإذ قال المضيف البرازيلي، في كلمته التي ألقاها في خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إنّ "تغيّر المناخ لم يعد تهديداً مستقبلياً، إنّما مأساة نعيشها حاضراً"، رأى أنّ "الوقت قد حان لهزم هؤلاء الذين ينكرون وقوع تغيّر المناخ، هؤلاء الذين "ينكرون الأدلة العلمية وينشرون الخوف ويهاجمون المؤسسات والعلم والجامعات".

يُذكر أنّ لولا دا سيلفا أقام هذا المؤتمر في مدينة بيليم، أملاً بأن تفتح الأمازون أعين المفاوضين والمراقبين ورجال الأعمال والصحافيين الذين تقاطروا إلى المنطقة ذات المناخ الاستوائي المتقلّب. وكان قد صرّح قبل انعقاد أعمال "كوب 30" بأنّه "سيكون من الأسهل تنظيم مؤتمر الأطراف في بلد غنيّ"، لكن "نريد أن يرى الناس الوضع الحقيقي للغابات ولأنهرنا وللسكان الذين يعيشون في المنطقة".

Presidente Lula participa da cerimônia de abertura da COP30 https://t.co/xh8mbSL4f7 — Lula (@LulaOficial) November 10, 2025

من جهته، أشار الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ سيمون ستيل إلى "السعي إلى تحقيق تقدّم حقيقي" في ما يخصّ اتفاقية باريس للمناخ التي أُقرّت في عام 2015، قبل عقد كامل من اليوم. وأضاف، في كلمته ألقاها في افتتاح مؤتمر "كوب 30": "لكنّه يجب علينا أن نكافح بشجاعة من أجل تحقيق المزيد" في هذا المجال.

وشدّد المسؤول الأممي على أنّ كلّ إجراء لبناء القدرة على الصمود يساهم في إنقاذ الأرواح، وتعزيز المجتمعات، وحماية سلاسل التوريد العالمية التي تعتمد عليها كلّ اقتصادات العالم.

The Paris Agreement is working to deliver real progress.



But we must strive valiantly for more.



Each action to build resilience helps save lives, strengthen communities and protect the global supply chains that every economy depends on.#COP30 pic.twitter.com/57oIlYxTT4 — Simon Stiell (@simonstiell) November 10, 2025

وفي خلال افتتاح مؤتمر "كوب 30"، سلّم رئيس مؤتمر "كوب 29" المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ مختار باباييف رئاسة هذه الدورة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ إلى البرازيلي أندريه أرانيا كوريا دو لاغو. وفي كلمته التي ألقاها في مراسم التسلّم والتسليم، شدّد باباييف على وجوب الوفاء بالتعهّدات الخاصة بتمويل العمل المناخي، من بينها الوفاء بالتزامات التمويل.

من جهته، رأى رئيس مؤتمر "كوب 30" كوريا دو لاغو أنّ "ما زال أمامنا عملاً كثيراً لا بدّ من إنجازه"، على الرغم من التقدّم المحقّق في مجال مكافحة تغيّر المناخ. وإذ لفت إلى أنّ المؤتمر يأتي بعد عقد كامل من إقرار اتفاقية باريس للمناخ (2015)، بيّن أنّ "كوب 30" هو "مؤتمر تنفيذي". وأمل كوريا دو لاغو أن يتمكّن هذا المؤتمر، المنعقد على مدى أسبوعَين، من تحقيق تقدّم اقتصادي-مناخي، وأن يصنَّف مؤتمراً للأفعال ولخلق فرص عمل، وقبل كلّ شيء مؤتمراً يرتكز إلى العلم ويؤمن به.

وتضمّن حفل افتتاح أعمال المؤتمر الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 30) فقرات فنيّة، كما هي العادة في مؤتمرات كهذه. فأدّت فرقة من الشعوب الأصلية، من إثنية غواخاخارا، عرضاً تقليدياً، سلّط الضوء على أهمية غابات الأمازون المطيرة، حيث تُجرى أعمال مؤتمر "كوب 30"، وعلى الدور المحوري لهذه الشعوب في الحفاظ على البيئة وإيجاد حلول لأزمة المناخ.

بدورها، قدّمت المغنية البرازيلية فافا ده بيليم عرضاً، في حفل افتتاح مؤتمر "كوب 30"، علماً أنّها تُعَدّ من الأصوات النسائية الأبرز في مجال الموسيقى الشعبية البرازيلية، المعروفة كذلك باسم "أميبابا". وقد أدّت المغنية وصلتها، في خلال هذه الفعالية الكبرى التي تستضيفها مدينتها بيليم، التي أبصرت فيها النور، والتي أصرّت على ربط اسمها الفني بها.

(العربي الجديد)