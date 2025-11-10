- انطلق مؤتمر "كوب 30" في بيليم البرازيلية بمشاركة 50 ألف شخص من 190 دولة، لمناقشة التحديات المناخية وغابات الأمازون. - يهدف المؤتمر إلى معالجة الفشل في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، وتسليط الضوء على التحديات مثل إزالة الغابات والتعدين غير القانوني. - يشهد المؤتمر غياب الولايات المتحدة، بينما تسعى الدول الجزرية الصغيرة إلى التركيز على تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية كمسألة بقاء.

في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون البرازيلية، ينطلق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية للأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 30) اليوم الاثنين، بحضور نحو 50 ألف مشارك يمثّلون أكثر من 190 دولة ومنطقة ومجموعات سكان أصليين، ومع توقّعات بأن تكون المفاوضات من بين الأصعب في التاريخ الحديث، بهدف منع انهيار التعاون العالمي بشأن المناخ. والمؤتمر الذي يمتدّ من العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 21 منه، كانت قد سبقت أعماله لقاءات جمعت قادة الدول يومَي الخميس والجمعة الماضيَين، الذين أقرّوا بالفشل في ما يخصّ تحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ (2015).

وقد حرص الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على إقامة هذا المؤتمر في المدينة الواقعة شمالي البلاد، تحديداً، رغم نقص الفنادق فيها، أملاً بأن تفتح الأمازون أعين المفاوضين والمراقبين ورجال الأعمال والصحافيين الذين تقاطروا إلى بيليم ذات المناخ الاستوائي المتقلّب. وكان لولا قد صرّح قبل هذا الحدث بأنّه "سيكون من الأسهل تنظيم مؤتمر الأطراف في بلد غنيّ"، لكن "نريد أن يرى الناس الوضع الحقيقي للغابات ولأنهرنا وللسكان الذين يعيشون في المنطقة".

#COP30 starts today in Belém, Brazil



A pivotal moment for countries to accelerate #ClimateAction & build a better future for people & the planet.



See our week one events showcasing solutions for a sustainable planet: https://t.co/V5Bv2w6rMv pic.twitter.com/nFjGmtUNg1 — UN Environment Programme (@UNEP) November 10, 2025

وتُعاني غابات الأمازون المطيرة، التي تؤدّي دوراً حيوياً في مكافحة تغيّر المناخ بامتصاصها الغازات المسبّبة للاحترار، من ويلات كثيرة تشمل إزالة الغابات وتعدين الذهب غير القانوني والتلوّث وعمليات الاتّجار غير المشروع وانتهاكات شتّى بحق السكان المحليين، خصوصاً مجتمعات السكان الأصليين.

صحيح أنّ البرازيليين كانوا قد بدأوا الإعداد لمؤتمر المناخ "كوب 30" قبل عام، غير أنّهم متأخّرون لوجستياً. وأمس الأحد، كانت أجنحة دول عديدة لا تزال قيد الإنشاء. ولم يخفِ مصدر مقرّب من الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس أنّ "ثمّة قلقاً كبيراً بشأن جاهزية كلّ شيء في الوقت المحدّد من الناحية اللوجستية"، مشيراً إلى "قلق على صعيد الاتصالات والميكروفونات (أجهزة الصوت)، وكذلك بشأن نقص الغذاء".

Today #COP30 begins.



That’s 30 years since #COP began.



30 years of world leaders shirking their responsibilities.



30 years of resistance by climate defenders at COP to save our planet and our rights.



There is still time to act.

Every tenth of a degree matters for human… pic.twitter.com/uixITKbuL8 — Amnesty International (@amnesty) November 10, 2025

ويبقى غموض كبير، يرتبط تحديداً بجوهر مفاوضات "كوب 30" على مدى الأسبوعَين المقبلَين، إذ يُطرَح سؤال كبير حول إمكانية أن يتّحد العالم لمواجهة أحدث توقّعات الاحترار الكارثية، وكيفية تجنّب الصدام بين الدول الغنية وتلك النامية. ومن الأسئلة المطروحة كذلك: من أين سوف تأتي الأموال لمساعدة الدول المتضرّرة من الأعاصير والجفاف، مثل جامايكا التي اجتاحها في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم أقوى إعصار منذ نحو قرن، أو الفيليبين التي ضربها إعصاران مدمّران في غضون أسبوعَين؟

كذلك يُسأل عمّا يكمن وراء "خريطة طريق" الوقود الأحفوري التي قدّمها الرئيس البرازيلي، يوم الخميس الماضي، في اجتماع قادة الدول الذي عُقد قبل الانطلاق بأعمال "كوب 30" الرسمية؟ فقد استعادت صناعة النفط والدول المنتجة له قوّتها منذ وقّعت دول عديدة، في خلال مؤتمر "كوب 28" الذي عُقد في دبي بالإمارات العربية في عام 2023، اتفاقية "الانتقال" للتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وبدوره، سأل رئيس المؤتمر البرازيلي أندريه كوريا دي لاغو: "كيف سوف نفعل ذلك؟ هل سوف يكون ثمّة إجماع على كيفية المضيّ قدماً؟ هذا أحد الألغاز الكبرى لمؤتمر الأطراف (كوب 30)".

No climate justice without human rights. At #COP30, words must become action. Ambition must match the urgency. The time for human rights-based action is now. pic.twitter.com/uRqpNuv5re — UN Human Rights (@UNHumanRights) November 10, 2025

ترامب الغائب الحاضر في "كوب 30"

منذ 30 عاماً، سنوياً، راحت الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، التي اعتُمدت في البرازيل في خلال قمة الأرض التي عُقدت بمدينة ريو دي جانيرو في عام 1992، تتفاوض من أجل تعزيز منظومة المناخ.

وتُوّج الجهد المبذول في عام 2015، من خلال اتفاقية باريس للمناخ، تلك التي تُلزِم العالم بحصر الارتفاع في درجات الحرارة بدرجتَين مئويّتَين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبمواصلة الجهود للحدّ منها إلى 1.5 درجة مئوية. واستمرّ هذا النهج طوال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى (2017-2021).

وكن قبل أسابيع، أقرّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنّ تجاوُز هذه العتبة قريباً صار أمراً "حتمياً"، ودعا إلى أن يمتدّ هذا التجاوز لأقصر فترة ممكنة. وهذا يعني، ضمناً، الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، ويعود ذلك أساساً إلى حرق النفط والغاز والفحم.

وتُناضل مجموعة من الدول الجزرية الصغيرة لإدراج معالجة هذا الفشل على جدول الأعمال. وقال مستشار مجموعة أقل البلدان نموا في مؤتمر الأطراف مانجيت داكال لوكالة فرانس برس إنّ "1.5 درجة مئوية ليست مجرّد رقم أو هدف، إنّما تمثّل مسألة بقاء"، مضيفاً "لا يمكننا تأييد أيّ قرار لا يتضمّن مناقشة فشلنا في تجنّب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية".

وتغيب الولايات المتحدة الأميركية، أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مصدّر لانبعاثات غازات الدفيئة، عن اجتماعات مؤتمر الأطراف بشأن المناخ، للمرّة الأولى في تاريخها. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ ترامب، الذي عاد في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى البيت الأبيض في ولاية رئاسية ثانية، ليس غافلا تماماً عن مؤتمر "كوب 30" أو عن إزالة الغابات. فهو ندّد، أمس الأحد، على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"فضيحة" قطع الأشجار في منطقة بيليم لبناء طريق، وذلك تعليقاً على تقرير بثّته قناة "فوكس نيوز" الأميركية.

