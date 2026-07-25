كنيسة إنكلترا و"مشروع سباير"... تحديات تعترض مواجهة إرث العبودية

- تواجه كنيسة إنكلترا تحديات في معالجة إرثها المرتبط بالعبودية، حيث أعلنت عن إنشاء صندوق بقيمة مائة مليون جنيه إسترليني، لكن المشروع يواجه عقبات قانونية تتعلق بتجاوز الأغراض القانونية الحالية لمفوضي الكنيسة. - تاريخياً، تورطت الكنيسة في العبودية من خلال استثمارات وامتلاك مزارع وشراء أسرى، وحصل رجال الدين على تعويضات عند إلغاء العبودية، بينما لم يحصل المستعبَدون على أي تعويض. - يبرز "مشروع سباير" كنموذج للمسؤولية المؤسسية، حيث يهدف لدعم المجتمعات المتضررة، ويواجه انتقادات وتحديات قانونية ومالية، مما يتطلب هيكلاً قانونياً واضحاً وآلية شفافة لإدارة الصندوق.

تواجه كنيسة إنكلترا معضلة في تحمّل المسؤولية الأخلاقية تجاه روابطها التاريخية باستعباد الأفارقة، وتأخر إنشاء صندوق التعويضات الذي أعلنته منذ عام 2023. وفيما يزعم البعض أنّ الكتاب المقدس يُجيز العبودية، يؤكد مؤرخون تورط "هبات الملكة آن" في جريمة ضد الإنسانية، ومحاولة اليمين عرقلة العدالة الإصلاحية.

بعد أكثر من ثلاثة أعوام على إعلان كنيسة إنكلترا تخصيص مائة مليون جنيه إسترليني (نحو 134 مليون دولار أميركي) لمعالجة إرث العبودية، لا يزال الصندوق المقترح بلا كيان قانوني يديره. وتؤكد هيئة تنظيم الجمعيات الخيرية في إنكلترا وويلز لـ"العربي الجديد" أن إنشاءه يتجاوز الأغراض القانونية الحالية لمفوضي الكنيسة، فيما يواجه المشروع طعناً قد يؤخر تنفيذه.

ويحوّل ذلك "صندوق الشفاء والإصلاح والعدالة"، المعروف باسم "مشروع سباير"، من مبادرة أخلاقية إلى اختبار قانوني ومؤسسي؛ إذ هل تستطيع الكنيسة استخدام جزء من ثروتها لمعالجة ماضٍ ارتبط بالاستعباد، من دون مخالفة القواعد التي تحكم أموالها؟ وكانت كنيسة إنكلترا قد أعلنت إنشاء الصندوق عام 2023، بعد بحثٍ كشف استثمارات تاريخية لـ"هبات الملكة آن" في شركة بحر الجنوب، التي شاركت في نقل الأفارقة المستعبَدين إلى المستعمرات الإسبانية في الأميركيتين. ولا تعتزم توزيع المبلغ تعويضاتٍ فردية، بل استثماره لدعم شركات ومبادرات تخدم المجتمعات المتضررة من إرث العبودية والعنصرية.

الصورة صرخة غضب في وجه التاريخ المظلم، لندن، 12 أكتوبر 2024 (أليشيا أبودوندي/Getty)

المشروع خارج الأغراض الحالية

وفي رد خاص على "العربي الجديد"، توضح الهيئة الأساس القانوني لموقفها. وتقول متحدثة باسم الهيئة طلبت عدم الكشف عن هويتها: "عندما تُنشأ جمعية خيرية لتحقيق مجموعة محدّدة من الأغراض، يجب على أمنائها قانوناً التصرف وفقاً لهذه الأغراض. وقد أبلغنا مفوضي الكنيسة سابقاً بأن إنشاء صندوق لمعالجة روابطهم التاريخية باستعباد الأفارقة سيكون خارج أغراضهم الخيرية". وتشير إلى أن "المفوضين يدرسون إنشاء جمعية خيرية مستقلة تتناسب أغراضها مع مهمة الصندوق، لكنّنا لم نتلقَّ بعد مثل هذا الطلب، الذي سيُقيّم وفق إجراءاتنا المعتادة".

ويعني ذلك أن الصندوق لا يمكن إنشاؤه ضمن الهيكل القانوني الحالي للمفوضين، وأن الجمعية الجديدة لم تُسجّل بعد. وقد يتطلب تحويل الأموال إلى الجمعية الجديدة موافقة الهيئة إذا اعتُبر التحويل دفعة تستند إلى التزام أخلاقي، لا إلى أغراض المفوضين الخيرية أو إلى واجب قانوني. وتوضح المتحدثة نفسها أن الهيئة لا تحدد ما إذا كان التحويل هو القرار الأخلاقي الصحيح، بل تتحقق من معقولية قرار الأمناء والتزامهم بواجباتهم القانونية.

وكان رد برلماني في مايو/أيار 2025 أشار إلى انتهاء حوار "غير رسمي وبنّاء" بين الطرفين، وانتظار تقديم الطلبات اللازمة بعد موافقة أمناء المفوضين. ولا يعني عدم تقديم الطلب أن الهيئة رفضت المشروع، لكنه يثير تساؤلات بشأن المرحلة التي بلغها.

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تاريخ يتجاوز استثماراً واحداً

يقول المؤرخ البريطاني البروفيسور آلان ليستر، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد"، إنّ صلة كنيسة إنكلترا بالاستعباد لم تقتصر على استثمارات "هبات الملكة آن" في شركة بحر الجنوب، بل شملت أيضاً ذراعها التبشيرية وبعض رجال الدين. ويوضح أن "جمعية نشر الإنجيل" امتلكت مزارع في باربادوس، واشترت أسرى أفارقة للحفاظ على القوة العاملة فيها. وبحسب ليستر، تجاوز معدل الوفيات في تلك المزارع معدل الولادات بنحو ستة إلى واحد بسبب قسوة الظروف، فيما وافق رئيس أساقفة كانتربري على شراء مزيد من الأسرى لتعويض النقص في العمال. وظلت الجمعية تملك المزارع لنحو قرن.

ويضيف: "كان بعض رجال الدين يملكون مستعبدين ويستثمرون في تجارة العبيد. وعندما أُلغيت العبودية، حصل أكثر من تسعين منهم على تعويضات مقابل فقدان ما كان يُعدّ ملكية بشرية، في حين لم يحصل المستعبَدون أنفسهم على أيّ تعويض".

السندات أم تجارة العبيد؟

يدور الخلاف الأكثر تقنية حول استثمارات "هبات الملكة آن" في شركة بحر الجنوب، التي أدارت جزءاً من الدين الحكومي البريطاني، وامتلكت في الوقت نفسه امتيازاً احتكارياً لنقل الأفارقة المستعبَدين إلى المستعمرات الإسبانية في الأميركتين. وكانت "هبات الملكة آن" تملك أسهماً وسندات ذات عائد دوري مرتبطة بالشركة. ويقول منتقدو "مشروع سباير" إنّ معظم هذه الأموال ارتبط بالدين الحكومي، لا بتمويل رحلات تجارة العبيد مباشرة، وإن وصفها بأنها "استثمار في العبودية" يبالغ في طبيعة الصلة.

لكنّ المؤرخ البريطاني ليستر يرى أنّ مصدر العوائد لا يلغي المسؤولية الناتجة من الاستثمار في شركة مارست الاتجار بالبشر، ويقول: "القضية ليست مقدار الربح، بل حقيقة التورط في جريمة ضد الإنسانية. وهذا الاعتراف المؤسسي وهذه المسؤولية المؤسسية هما ما يدفعان الكنيسة إلى إنشاء الصندوق". ويضيف أن نشاط تجارة العبيد لم يحقق الأرباح المتوقعة بسبب الحروب مع إسبانيا وتعطل التجارة، لكن الكنيسة، بحسب قوله، "استثمرت في الشركة عن عِلم، وكانت تأمل تحقيق المال".

الصورة احتجاج ضد رفض كنيسة إزالة نصب تذكاري لتاجر رقيق، إنكلترا، 13 يونيو 2026 (جوري موندي/Getty)

هل كانت العبودية مقبولة في زمنها؟

يرفض ليستر حجّة أن الكنيسة تحاكم الماضي وفق معايير الحاضر، مؤكداً أن العبودية كانت موضع اعتراض ديني وأخلاقي في الحقبة نفسها. ويشير إلى أن رجال دين، لا سيّما من جماعة الكويكرز (جمعية الأصدقاء الدينية)، ندّدوا منذ منتصف القرن السابع عشر بـ"لاأخلاقية العبودية وتعارضها مع المسيحية"، قبل أن تكتسب الحملة المناهضة لتجارة العبيد زخماً واسعاً في سبعينيات وثمانينيات القرن الثامن عشر.

ويقول ليستر: "خلال تلك الحملة، دافعت جمعية نشر الإنجيل عن العبودية وعن دورها فيها في مواجهة الاعتراضات الأخلاقية". كما بررت الجمعية امتلاك المزارع وشراء الأسرى بالقول إنّ الكتاب المقدس يُجيز العبودية، رغم أن رجال دين آخرين وصفوها بأنها غير أخلاقية وغير مسيحية. ويضيف: "لم يكن الجميع في ذلك الوقت يتعاملون مع العبودية بلا تساؤل، وكأنّها مجرد حقيقة من حقائق الحياة".

مسؤولية مؤسّسية لا فردية

يؤكد ليستر أن "مشروع سباير" لا يُحمّل البريطانيين أو المسيحيين أو المصلين الحاليين ذنباً شخصياً عن أفعال الماضي. ويقول: "هذه القضية تتعلق بالمسؤولية المؤسسية، لا المسؤولية الفردية. لا يُحمَّل أي فرد اليوم ذنباً أو عاراً شخصياً". ويربط هذه المسؤولية باستمرار المؤسسة وانتقال أصولها ومنافعها عبر الأجيال، مضيفاً: "مثل ما تنتقل الأرباح والخسائر والأصول في الشركات متعددة الجنسيات من جيلٍ إلى آخر، يرث كل جيل ثروة المؤسسة، لكنه يرث أيضاً مسؤوليتها الأخلاقية عن أعمال الأجيال السابقة".

وبحسب هذا التصور، تقوم المسؤولية على استمرار المؤسسة واحتفاظها بما ورثته من أصول ومكانة، لا على صلة شخصية بين أفراد الحاضر وأصحاب القرارات التاريخية. كما يرى ليستر أن آثار العبودية لا تزال حاضرة في الفوارق الاقتصادية بين بريطانيا ودول الكاريبي، بعدما عُوّض مالكو العبيد عن فقدان "مُلكيتهم البشرية"، فيما لم يحصل المستعبَدون أنفسهم على أي تعويض.

نقد تاريخي أم موقف أيديولوجي؟

يميّز ليستر بين التدقيق الأكاديمي في طبيعة الأسهم والسندات، وبين المعارضة السياسية لمبدأ التعويض أو العدالة الإصلاحية. ويقول: "أعتقد أن ما يحرك منتقدي المشروع من اليمين هو معارضتهم الأيديولوجية لأي شكل من أشكال التعويض أو العدالة الإصلاحية". ويضيف أن بعضهم "يبحث عن ذرائع لعرقلة مشروع سباير"، لأنه يعارض اعتراف المؤسسات بمسؤوليتها عن الجرائم التاريخية أو محاولة معالجتها.

في المقابل، يواجه المشروع اعتراضات أخرى تتعلق بقانونية استخدام الأموال وأولوية إنفاقها، لا سيّما في ظلّ الضغوط المالية التي تعاني منها بعض الأبرشيات والكنائس المحلية. ويفرّق ليستر بين هذه الاعتراضات السياسية والمالية، وبين إنكار الروابط التاريخية الموثقة بين مؤسسات كنسية والاستعباد.

ولا يتوقف مصير "مشروع سباير" على الاعتراف بثقل الماضي، بل على قدرة الكنيسة على ترجمته إلى هيكل قانوني واضح، وتمويل محدّد، وآلية شفافة لإدارة الصندوق واختيار المستفيدين. وحتى الآن، تظلّ هذه العناصر الاختبار العملي للمشروع.