كندا: استعدادات لإجلاء بلدة نائية مع انتشار حرائق الغابات

- يستعد الجيش الكندي لإجلاء بلدة فورت هوب في شمال غرب أونتاريو بسبب حرائق الغابات المتزايدة، حيث سيتم استخدام الطائرات لنقل السكان بسبب عدم وجود طرق برية. - حرائق الغابات أصبحت حدثاً سنوياً في كندا، حيث اندلع 69 حريقاً جديداً، مما رفع العدد الإجمالي إلى 955، وأدى الدخان إلى تحذيرات صحية في أجزاء من الولايات المتحدة. - الرئيس الأميركي ترامب انتقد إدارة الغابات الكندية، بينما أكدت وزيرة الطوارئ الكندية استثمار 12 مليار دولار كندي للحفاظ على الغابات والوقاية من الحرائق.

استعد الجيش الكندي، اليوم السبت، لإجلاء بلدة فورت هوب في شمال غرب أونتاريو النائية التي يسكنها 600 شخص بعدما باتت مهددة بحرائق الغابات التي توسّعت وغطى دخانها مساحات واسعة من الولايات المتحدة. وقالت وزيرة الطوارئ الاتحادية إليانور أولشفسكي ليل أمس الجمعة إن القوات المسلحة ستستخدم طائرات لإجلاء سكان بلدة فورت هوب التي تفتقر إلى طرقات وتعتمد إلى حد كبير على النقل الجوي. وأجلت السلطات فعلاً آلاف الأشخاص من مناطق متضررة إلى مدن في جنوب أونتاريو.

وأصبحت حرائق الغابات الكبرى حدثاً سنوياً متكرراً في كندا التي تضم بعض أكبر المساحات الخضراء في العالم، ويقول خبراء مناخ إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى جفاف الأشجار وزاد مخاطر الحرائق. وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية الاتحادية اليوم السبت اندلاع 69 حريقاً جديداً ليل الجمعة في كندا، ما رفع إجمالي عددعا إلى 955.

وبلغت المساحة الإجمالية التي احترقت حتى الآن نحو 28500 كيلومتر مربع، وهي أقل بكثير من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، لكن الرياح حملت الدخان جنوبي الحدود، ما دفع السلطات إلى إصدار تنبيهات بشأن جودة الهواء وتحذيرات صحية في أجزاء من الولايات المتحدة. وبدءاً من الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1200 بتوقيت غرينتش)، صنّف موقع "إر ناو" التابع لوكالة حماية البيئة الأميركية جودة الهواء بأنها "غير صحية في منطقة تشمل جنوبي أونتاريو والمناطق الشرقية من ولايتي أوهايو ووست فرجينيا ومعظم ولايتي بنسلفانيا ونيوجيرسي، وفي جزء كبير من ولاية فرجينيا، وجميع ولايات ماريلاند وديلاوير وواشنطن العاصمة". كما صنّف الموقع أجزاءً من غرب بنسلفانيا، من بينها بيتسبرغ بأنها "غير صحية للغاية".

وتوقع "إر ناو" أن تتحسّن جودة الهواء في هذه المناطق على مدى اليوم. وقال الموقع أيضاً إن الدخان الناجم عن الحرائق في كندا لن يكون له إلا أثر محدود على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي يستضيفها ملعب نيويورك نيوجيرزي غداّ الأحد.

وألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللائمة في امتداد الدخان إلى بلاده على ما وصفه بأنه "انعدام كفاءة الإدارة الكندية للغابات"، وقال إنه سيضيف "التكاليف الباهظة للتعامل مع التلوث إلى الرسوم الحالية على البضائع الكندية". وبعد تصريحات ترامب، قالت وزيرة الطوارئ الاتحادية الكندية إليانور أولشفسكي: استثمرنا 12 مليار دولار كندي (8.56 مليارات دولار أميركي) للحفاظ على الغابات والوقاية من الحرائق منذ 2020 في ظل مواجهة البلاد ظروف طقس متزايدة الجفاف والحرارة".

(رويترز)