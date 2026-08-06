كنائس منسية... معالم تاريخية مهجورة في تونس

- كنيسة القديس أوغسطينوس في تونس، التي أُغلقت عام 1964، تعكس حالة الإهمال للكنائس التاريخية، حيث فقدت تحفها وتستخدم أحياناً للمعارض. - الكنائس التاريخية في تونس، مثل كاتدرائية القديس فانسان دو بول، تُظهر التعايش الديني والتنوع المعماري، مع وجود كنائس تعكس الجاليات اليونانية والروسية. - رغم تحويل بعض الكنائس لمراكز ثقافية، إلا أن نقص الترميم أدى لإهمالها، وتقليص عدد الكنائس بعد اتفاق 1964 قلّص النفوذ الكاثوليكي وأثر على السياحة.

كنيسة القديس أوغسطينوس الواقعة بمدينة مجاز الباب مثال على كنائس عدة في تونس باتت مهجورة ومنسية وخارج مشاريع الترميم. ورغم أنها لم تعد داراً للعبادة، إلا أنه كان يمكن الحفاظ عليها مَعلماً تاريخياً أثرياً.

تقف كنيسة القديس أوغسطينوس التي تقع في مدينة مجاز الباب شمالي تونس، في عزلتها وقفة الحارس المنسي لفترة مضت، وقد تحوّلت من ملاذ للسكينة إلى أطلال يكسوها الصمت. تروي واجهتها الحجرية التي نالت منها السنوات حكاية المطر والريح عبر شقوق عميقة نبتت فيها الأعشاب، وفي الداخل تتسلل خيوط الشمس من خلال بقايا نوافذ الزجاج الملون المحطم لترسم ظلالاً باهتة على المقاعد الخشبية المتآكلة التي غطاها الغبار.

لم يعد يُسمع في أرجاء الكنيسة الكاثوليكية التاريخية التي شُيّدت عام 1913 خلال فترة الاستعمار الفرنسي، صدى التراتيل أو رنين الأجراس، بل حلّ محلّها حفيف الرياح التي تعبر الممرات المهجورة، وعزف خافت لطائر اتخذ من الهيكل العالي عشاً، وبينما كتب على واجهتها ممنوع التصوير أو الدخول، لم تعد الكنيسة تُستخدم للعبادة منذ عقود، إذ أُغلقت رسمياً بموجب اتفاق بين الحكومة التونسية والفاتيكان في عام 1964، وفقدت جميع التحف والنوافذ الزجاجية الأصلية، واستخدمتها البلدية أحياناً مساحةً لتنظيم معارض وأسواق محلية، لكنها اليوم مهجورة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية وراء هجر الكنائس التاريخية في تونس وعدم إدراجها ضمن مشاريع الترميم؟ كيف أثر اتفاق عام 1964 بين الحكومة التونسية والفاتيكان على وضع الكنائس التاريخية في البلاد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتعكس الكنائس التاريخية في تونس إرثاً عميقاً من التعايش الديني والتنوع المعماري، وتتصدر كاتدرائية القديس فانسان دو بول والقديسة أوليفيا باليرمو المشهد الديني في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، وتُعدّ المقر الرئيس للكنيسة الكاثوليكية برونقها الهندسي الذي يمزج بين الأنماط الموريسكية والبيزنطية. وعلى ربوة منطقة بيرصة الأثرية بالعاصمة تشمخ كاتدرائية القديس لويس في قرطاج مَعلماً فرنسياً يعود للقرن التاسع عشر، ويُعرف اليوم باسم "أكروبوليوم قرطاج" بعدما تحوّل إلى فضاء ثقافي وفني بارز.

وقرب قلب المدينة في شارع روما تبرز كنيسة القديس جورج الأرثوذكسية اليونانية التي تأسست عام 1862 شاهداً على وجود الجاليات اليونانية القديمة، بينما تُمثل كنيسة القيامة الأرثوذكسية الروسية في شارع محمد الخامس، وكنيسة القديس ألكسندر نيفيسكي في بنزرت، التراث الروحي والمعماري للجالية الروسية التي استقرت في البلاد مطلع القرن العشرين. ويتكامل هذا التنوع الثقافي مع كنيسة القديس جورج الأنغليكانية بباب الخضراء، والكنيسة الإصلاحية البروتستانتية، اللتين تواصلان تقديم خدماتهما الروحية للجاليات الأجنبية والناطقة بالإنكليزية.

الصورة تعكس الكنائس التاريخية في تونس إرث التعايش الديني والتنوع المعماري، 3 أغسطس 2026 (العربي الجديد)

وفيما تجسّد هذه الكنائس ثقافة التسامح والانفتاح التي ميّزت الهوية التونسية على مدى عقود، ثمّة عشرات أخرى في جهات ومناطق عدة مهجورة أو هُدمت نهائياً، خصوصا تلك التي تقع في مناطق نائية، مثل كنيسة فندق حفيظ بنابل، وكنيسة الشويقي بطبربة في محافظة منوبة، وكنيسة القديسة حنّة بقعفور في محافظة سليانة وغيرها.

وهُدمت عدة كنائس بسبب عدم ترميمها على غرار كنيسة عين العسكر الكاثوليكية في بئر مشارقة في محافظة زغوان شمال (شرق) التي بُنيت خلال فترة الحماية الفرنسية لتخدم الجالية المسيحية التي كانت تستقر في المنطقة، وكنيسة القيروان (وسط)، وأيضاً كنيسة نوتردام دي لورد بمدنين (جنوب) التي دُمّرت نهائياً، إضافة إلى عدة كنائس أخرى اختفت تماماً من قائمة المعالم الأثرية بعد انهيارها بالكامل. وتحوّلت العديد من الكنائس إلى مراكز ثقافية على غرار كنيسة نوتردام دو روزار بمحافظة باجة بالشمال، وكاتدرائية القديس لويس بقرطاج، في حين باتت كنيسة السيدة في محافظة منوبة قرب العاصمة مستشفى، وكنيسة العوينة بالعاصمة قاعة رياضة.

ورغم استغلال تلك الكنائس وتحويلها إلى دور ثقافة ومراكز لممارسة أنشطة عدة، فإنها لا تشهد ترميماً كافياً للحفاظ عليها بما هي معالم أثرية توثق لوجود المسيحيين فترة طويلة في تونس رغم وجود اتفاقيات لفعل ذلك على غرار إنجاز مشروع تهيئة كنيسة تينجة مركزاً ثقافياً معاصراً بكلفة مالية تقارب 3.4 ملايين دينار (نحو مليار دولار). وتُعدّ هذه الكنيسة معلماً تاريخياً يعود إلى فترة الاستعمار، وافتُتحت رسمياً في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1924. ويقول المواطن برهان الرحيلي لـ"العربي الجديد": "أشارك في نادي ألعاب الملاكمة بالكنيسة القديمة بالعوينة في العاصمة. ورغم أنني التحقت بالنادي قبل سنوات لم ترمم الكنيسة. الأبواب والنوافذ والجدران والأسقف قديمة، واختفت تفاصيل بعض النقوش".

قضايا وناس الجريصة التونسية... مدينة الحديد والشقاء المهجورة

ورغم تحويل كنيسة الجريصة بمحافظة الكاف شمالي تونس إلى مكتبة ومركز ثقافي منذ سنوات، فهي مغلقة ومهجورة حالياً، ولم تشهد أي أعمال ترميم، بحسب ما يقول عبد الرحمن العرفاوي، أحد سكان المنطقة لـ"العربي الجديد"، مضيفاً: "كانت الكنيسة تحتوي على أثاث عتيق جداً، وكانت تشهد توافد عشرات الأجانب، خصوصاً من عاشوا فترة في تلك المنطقة التي كانت تلقب بباريس الصغرى نظراً للعمار الذي شيّده السكان الفرنسيون خلال فترة الاستعمار. كنا نتمنى الحفاظ على كل ما فيها من أثاث وديكور كي تكون على الأقل معلماً سياحياً، لكن للأسف لم تشهد أي ترميم أو اهتمام كافٍ للحفاظ حتى على ما تبقى منها".

يُذكر أنّ تونس شهدت توقيع اتفاق بين حكومة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والفاتيكان في 10 يوليو/ تموز 1964، تعلّق بتسوية مؤقتة للكنائس، ونص على التنازل عن معظم ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية ونقلها مجاناً إلى الدولة التونسية، مع تقليص عدد الكنائس من أكثر من 130 إلى ست فقط. وقلّص الاتفاق النفوذ الإداري، إذ جرى حل رئاسة أسقفية تونس، وخفض درجتها القانونية لتصبح مجرد شبه أسقفية مرتبطة مباشرة بالفاتيكان، كما مُنعت الطقوس والمواكب المسيحية المفتوحة التي كانت تقام في الشوارع إلا بترخيص رسمي من السلطات التونسية.