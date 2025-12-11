كرواتيا: وفاة ما لا يقل عن 3 أشخاص في انقلاب قارب يحمل مهاجرين

قال مسؤولون إن قاربا يحمل مهاجرين انقلب في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، في نهر سافا شرق كرواتيا، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، على الأقل، وإصابة ثمانية. ووقع الحادث في بلدة سلافونسكي برود شرق البلاد، على الحدود مع البوسنة. وأفاد عمال الإنقاذ قناة أتش.آر.تي. التلفزيونية الرسمية، بأن المهاجرين كانوا يحاولون عبور نهر سافا وسط ضباب كثيف عندما انقلب قاربهم.

وأكد رجل الإطفاء إيفان فوليتا، أن خدمات الطوارئ تلقت مكالمة هاتفية حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا، تفيد بسقوط أشخاص في مياه النهر، وقد هرعت إلى الموقع بقوارب الإنقاذ. وأشارت الشرطة إلى الاشتباه في رجل من البوسنة يقوم بتهريب البشر، وقد نقل إلى المستشفى. ولم يتم بعد تحديد جنسيات المهاجرين.

وغالبا ما يواجه الأشخاص الذين يفرون من العنف أو الفقر في الشرق الأوسط أو آسيا أو أفريقيا المخاطر خلال محاولة الوصول إلى غرب أوروبا بمساعدة مهربي البشر الذين يقودونهم عبر الحدود، بشكل غير قانوني. ويدخل المهاجرون كرواتيا- العضو بالاتحاد الأوروبي- سواء من البوسنة أو صربيا.

والعام الماضي، سجّلت كرواتيا زيادة بنسبة 140% في الهجرة غير النظامية مقارنة بـ2022. وأفادت شرطة الحدود بأن أكثر من 54.500 شخص عبروا حدود كرواتيا بطريقة غير قانونية، بعدما تقدّموا جميعاً بطلبات لجوء، الأمر الذي يثبت أنّ المهرّبين والمهاجرين على دراية بالنظام الأوروبي ويعرفون أنّهم قادرون على التنقّل بحريّة.

وانضمّت كرواتيا التي تعدّ 3.8 ملايين نسمة إلى فضاء شنغن في عام 2023، الذي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص السفر فيه بحرية من دون ضوابط حدودية داخلية. وكانت البلاد أحد الممرّات على طريق البلقان للهجرة غير النظامية الذي سلكه آلاف الرجال والنساء والأطفال الفارين من الحروب في عامَي 2015 و2016. وبعد عشرة أعوام، ما زال مهاجرون، بأعداد أقلّ، يسلكونه ويصلون إلى كرواتيا من البوسنة أو صربيا.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)