كرواتيا: العثور على جثث 4 مهاجرين بالقرب من حدود سلوفينيا

- عثرت الشرطة الكرواتية على جثث أربعة مهاجرين و15 آخرين في حالة حرجة قرب الحدود السلوفينية، وسط تحقيقات لتحديد أسباب الوفاة وهويات الضحايا. - تراجعت عمليات العبور غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 39% في الأشهر الأولى من 2026 مقارنة بعام 2025، وفقاً لوكالة فرونتكس. - يُعتبر "طريق البلقان" من أخطر مسارات الهجرة، حيث تورطت عصابات إجرامية في تهريب المهاجرين، مما أدى إلى وفاة وفقدان أكثر من 400 شخص منذ 2014.

أعلنت كرواتيا أنّ فرق الشرطة عثرت على جثث أربعة مهاجرين بالقرب من بلدة كارلوفاتش، عند الحدود السلوفينية، إلى جانب 15 شخصاً آخرين، اثنان منهم في حالة صحية حرجة وقد نُقلا إلى المستشفى لتلقّي العلاج. يأتي ذلك فيما سجّلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في بياناتها الأخيرة تراجعاً في عمليات العبور غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 39%، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأفادت الشرطة الكرواتية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بأنّها تلقّت بلاغاً، أمس الأحد، يفيد بوجود مجموعة كبيرة من المهاجرين غير النظاميين بالقرب من حدود كرواتيا مع الجارة سلوفينيا، فتوجّهت فوراً إلى الموقع المحدّد لتعثر على الضحايا الأربعة الذين لم تكشف عن جنسياتهم. وتابعت الشرطة أنّ الـ13 الآخرين، الذين كانوا يخوضون بدورهم رحلة الهجرة غير النظامية تلك، نُقلوا إلى ملجأ قريب، مشيرةً إلى أنّها تجري تحقيقات إضافية وتشريحاً للجثث من أجل تحديد سبب وفاة الرجال الأربعة وهويّاتهم.

وبيّنت الشرطة أنّ الأشخاص الذين أودعوا في مركز لجوء أفادوا بأنّهم تعرّضوا لـ"ظروف غير إنسانية" في أثناء نقلهم مع مهرّب بشر. واستناداً إلى المعطيات المتوفّرة لديها عند إصدارها بيانها، تابعت الشرطة أنّ سائقاً مجهولاً في مركبة نقل بضائع أنزل مجموعة من الأشخاص في قرية قريبة من الحدود مع سلوفينيا قبل أن يغادر المكان.

وتتورّط عصابات إجرامية من مختلف أنحاء غربي البلقان في تهريب مهاجرين من آسيا والشرق الأوسط، يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، مع العلم أنّ "طريق البلقان" يُعَدّ من بين أخطر مسارات الهجرة صوب أوروبا. وتُعَدّ كرواتيا العضو في الاتحاد دولة عبور أساسية لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين.

يُذكر أنّه في أوائل إبريل/ نيسان المنصرم، أُنقذ ثلاثون مهاجراً من مستنقع بين كرواتيا والبوسنة، في حين سُجّل مصرع رجل من الجنسية الصينية في فبراير/ شباط الماضي في نهر عند الحدود ما بين كرواتيا والبوسنة كذلك، بعد غرق قارب هجرة غير نظامية.

وتفيد وكالة فرونتكس بأنّ أكثر من 12 ألفاً و500 شخص سلكوا "طريق البلقان" في عام 2025، فيما تُبيّن المنظمة الدولية للهجرة أنّ أكثر من 400 شخص قضوا أو فُقدوا في هذا المسار منذ عام 2014. ويواجه المهاجرون الذين يسلكون المسار المذكور رقابة حدودية صارمة، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى خوض رحلات خطرة عبر تضاريس وعرة.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)