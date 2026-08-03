كبار السن في باكستان بلا حماية اجتماعية

- يتمتع الموظفون الحكوميون في باكستان بنظام تقاعد يوفر لهم معاشات شهرية، بينما يفتقر العاملون في القطاعات غير الحكومية إلى نظام تقاعد شامل، مما يعرضهم للعوز بعد التقاعد. - يواجه كبار السن تحديات صحية كبيرة، مثل الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجاً مستمراً، لكن العديد منهم لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية. - يرى الخبراء ضرورة إنشاء برامج تقاعد ودعم اجتماعي للفئات غير المستفيدة، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية المجانية، مع زيادة عدد دور المسنين كمؤشر على تدهور الأحوال الاجتماعية.

يستفيد الموظفون الحكوميون في باكستان بعد انتهاء خدمتهم من نظام تقاعد يمنحهم راتباً شهرياً، لكن عاملين في قطاعات أخرى لا يحصلون على هذه الميزات غالباً، ما يعرضهم للعوز.

في وقت يحصل فيه المتقاعدون من الوظائف الحكومية في باكستان على معاشات شهرية تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، ولو نسبياً، في مرحلة ما بعد التقاعد من العمل والشيخوخة، تواجه شريحة واسعة من كبار السن الذين عملوا طوال حياتهم في القطاع غير الحكومي ظروفاً صعبة بسبب غياب نظام شامل للتقاعد أو الضمان الاجتماعي يوفر لهم الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية بعد توقفهم عن العمل. ويعيش كثير من هؤلاء المسنين في حالات صعبة للغاية، يصارعون المرض والحرمان بعدما أمضوا عقوداً في أعمال مختلفة في القطاع الخاص أو المؤسسات غير الحكومية المعنية بالتجارة الصغيرة، أو الزراعة، أو الحرف اليدوية. كما أن بعضهم قاموا بالأعمال اليومية أو المهن الحرة، من دون أن يكون لديهم مصدر دخل ثابت عندما يصلون إلى مرحلة عمرية تقل فيها قدرتهم على العمل. ومع تقدم العمر وظهور الأمراض المزمنة، أصبح توفير الغذاء والدواء والرعاية الصحية تحدياً كبيراً بالنسبة إليهم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على غياب الحماية الاجتماعية لكبار السن في القطاع غير الحكومي بباكستان؟ كيف يمكن للدولة والمجتمع المدني في باكستان التعاون لضمان حياة كريمة لكبار السن الذين لا يستفيدون من أنظمة التقاعد الحكومية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يقول الناشط الاجتماعي الدكتور محمد أفضل، وهو أحد المهتمين بكبار السن وبمراكز إيواء المسنين في باكستان، لـ"العربي الجديد": "مشكلة كبار السن لا ترتبط فقط بقلّة الدخل، بل تشمل أيضاً ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، إذ يحتاج المسنون إلى رعاية خاصة تختلف عن بقية الفئات العمرية. ومع التقدم في السن، تزداد الحاجة إلى الفحوصات الطبية المنتظمة والأدوية والعناية اليومية، وهذه أمور يصعب توفيرها لمن لا يملك راتباً أو يحصل على دعم ثابت من مصدر معين قد يكون أحد أفراد عائلته".

يضيف: "تهميش كبار السن في باكستان أصبح قضية اجتماعية تحتاج إلى اهتمام أكبر من الدولة والمجتمع. وضعت دول كثيرة حول العالم أنظمة لحماية هذه الفئة من خلال المعاشات العامة والتأمين الصحي والخدمات، والمجتمعات المتقدمة لا تنظر إلى كبار السن باعتبارهم عبئاً، بل أشخاصاً قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء، لذا توفر لهم الدولة برامج تضمن لهم حياة كريمة. لكن في باكستان بات من عملوا خارج القطاع الحكومي لا يجدون بعد وصولهم إلى سن الشيخوخة أي مصدر ثابت للدخل، رغم أنهم ساهموا طوال حياتهم في تطوير الاقتصاد والمجتمع". ويشير أفضل إلى أن غياب نظام حماية اجتماعية شامل يؤدي إلى اعتماد كثير من المسنين على أسرهم أو على المساعدات الخيرية، وهذا أمر قد لا يكفي دائماً، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أعداد الأسر التي تعاني هي الأخرى من ضغوط اقتصادية وتواجه مصاعب كبيرة في حياتها اليومية وسط ظروف اقتصادية قاسية جداً.

الصورة لا توفر الدولة الباكستانية برامج تضمن الحياة الكريمة للمسنين، 30 سبتمبر 2025 (فرانس برس)

أمراض ومخاطر

من جهته، يتحدث أرشد جاويد، أخصائي الأمراض الداخلية، عن الجانب الصحي لمعاناة كبار السن، ويقول لـ"العربي الجديد": "تواجه هذه الفئة العديد من الأمراض التي تحتاج إلى علاج مستمر ورعاية طويلة الأمد، من أبرزها مرض السكري، فمع تقدم العمر، يزداد احتمال الإصابة بهذا المرض وأمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، ومشاكل المفاصل، وضعف النظر والسمع. وهذه الأمراض لا تحتاج إلى علاج مؤقت فقط، بل إلى أدوية مستمرة وفحوصات دورية ونظام غذائي مناسب، والمشكلة أن كثيراً من كبار السن لا يستطيعون تحمّل تكاليف هذه الاحتياجات الأساسية". كما يلفت جاويد إلى أن "بعض المسنين يضطرون إلى تقليل جرعات الأدوية أو التوقف عن العلاج بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود دعم مالي، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، كما أن نقص الغذاء المناسب يشكل خطراً إضافياً، لأن جسم الإنسان في مرحلة الشيخوخة يحتاج إلى تغذية متوازنة للحفاظ على صحته ومناعته".

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مسؤولية الدولة

ويرى الخبير الاجتماعي عبد السميع خان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن قضية كبار السن في باكستان تحتاج إلى حلول تتجاوز المساعدات المؤقتة، ولا بد من وضع سياسات طويلة الأمد تشمل إنشاء برامج تقاعد أو دعم اجتماعي للفئات التي لم تستفد من الوظائف الحكومية، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية المجانية أو منخفضة الكلفة للمسنين. ويؤكد أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية يمكن أن تلعب أيضاً دوراً مهماً في مساعدة هذه الفئة من خلال توفير الأدوية والغذاء والخدمات الطبية، لكن المسؤولية الأساسية تبقى على عاتق الدولة لإنشاء نظام يحمي جميع المواطنين في مرحلة الشيخوخة.

ويذكر أن "من أكبر داعمي أفراد هذه الشريحة المسكينة دور المسنين التي زاد عددها في الفترة الأخيرة في ربوع باكستان، والقائمون عليها مؤسسات خيرية أو أثرياء البلاد، وهي توفر كل ما يحتاج إليه كبار السن، لكن تلك المراكز لا تستطيع أن تستوعب كل المحتاجين. وأعرف شخصياً مئات من كبار السن ينتظرون، لكن هذه المراكز لا يمكن أن تستوعب عدداً أكبر، بالتالي فإن احتواء القضية ليس في أيدي شخصيات أو مؤسسات خيرية، بل لا بد أن تلعب الحكومة دورها.

واللافت أن باكستان "لم تكن تعرف دور المسنين في الماضي، وكان الأقارب يرعون كبار السن ويخدمونهم، أما الآن فباتوا عبئاً، لذا يزداد عدد دور المسنين، ما يعني أن الأحوال الاجتماعية في باكستان متدهورة". ويروي عاملون في دور للمسنين أن "لكل واحدة من النساء اللواتي يعشن في المركز قصة محزنة، وبعضهن عشن ظروفاً صعبة، وندرك أن غالبية الأسر لا لوم عليها، لكن هناك نساء مظلومات، وفي بعض الأحيان، يتوفى المسن المقيم عندنا، ولا يأتي أحد من الأسرة لأخذ الجثمان، فندفنه".