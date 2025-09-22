كازاخستان وقرغيزستان: خناق على اللغة الروسية

- تشهد جمهوريات آسيا الوسطى تحولاً في السياسات اللغوية، حيث يتم تقليص الاعتماد على اللغة الروسية لصالح اللغات الوطنية في مجالات التعليم والخدمات الحكومية، مع تعزيز استخدام اللغات المحلية في المؤسسات ووسائل الإعلام. - يعتبر نيكيتا ميندكوفيتش أن هذه التحولات جزء من الصراعات السياسية في الجمهوريات السوفييتية السابقة، مدعومة من الغرب، مما يؤثر على مستوى التعليم والأجور في قرغيزستان. - تتزايد النزعة القومية في المنطقة، مما يدفع الدول للمناورة بين روسيا والغرب، مع تغييرات في الأبجدية لتعزيز الهوية الوطنية، رغم استمرار دور اللغة الروسية.

على الرغم من علاقاتها الوطيدة مع روسيا، فإنّ الجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى، في مقدّمتها كازاخستان وقرغيزستان، تواصل تشديد الخناق على اللغة الروسية مع تزايد الاعتماد على اللغتَين الوطنيتَين في المجالات الحيوية، مثل الخدمات الحكومية والتعليم والإعلام.

وتشير البيانات الرسمية الواردة في ديوان "إحصاءات التعليم في كازاخستان" إلى أنّ عدد المدارس التي تعتمد اللغة الكازاخية سجلّ ارتفاعاً بمقدار 18 مدرسة في عام 2024، فيما انخفض عدد المدارس الروسية بمقدار 190 مدرسة. يُذكر أنّ ثمّة ثلاث فئات من المدارس في كازاخستان؛ الفئتان الأولى والثانية تعتمدان التدريس إمّا باللغة الكازاخية وإمّا باللغة الروسية فيما تعتمد الفئة الثالثة نظاماً مختلطاً يجمع بين اللغتَين.

وفي قرغيزستان، وقّع الرئيس صادر جباروف، في أغسطس/ آب الماضي، على تعديل عدد من التشريعات المتعلقة باستخدام لغة الدولة، بما يشمل إلزام الموظفين الحكوميين من نواب ووزراء وقضاة وغيرهم بإتقان اللغة الرسمية عند مستوى تحدّده الحكومة. كذلك يتشدّد القانون في ما يخصّ استخدام اللغة القرغيزية في الأوراق الرسمية والإعلانات والخرائط والإذاعة والتلفزيون، على ألا يقلّ وقت البثّ بلغة الدولة عن 60%، وإلزام المهاجرين بإجادة اللغة القرغيزية، من أجل الحصول على سمات الإقامة.

ويرى رئيس النادي الأوراسي للتحليل في موسكو نيكيتا ميندكوفيتش أنّ المبادرات الكازاخية والقرغيزية الرامية إلى الحدّ من الاعتماد على اللغة الروسية تندرج من ضمن تحوّل السياسات اللغوية إلى أحد أوجه الصراعات السياسية في الجمهوريات السوفييتية السابقة، مشيراً إلى أنّ "أي مبادرات معادية لروسيا تحظى بدعم الغرب". ويقول ميندكوفيتش، في حديث إلى "العربي الجديد"، إنّ "قرغيزستان تشهد تراجعاً عاماً في مستوى تعليم الموظفين الحكوميين الذين لم يعد عدد منهم يتقن حتى اللغة القرغيزية، فما بالك باللغة الروسية، على الرغم من أنّها تمثّل قاعدة للقانون والعلوم الوطنية". يضيف ميندكوفيتش أنّ "تدنّي الأجور وانعدام هيبة الموظفين الحكوميين يثنيان الخرّيجين المتفوّقين عن الالتحاق بالخدمة العامة، مفضّلين قطاع الأعمال أو الاغتراب في الخارج. ويأتي ذلك إلى جانب دعم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة للمبادرات المعادية لروسيا". ويلفت إلى أنّ ما بين 25% و35% من سكان قرغيزستان يعتمدون على اللغة الروسية التي ما زالت تُستخدَم لصياغة التشريعات، متوّقعاً أن "يؤدّي فرض اللغة القومية إلى تدهور الوضع في مختلف المجالات".

ويحمّل رئيس النادي الأوراسي للتحليل في موسكو، الغرب المسؤولية عن دعم التضييق على اللغة الروسية في الجمهوريات السوفييتية السابقة عموماً، وكازاخستان خصوصاً. ويشرح أنّ "اللغة الروسية في كازاخستان تحظى بانتشار أكبر من اللغة الكازاخية، ويجري الحديث منذ فترة طويلة عن ضرورة جعلها لغة رسمية ثانية، لكنّ ثمّة سياسيين يعرقلون ذلك تحت تأثير الغرب". ويجزم ميندكوفيتش بأنّ السياسات اللغوية تحوّلت إلى جزء لا يتجزّأ من الصراعات السياسية، قائلاً إنّ "ثقافات كلّ الجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى تعتمد على اللغة الروسية، وقد استند إليها أعظم الأدباء في كتاباتهم، من أمثال الكاتب القرغيزي جنكيز أيتماتوف، والكاتب الكازاخي باويرجان موميشولي. لكنّ التراث الثقافي القديم لم يعد يرضي المستعمرين الغربيين وحلفاءهم المحليين، إذ إنّ من الأسهل إخضاع الشعوب بعد تجريدها من تقاليدها ومن تاريخها العظيم".

تجدر الإشارة إلى أنّ جنكيز أيتماتوف (1928 - 2008) كاتب كلاسيكي روسي وقرغيزي، تُرجمت أعماله إلى عشرات اللغات، الأمر الذي زاد من شهرته عالمياً. من بين أشهر أعماله "وداعاً يا غولساري" التي تتناول قضايا فلسفية عميقة، مثل مسؤولية الإنسان عن نفسه والبيئة المحيطة، والاختيار الصعب ما بين الخير والشرّ. أمّا باويرجان موميشولي (1910 - 1982) فهو عسكري وكاتب سوفييتي وكازاخي شارك في الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945). وبعد تقاعده من الجيش السوفييتي، حاملاً رتبة العقيد، توجّه موميشولي إلى الكتابة النثرية، وألّف مجموعات قصصية عدّة ركّز فيها على تمجيد الجنود السوفييت وبطولة الشعب عند الدفاع عن الوطن في وجه العدوان الخارجي.

لكنّ التاريخ المشترك لم يعد، في السنوات والعقود الأخيرة، عاملاً يوحّد شعوب الجمهوريات الـ15 التي ولدت من رحم الاتحاد السوفييتي الذي تفكّك في نهاية عام 1991، وسط تنامي النزعة القومية في الدول الفتية بآسيا الوسطى، وسعيها إلى المناورة بين روسيا والغرب والاندماج في "العالم التركي" بقيادة أنقرة. وعلى أثر ذلك، استُبدلت الأحرف السيريلية باللاتينية في أوزبكستان، فيما تتواصل عملية مماثلة في كازاخستان على الرغم من أنّ مواطنيها بمعظمهم يتحدّثون اللغة الروسية. ولمّا كانت اللغة الكازاخية تتبع مجموعة اللغات التركية الأصل، ظلّ سكان كازاخستان يعتمدون الكتابة بالأبجدية العربية حتى عام 1929، قبل التحوّل إلى الأبجدية اللاتينية ثمّ السيريلية. يُذكر أنّ تحويل لغات الشعوب السوفييتية إلى الأحرف السيريلية لم يكن لدوافع سياسية فحسب، إنّما كذلك لأسباب علمية مثل إصدار الكتب والتعليم في المدارس باللغتَين الروسية والوطنية بالتوازي.