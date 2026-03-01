قيود على الطالبات في جامعات ومعاهد باكستانية

- فرضت الحكومة الإقليمية في شمال غرب باكستان قيوداً على الطالبات في الجامعات، تشمل حظر حفلات الرقص والموسيقى ومنع استخدام الهواتف، بهدف التركيز على الدراسة والحفاظ على البيئة الأكاديمية. - إدارة التعليم في إقليم خيبر بختونخوا تؤكد أن القيود تطبق لوائح موجودة لتعزيز الأمان والخصوصية، مما لاقى ترحيباً من بعض الأطراف وانتقاداً من أخريات باعتباره تقييداً للحرية الجامعية. - يعبر مراقبون عن قلقهم من تأثير القيود على الفعاليات الثقافية والرياضية، مشيرين إلى ضرورة تحقيق توازن بين القيم الثقافية والانفتاح التعليمي.

تشهد باكستان، تحديداً مناطقها الشمالية الغربية، جدلاً كبيراً حالياً في شأن قيود جديدة وُضعت على طالبات يدرسن في جامعات ومعاهد. وتدور نقاشات واسعة حول تبعات هذه القيود وآثارها ودوافعها، ومن بينها حظر حفلات الرقص والموسيقى، ومنع استخدام الهواتف الخلوية في حرم الجامعات ومباني المعاهد.

يأتي ذلك بعد نشر صور وتسجيلات مصورة لحفلات داخل جامعات ومعاهد وُصفت بأنها "لا تتناسب مع البيئة الأكاديمية والتعليمية"، وأثارت غضباً كبيراً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الباكستانية، ما دفع الحكومة الإقليمية إلى منع حفلات الرقص والموسيقى واستخدام الهواتف الخلوية داخل الجامعات والمعاهد، وأيضاً تنظيم عروض أزياء أو حفلات لوداع طالبات ومتخرجات. وأكدت الحكومة الإقليمية أن "الهدف من هذه القيود هو التركيز على الدراسة والحفاظ على البيئة الأكاديمية".

نشرت تسجيلات مصورة لطالبات شاركن في حفلات داخل جامعات ومعاهد، بينما تؤكد حكومة إقليم خيبر بختونخوا أهمية تركيز الطالبات على التعليم

وأوضحت إدارة التعليم في إقليم خيبر بختونخوا أن "القرار غير جديد، ولحظ فقط تطبيق لوائح موجودة، لذا لا داعي للقلق أو لإثارة الجدل، كما أن القرار لا يعني الحدّ من تنظيم الفعّاليات الثقافية، بل يهدف إلى ضبطها وخلق بيئة مناسبة للأنشطة المختلفة داخل الجامعات والمعاهد، التي تسمح للطالبات بالتركيز على العملية التعليمية والأنشطة التي تنظمها الإدارات لأهداف محددة".

ورحبت طالبات كثيرات وذووهن بالقرار الذي اعتبروا أنه يعزز الأمان والخصوصية، ويشجع على التركيز على عملية التعليم بدلاً من الانشغال بأمور لا علاقة لها بالدين أو بالثقافة، في حين نددت طالبات أخريات بمحاولة الحدّ من حرية العمل داخل الجامعات والمعاهد. وقالت شرميله مقيم، وهي طالبة في كلية الطب بجامعة بيشاور، لـ"العربي الجديد": "في ظل نشر الهواتف الخلوية ومنصات التواصل الإجتماعي كنا نشعر بعدم ارتياح وضيق شديد من المشاركة في فعّاليات جامعية، وكانت أسرنا تمنعنا من المشاركة في كثير منها باعتبار أن أنشطتها مصوّرة. من هنا سيمنحنا قرار منع الهواتف الخلوية شعوراً أكبر بالأمان، وسيجعل أسرنا توافق على مشاركتنا في الفعّاليات، لذا أنا مرتاحة جداً، وأؤيد أن الجامعات والمعاهد أماكن للتعليم في الأساس، وليس للتنظيم حفلات للموسيقى والرقص".

أيضاً أيد أولياء أمور القرار، وقال أب لثلاث بنات في جامعات مختلفة يدعى غياث الدين، وهو مهندس يعمل في مدينة مردان، لـ"العربي الجديد": "نرسل بناتنا للتعلم وليس للظهورعلى وسائل التواصل الإجتماعي والمشاركة في حفلات لا نريدها. ترحب البيئة الاجتماعية في إقليم خيبر بختونخوا بالقرار لأنها تدرك أنه يهدف إلى حماية الفتيات ولا يحدّ من نشاطهن العلمي والثقافي، وهو جاء في إطار التوازن بين الحداثة والمحافظة في إقليم خيبر ختونخوا حيث تحاول المؤسسات الرسمية تطبيق منهج وسطي بين التطور والانفتاح التعليمي والحفاظ على القيم الثقافية والدينية، وهذا ما يريده أولياء الأمور".

تعتبر طالبات باكستانيات الحفلات جزءاً من الحياة الجامعية، أكتوبر 2013 (فرانس برس)

في المقابل، رأت الطالبة في كلية الفنون نويده عبد الرشيد، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن "القرار يُعامل الطالبات مثل قاصرات غير قادرات على تحمّل المسؤولية". أضافت: "هذه الحفلات جزء من الحياة الجامعية وتندرج ضمن أنشطة ترفيهية مهمة لاحتواء الآثار السلبية لضغط الدراسة، فلماذا يتخذ قرار منعها بدلاً من تنظيمها بشكل أفضل، لذا أطالب الحكومة بمراجعة القرار الذي قد يكون بداية لخطوات أخرى، خصوصاً أن المجتمع في شمال غرب باكستان محافظ، ويشجع هذه القرارات".

ويرى مراقبون أن الجدل الحالي يعكس تحوّلات اجتماعية عميقة، خاصة مع زيادة عدد الفتيات في التعليم العالي واتساع حضورهن في المجال العام، وتشير آراء متباينة إلى صراع بين من يرون أن القرار خطوة ضرورية لحماية الطالبات والحفاظ على القيم، ومن يعتبرونه تضييقاً على الحياة الجامعية.

ويبدي مدرّس جامعي يدعى محمد سهيل محمود، في حديثه لـ"العربي الجديد"، خشيته من أن "تطبيق هذه القيود لن يقتصر على حفلات الترحيب والتوديع أو الموسيقى والرقص فقط، بل سيمتد إلى فعّاليات رياضية وثقافية واجتماعية في الكليات، ما قد يحدّ من قدرة الطالبات على المشاركة في الأنشطة الترفيهية. وهذه الأمور ستؤثر على نفسيات الطالبات ومعنوياتهن، فعدم السماح باستخدام هواتف خلوية قد يخلق شعوراً بالعزلة لدى بعض الطالبات، ويقلل من قدرة الكليات على مواكبة العصر الرقمي والتقني، لذا من الضروري دراسة القضية وأبعادها".