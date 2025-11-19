قيس الشيخ نجيب سفيراً ليونيسف في سورية: التزام لا يتزعزع بحقوق الأطفال

19 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:21 (توقيت القدس)
الممثل السوري قيس الشيخ نجيب سفير يونيسف في سورية - 19 نوفمبر 2025 (فيسبوك)
خلال إعلان قيس الشيخ نجيب سفيراً لـ"يونيسف" في سورية، 19 نوفمبر 2025 (فيسبوك)
- عُيّن الفنان قيس الشيخ نجيب سفيراً لمنظمة يونيسف في سورية، ليكون أول سفير لها في البلاد، بهدف مناصرة حقوق الطفل وتعزيز الوعي بأهمية مستقبل الأطفال وسط التحديات والموارد المحدودة.
- عبّر قيس عن فخره بالمنصب، مؤكداً التزامه الأخلاقي بدعم الأطفال السوريين الذين عانوا من فقدان سبل الحياة والتعليم، متعهداً بتقديم التزام لا يتزعزع للعمل من أجلهم.
- يُظهر تعيين قيس الشيخ نجيب قدرة الفنانين على رفع الوعي ودعم القضايا الإنسانية، مما يضفي بُعداً إنسانياً متميزاً على العمل الخيري ويحفز المجتمع على المشاركة.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنّها عيّنت الفنان قيس الشيخ نجيب أوّل سفير لها في سورية، وذلك في مؤتمر صحافي عُقد في فندق "فور سيزونز" بالعاصمة دمشق، مساء اليوم الأربعاء. ويأتي هذا التعيين في وقت تواجه المنظمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في سورية ضغوطاً كبيرة، مع تحديات واسعة وموارد محدودة، وفقاً لما أشارت إليه نائبة ممثلة منظمة يونيسف في سورية زينب آدم، موضحةً أنّ دور السفير سوف يكون محورياً في مناصرة حقوق الطفل وتعزيز الوعي بوجوب أن يكون مستقبل الأطفال هو الأولوية.

وعبّر قيس الشيخ نجيب عن فخره بهذا المنصب، مؤكداً أنّ دوره يتخطّى اللقب، فهو عهد وواجب أخلاقي ونداء للعمل. وقال، في كلمة ألقاها في المؤتمر الصحافي، إنّ خلال 14 عاماً، عانى أطفال سورية وفقد كثيرون منهم سبل الحياة، ومن بينهم من اضطرّ إلى ترك المدرسة، في وقت يحقّ لكلّ طفل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وأماكن آمنة للعب والنموّ. أضاف: "أعاهد أطفال بلدي بأن أقدّم التزاماً لا يتزعزع للعمل من أجلهم".

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال قيس الشيخ نجيب: "أجريت زيارات ميدانية عدّة، أمس، لمتابعة البرامج والفعاليات التي تنفّذها منظمة يونيسف، من معالجة سوء التغذية والعناية الصحية وكذلك التعليمية للأطفال، وكذلك الحضانة ودعم المراهقين الموهوبين لتطوير مواهبهم تحت إشراف أساتذة محترفين". أضاف: "وزرت محطة مياه جوبر التي يستفيد منها نحو 400 ألف مواطن، معظمهم من الأطفال".

وشدّد الشيخ نجيب على أنّه سوف يبذل كلّ جهده من أجل ضمان وصول الدعم والرعاية لكلّ طفل يحتاج إلى ذلك، لافتاً إلى أنّ البرامج التي سوف يعمل عليها في الفترة المقبلة تمثّل "مسؤولية كبيرة"، نظراً لطبيعة الدور الذي يشغله حالياً بوصفه سفيراً لمنظمة يونيسف في سورية.

أمل جديد لأطفال سورية.. دعم أوروبي يعزز جهود يونيسف

ويُظهر تعيين قيس الشيخ نجيب سفيراً لمنظمة يونيسف أنّ الفنانين، إلى جانب موهبتهم، يمتلكون قدرة كبيرة على رفع مستوى الوعي ودعم القضايا الإنسانية، والمساهمة في إيصال صوت الأطفال والمجتمعات الأكثر ضعفاً إلى صنّاع القرار والمجتمع المحلي كما المجتمع الدولي. ولعلّ حضورهم في مثل هذه المهام يضفي بعداً إنسانياً متميّزاً على العمل الخيري، ويحفّز المجتمع على المشاركة وتقديم الدعم.

