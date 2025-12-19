قوة عسكرية باكستانية تلاحق اللاجئين الأفغان

- أصدرت الحكومة الباكستانية قرارًا بترحيل اللاجئين الأفغان، مما أدى إلى تصعيد في التعامل معهم، حيث كُلفت قوة "أبابيل" بملاحقتهم، لكن بعض أفرادها متهمون باستغلال السلطة. - شملت عمليات "أبابيل" مداهمات واعتقالات تعسفية، مع تقارير عن انتهاكات وابتزاز ضد اللاجئين، مما يعكس الوضع الصعب الذي يواجهونه. - يستمر الجدل حول التعامل مع اللاجئين الأفغان، حيث تطالب أصوات بوضع قواعد إنسانية، وسط توترات عرقية وسياسية ومخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي جميع اللاجئين الأفغان إلى مغادرة البلاد، وأمهلهم ثلاثة أيام فقط، وإلا يُعتبرون "لاجئين غير شرعيين" سيجرى التعامل معهم وفقاً للقانون، باستثناء أولئك الذين دخلوا البلاد بناءً على تأشيرة شرعية. ومنذ ذلك الحين شهدت الساحة الباكستانية تصعيداً ملحوظاً تمثّل في عمليات اعتقال، وممارسة الضغط على اللاجئين، وإرهاقهم بشتى الوسائل.

وأوكلت الحكومة الباكستانية مسؤولية ملاحقة اللاجئين الأفغان إلى قوة عسكرية سبق أن شُكّلت بعد تردّي الأوضاع الأمنية في البلاد عام 2021، بهدف محاربة "جرائم الشوارع"، ومطاردة عصابات إجرامية ضالعة في أعمال الخطف والسرقة ونهب الأموال.

ويرى بعض الباكستانيين أن "تلك القوة لم تنفع في القضاء على السرقة وجرائم الشوارع، بل إنها هي نفسها ضالعة في الكثير من تلك الأعمال"، مؤكدين أن تحويل مهامها اليوم إلى ملاحقة اللاجئين الأفغان "ليس سوى باب جديد لجني الأموال واقتطاع الرشاوى".

ويقول جانباز خان مروت، أحد سكان منطقة سفيد ديري بمدينة بيشاور، شمال غربي باكستان: "أعرف بعض عناصر تلك القوة المسمّاة بـ"أبابيل"، وقد كانوا ضالعين في بيع الحشيش والسرقة وجرائم الشوارع وغيرها، وصاروا اليوم مخوّلين اعتقال اللاجئين الأفغان العُزّل، كلّ منهم يبحث عن هؤلاء المساكين ليلاً نهاراً، كما يبحث الصيّاد عن فريسته".

ويوضح خان مروت لـ"العربي الجديد" أن الباكستانيين يدركون ضلوع تلك القوة في جرائم عدة، والأخطر أن أفرادها يعرفون منازل جميع الأفغان، إذ يذهبون إليهم ويطلبون منهم إعداد وجبات الغداء والعشاء، ويشترطون عليهم دفع المبالغ تفادياً للملاحقة، ما يعني أن اللاجئين الأفغان صاروا فريسة في أيدي تلك القوة.

ويرى الرجل أن "قرار الحكومة الباكستانية ترحيل جميع الأفغان من دون منحهم مهلة كافية لترتيب أمورهم والخروج بشكل طوعي لا قسري، هو قرار يهدف إلى معاقبة اللاجئين وجعلهم أعداءً لباكستان، خصوصاً مع إيلاء مهمة ملاحقة اللاجئين لقوة أبابيل، إذ أن أبناء هذه القوة هم من القبائل البشتونية على الجانب الباكستاني، بينما اللاجئون هم من أبناء القبائل البشتونية من الجانب الأفغاني. بالتالي، قد يكون الهدف إحداث شرخ فيما بينهم".

أفغان ينتظرون تسجيلهم بعد ترحيلهم من باكستان، تورخم، 16 سبتمبر 2025 (إلكي شوليرز/Getty)

وشملت عمليات "أبابيل" مداهمات منازل اللاجئين الأفغان ومساكن العمّال والأسواق والمساجد والمستشفيات والأماكن العامة التي ينتشر فيها الأفغان. وبينما تؤكد الحكومة الباكستانية والسلطات الرسمية أنّ الهدف من تكليف قوة أبابيل هو تطبيق سياسة الحكومة الجديدة بإعادة اللاجئين الأفغان، وأن الحكومة تراقب تعامل كل القوى الأمنية مع اللاجئين، بما فيها أبابيل، غير أن منظمات حقوقية وناشطين في صفوف اللاجئين وعدداً كبيراً من الباكستانيين يكشفون أن أبابيل وقوات الأمن الباكستانية ترتكب كل أنواع الانتهاكات بحق الأفغان المقيمين في باكستان منذ أكثر من أربعة عقود.

وتقول اللاجئة الأفغانية كريمه عبد القادر المقيمة بمنطقة تاج أباد وسط مدينة بيشاور، إنّها كانت في المنزل عندما اقتحمت عناصر قوة أبابيل الشارع وحاصرته من كل الأطراف. وتقول لـ"العربي الجديد": "بدأت العناصر تنادي عبر مكبّرات الصوت، وتحذّر الأفغان من الخروج، قبل أن تداهم منازلنا، وتعتقل ابني، وتسحب مني كل ما أرتديه من مجوهرات. مع العلم أننا جمعنا أثاث المنزل، وكنّا نستعد للرحيل بانتظار فتح المعابر. لكننا اليوم نسعى للإفراج عن ابني، ومن ثم مغادرة البلاد".

وفي المنطقة ذاتها، يأسف عبد الله محمد فرمان، وهو أحد اللاجئين الأفغان، أن يتم توكيل قوة أبابيل بمهمة ملاحقة الأفغان، و"هي القوة التي كان بعض أفرادها إما ضالعين بأعمال السرقة والنهب أو على صلة بتلك العصابات".

ويستمر الجدل في باكستان حول أسلوب تعامل الدولة مع ملف اللاجئين الأفغان، خصوصاً مع الدور البارز لقوة أبابيل. وبينما تصرّ الحكومة على أن الإجراءات قانونية وضرورية لأمن البلاد، تنادي أصوات عديدة بضرورة وضع قواعد أكثر إنسانية، وتفعيل الرقابة القضائية على عمليات الاعتقال، لضمان عدم الإضرار بمئات آلاف اللاجئين العُزّل الذين وجدوا في باكستان ملاذاً منذ عقود.