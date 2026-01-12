قوافل النازحين تبدأ العودة من عفرين إلى "الأشرفية" بحلب

- بدأت قوافل العودة من عفرين إلى حي الأشرفية في حلب بعد انتهاء العمليات الأمنية، حيث تم تنظيمها بالتنسيق مع محافظة حلب ومنظمات المجتمع المدني، مع مغادرة أكثر من 150 ألف شخص خلال الأحداث الأخيرة. - في حي الأشرفية، تظهر آثار الدمار بوضوح، بينما تعمل البلدية على تنظيف الطرق. العائدون يعبرون عن فرحتهم رغم التحديات الخدمية مثل نقص الماء والكهرباء، مؤكدين أن العودة خطوة نحو الحياة الطبيعية. - رغم الجهود الإنسانية في مراكز الإيواء بعفرين، كانت الظروف صعبة. ومع بدء العودة، تركز الجهود على تأهيل البنية التحتية، لكن العودة تتسم بالبطء والحذر بانتظار ضمانات أمنية وتحسن الخدمات.

بعد أيام من النزوح والقلق، بدأت صباح اليوم الاثنين، أولى قوافل العودة من مدينة عفرين إلى حي الأشرفية في مدينة حلب (شمالي سورية)، في وقت بدأت ملامح الحياة تعود تدريجياً للحي الذي شهد معارك وقصفاً متبادلاً بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش السوري.

وأعلنت إدارة منطقة عفرين، في بيان لها اليوم، عن انطلاق أول قافلة عودة إلى حي الأشرفية عقب انتهاء العمليات الأمنية. ووفقاً للتعميم، كان مقرراً أن تنطلق القافلة من "كراج عفرين" في الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، تحت إشراف الإدارة وبالتنسيق مع محافظة حلب، وبمرافقة فرق من منظمات المجتمع المدني وفرق خدمية لتأمين وصول العائدين وتسهيل الإجراءات. وتشير أرقام محافظة حلب إلى أن أكثر من 150 ألف شخص كانوا قد غادروا أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد خلال الأحداث الأخيرة.

مشاهد العودة والدمار في الأشرفية

في شوارع حي الأشرفية، تبدو آثار الغياب واضحة وسط أبواب مغلقة، ومحال تجارية لم تشرع أبوابها بعد، وأكوام من الغبار والحطام قرب الأرصفة. لكن في المقابل، كانت آليات ثقيلة تابعة للبلدية وفرق النظافة تدخل الحي منذ ساعات الصباح الأولى، لرفع الأنقاض وتنظيف الطرق الرئيسية، في محاولة لإعادة الحد الأدنى من الجاهزية الخدمية.

يقول محمد شيخ يوسف (52 عاماً)، أحد العائدين إلى الحي، لـ"العربي الجديد": "خرجنا على عجل، تركنا كل شيء خلفنا، حتى الوثائق. لجأنا إلى أقاربنا، لكن القلب ظل مع البيت. اليوم عدنا، لا نعرف ماذا سنجد، لكن المهم أننا في حيّنا من جديد". ويضيف وهو ينظر إلى مدخل بنايته المتضرر: "الحي بحاجة إلى خدمات كثيرة، من ماء وكهرباء وتنظيف، لكن عودتنا هي الخطوة الأولى".

وخلال فترة النزوح، لجأ آلاف من أهالي الأشرفية والشيخ مقصود إلى عفرين، حيث أقيمت مراكز إيواء مؤقتة في مدارس ومستودعات وقاعات عامة. ورغم الجهود الإنسانية، بقيت الظروف صعبة، خاصة للعائلات الكبيرة وكبار السن. تقول "أم روجين"، وهي أم لثلاثة أطفال: "في عفرين لم يكن لدينا بيت مستقل، كنا ننام في غرفة واحدة مع عائلة أخرى. الأطفال انقطعوا عن المدرسة، وكنا ننتظر خبر العودة كل يوم. اليوم، ورغم الخوف، نشعر بالراحة لأننا سنعود إلى منزلنا".

في جولة لـ"العربي الجديد" داخل حي الأشرفية، بدت شبكات المياه والكهرباء في بعض الشوارع متضررة، فيما باشرت ورش الصيانة فتح الطرقات وإزالة مخلفات الاشتباكات. وأفادت مصادر خدمية بأن الأولوية حالياً هي لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية، ثم الانتقال إلى إصلاح الشبكات الأساسية.

وكان وفد من منظمات أممية قد زار الحيين أخيراً، وناقش مع محافظة حلب الواقع الإنساني وسبل دعم العودة الآمنة، مع التركيز على إعادة الخدمات ومشاريع التعافي المبكر. ورغم حركة الآليات، لا تزال عودة السكان تتسم بالبطء والحذر؛ فالكثير من العائلات ينتظر ضمانات أمنية أو تحسناً ملموساً في الخدمات قبل اتخاذ قرار العودة النهائية.

يقول آلان جمو، وهو شاب عشريني عاد لتفقد منزله: "رجعنا لنرى الوضع فقط. البيت موجود، لكن لا كهرباء ولا ماء. سنبقى أياماً حتى تتحسن الأوضاع أكثر".

يُذكر أن السبت الماضي شهد مغادرة آخر مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحي الشيخ مقصود، ما مهد لعودة مظاهر الاستقرار إلى أحياء مدينة حلب وبدء عودة الأهالي. وأكدت محافظة حلب أن عودة السكان إلى حي الأشرفية بدأت بشكل تدريجي، حيث شرعوا في استئناف حياتهم اليومية بعد الأحداث الأخيرة.