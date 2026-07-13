قوافل العودة تتواصل من مخيمات إدلب... ومعوقات تمنع إغلاقها بالكامل

- انطلقت المرحلة الثانية من قوافل العودة الطوعية للنازحين من مخيمات إدلب إلى حمص وريف دمشق، حيث تضمنت القافلة 47 عائلة حصلت على مساعدات لتعزيز استقرارها بعد العودة. - رغم تنظيم عدة قوافل بدعم من مفوضية شؤون اللاجئين، إلا أن الأعداد العائدة لا تزال محدودة مقارنة بحجم النزوح الكبير في شمال غربي سوريا، بسبب الدمار وغياب مصادر الرزق. - تواجه خطة إغلاق المخيمات تحديات كبيرة، منها إعادة تأهيل المساكن وتوفير الخدمات وفرص العمل، مما يثير قلق النازحين من العودة.

انطلقت اليوم الاثنين المرحلة الثانية من قوافل العودة الطوعية للعائلات النازحة من مخيمات محافظة إدلب باتجاه محافظتي حمص وريف دمشق، في خطوة جديدة ضمن خطة الحكومة السورية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لكن ذلك لا يمنع استمرار التساؤلات حول إمكانية إغلاق ملف المخيمات مع نهاية العام، بحسب ما أعلنت الحكومة السورية، إذ تمنع عقبات كبيرة عودة عشرات آلاف الأسر في ظل واقع الدمار والفقر وغياب مصادر الرزق.

وثائق الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية مارس 2025

وأعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أن القافلة التي تنظمها برعاية محافظة إدلب وبالتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية في حمص وريف دمشق ضمت 47 عائلة، من بينها ثماني عائلات كانت عادت الخميس الماضي، وانطلقت اليوم الاثنين 25 عائلة إلى محافظة حمص و14 عائلة إلى ريف دمشق. وأكدت المديرية أن العائلات العائدة ستحصل على حزمة مساعدات تشمل سلل مواد غير غذائية وتجهيزات للطاقة الشمسية ومستلزمات منزلية أساسية، بهدف تأمين احتياجاتها الأولى وتعزيز استقرارها بعد العودة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز العقبات التي تمنع إغلاق ملف المخيمات بالكامل؟ ما هي المساعدات التي ستقدم للعائلات العائدة لتعزيز استقرارها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتأتي هذه القافلة بعد انطلاق أولى قوافل العودة في الثاني من يوليو/ تموز الجاري، والتي ضمت 50 عائلة عادت إلى مدينتي كفرزيتا واللطامنة في ريف حماة، تلتها في الثامن من الشهر نفسه قافلتان نقلتا 80 عائلة إلى مناطق في ريفي إدلب وحماة، بدعم من مفوضية شؤون اللاجئين ومشاركة الدفاع المدني السوري والهلال الأحمر السوري ومنظمة "مزن".

قضايا وناس مصرع 3 أطفال وفقدان مدنيين إثر غرق عبّارة في نهر الفرات شرقي سورية

ورغم تسارع تنظيم قوافل العودة، لا تزال الأعداد محدودة مقارنة بحجم النزوح في شمال غربي سورية، إذ أظهرت إحصاءات نشرت في مارس/ آذار الماضي أن نحو مليون شخص لا يزالون يقيمون في نحو 1150 مخيماً، من بينها 801 في ريف إدلب و349 في ريف حلب.

وفي مخيم صلاح الدين قرب الحدود التركية في ريف إدلب الغربي تبدو الفجوة واضحة بين الرغبة في العودة والقدرة على تنفيذها، إذ انخفض عدد العائلات المقيمة فيه من 165 قبل أشهر إلى 79 بعدما أزيلت خيام أسر ثبت أنها تملك منازل أو أراضي تستطيع العودة إليها، بينما بقيت عشرات العائلات الأخرى عاجزة عن المغادرة بسبب فقدان المأوى. وقال مدير المخيم محمد نصري لـ"العربي الجديد": "العائلات النازحة التي بقيت في المخيم لا تملك منزلاً أو أرضاً في قراها، وغياب السكن وفرص العمل يشكل العائق الأكبر أمام إنهاء النزوح".

من جهته قال النازح أحمد سطيفو، وهو من ريف حماة ويقيم في أحد مخيمات إدلب، لـ"العربي الجديد": "لا تزال عودتي مع عائلتي مؤجلة رغم الظروف الصعبة في المخيم. منزلي مدمر بالكامل، وحتى لو عدت لا يوجد مكان أسكن فيه مع عائلتي أو عمل أعتاش منه، لذا لا أستطيع ترك المخيم إلى المجهول".

بدوره أوضح محمد سيدو النازح من ريف اللاذقية، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "شروط العودة في ريف اللاذقية الشمالي حيث تقع قريتي لا تزال غير متوفرة، مثل المدارس والمراكز الصحية، كما لم يعد معظم أهالي القرى فهل أعود لأسكن بمفردي؟ نجاح خطة إغلاق المخيمات قبل نهاية العام سيظل مرتبطاً بتأمين مقومات العودة المستدامة، وفي مقدمها إعادة تأهيل المساكن والبنى التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل إلى جانب استمرار الدعم الإنساني للعائدين".