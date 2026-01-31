قمة "جدل" في الدوحة تبحث إسهامات المرأة في أصول الدين والأخلاق

- افتتحت قمة "جدل" الثانية في الدوحة لتعزيز الحوار الفكري وتوسيع الشبكات البحثية حول تحديات النساء المسلمات، بمشاركة أكثر من مائة عالمة وباحثة من مختلف القارات لتبادل الرؤى حول إسهامات المرأة المسلمة في الدين والمجتمع. - أكدت الدكتورة سهيرة صديقي على أهمية ردم الهوة بين المعرفة الأكاديمية والحياة المجتمعية، ودعم البحوث التي تجمع بين الدقة وسهولة الوصول، لتعزيز دور النساء في إنتاج المعرفة والمشاركة العامة. - وُقِّع اتفاق تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية القطرية ومركز المجادلة، لتسليط الضوء على إسهامات المرأة في الفكر الإسلامي، عبر مبادرات تهدف لتعميق الفهم لدور النساء في تشكيل المعرفة والمجتمع.

افتُتِحت، اليوم السبت، أعمال النسخة الثانية من قمة "جدل"، التي ينظّمها "مركز ومسجد المجادلة للمرأة" في المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، بهدف تعزيز الحوار الفكري وتوسيع الشبكات البحثية حول القضايا المتصلة بالتحديات المعاصرة والواقع المعيش للنساء المسلمات حول العالم. وشهدت القمة مشاركة أكثر من مائة من العالمات والباحثات من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، لتبادل الرؤى حول إسهامات المرأة المسلمة في مجالات علم أصول الدين والأخلاق والمجتمع.

وفي كلمتها الافتتاحية، شددت المديرة التنفيذية لمركز ومسجد المجادلة الدكتورة سهيرة صديقي على أهمية ردم الهوة بين المعرفة الأكاديمية والحياة المجتمعية، مشيرة إلى ضرورة دعم البحوث التي تجمع بين الدقة العلمية وسهولة الوصول، وترسيخ الدور المؤسسي للنساء المسلمات في عملية إنتاج المعرفة والاستقصاء الأخلاقي والمشاركة في الفضاء العام. وأضافت صديقي أن القمة لم تُصمم لتكون "مجرد مؤتمر دوري"، بل لتشكل حواراً متواصلاً يتطوّر بمرور الوقت ويتجاوز الحدود التخصصية، بما يعزز المشاركة الفاعلة للنساء في منظومة الفكر الإسلامي الحديث.

افتتحنا اليوم قمة جدل، التي نظمها مركز ومسجد المجادِلة، بهدف خلق مساحة فكرية حاضنة للمرأة المسلمة ومنصة لتبادل الأفكار والتجارب في مختلف المجالات. pic.twitter.com/e9H8ygvFUD — موزا بنت ناصر Moza bint Nasser (@mozabintnasser) January 31, 2026

وعلى هامش أعمال القمة، وُقِّع اتفاق تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية و"مركز ومسجد المجادلة للمرأة"، تجسيداً لالتزام مشترك بتسليط الضوء على إسهامات المرأة في الفكر الإسلامي عبر التاريخ والواقع المعاصر. ويرتكز التعاون على محاور الوعي والتأثير المجتمعي، ويتضمن سلسلة من المبادرات والبرامج العامة التي تهدف إلى تعميق الفهم لدور النساء في تشكيل المعرفة والمجتمع، انطلاقاً من قيم الإيمان والخبرة الحياتية.

محاور قمة "جدل"

وتتناول جلسات القمة، التي تستمر ثلاثة أيام، محاور متعددة تشمل: فاعلية المرأة المسلمة، والقيادة الأخلاقية عبر التاريخ الإسلامي، ومساهماتها الفكرية والحضارية. كما تناقش موضوعات متعلقة بالأخلاقيات المهنية، والانتماء المدني، والإعلام، والصحة النفسية، والإصلاحات القانونية في سياقات ما بعد الاستعمار، وأخلاقيات الطب الحيوي، وعلم أصول الفقه الإسلامي الكلاسيكي.

يُذكر أن "مركز ومسجد المجادلة للمرأة" تأسس عام 2022 في المدينة التعليمية بمبادرة من رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الشيخة موزا بنت ناصر، بوصفه مؤسسة دينية واجتماعية مخصصة للنساء، تهدف إلى تعزيز الهوية الإسلامية، وتمكين المرأة من الانخراط في فضاءات التعليم والحوار والتنمية.