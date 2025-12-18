قلق تونسي من تشديد إغلاق حدود أوروبا في اليوم العالمي للمهاجرين

- طالبت جمعيات مدنية تونسية بحماية أكبر للمهاجرين بعد إدراج البرلمان الأوروبي تونس ضمن قائمة الدول الآمنة، مما أثار قلق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي رفض تحويل تونس إلى مركز حدودي أوروبي متقدم. - يشهد البحر الأبيض المتوسط مآسي إنسانية بسبب سياسات الهجرة الأوروبية، حيث توفي وفقد 2167 مهاجراً هذا العام. وتعاون تونس مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى انخفاض تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا بنسبة 60%. - تصنيف تونس كدولة آمنة يؤثر سلباً على المهاجرين التونسيين في أوروبا، حيث يواجهون تشريعات متشددة واحتمالات عالية لرفض طلبات اللجوء وتسريع ترحيلهم.

طالبت جمعيات مدنية تونسية، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف اليوم الخميس، بحماية أكبر للمهاجرين في ظل تصاعد غير مسبوق لسياسات إغلاق الحدود وتجريم التنقل، وزيادة مخاطر انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية. وأمس الأربعاء، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح اتفاق توصل إليه وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حول آلية التضامن في إطار الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء. وأدرج هذا الاتفاق تونس ضمن قائمة الدول السبع الآمنة إلى جانب مصر والمغرب والهند وبنغلادش وكولومبيا وكوسوفو.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان: "تحوّلت أنظمة إدارة الحدود والهجرة إلى آلات للعقاب الجماعي تُقدّم الموت خياراً بديلاً عن الحق، وتطبق العنف بدلاً من الحماية، ونحن نرفض تحوّل تونس إلى مركز حدودي أوروبي متقدم وتحويل حقوق المهاجرين وكرامتهم إلى صفقة سياسية ومالية، وأيضاً تطبيع موت المهاجرين واختفائهم في البحر وعلى الحدود وفي الصحراء، ونطالب بكشف مصير المفقودين والحقائق، وتمكين العائلات من حق المعرفة والعدالة".

وقال الناطق باسم المنتدى رمضان بن عمر: "يشهد البحر الأبيض المتوسط مآسيَ إنسانية وغرق قوارب المهاجرين نتيجة سياسات الموت التي تنتهجها الحكومات، ودول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط التي تتعاون معها في تطبيق سياسات الهجرة تنتهك حقوق الأشخاص الذين يتنقلون في البحر الأبيض المتوسط وحدوده عبر تطبيق الصد بالقوة وعرقلة مهمات النجدة والاحتجاز. وتوفي وفقد 2167 مهاجراً في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا براً وبحراً منذ بداية العام الحالي وحتى 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة". تابع: "تحوّلت تونس إلى بلد نموذجي في التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الحدود وإعادة القبول، وقادة أوروبا راضون عن المهمات التي تنفذها تونس في صد القوارب في البحر وطرد المهاجرين إلى الحدود".

وخلال جلسة "تحدي الهجرة كأولوية دولية" الذي عقد يومي 15 و16 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن عدد الوافدين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا انخفض بنسبة نحو 60%، و"هذه السنة الثانية التي تحقق فيها إيطاليا انخفاضاً كبيراً في تدفقات المهاجرين غير النظاميين".

وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي تقدم إلى دول جنوب المتوسط وتونس الدعم المالي من خلال مشاريع عدة تنفذ بحراً وبراً من أجل الوصول إلى غاياتها في كبح تدفقات الهجرة. وأشار إلى أن "المهاجرين التونسيين في أوروبا ليسوا في منأى عن السياسات التي تنفذ في منطقة اليورو، حيث يواجهون تشريعات متشددة تنتقص من حقوقهم الإنسانية والقانونية، وتضعهم في مهبّ رياح السياسات الشعبوية العنصرية التي تتاجر بمصيرهم".

من جهته، قال الناشط في مجال الهجرة المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، لـ"العربي الجديد"، إن "تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان الآمنة يتسبب في تداعيات على المهاجرين المقيمين فيها أو التونسيين في دول الاتحاد الأوروبي، والاحتمالات عالية لرفض طلبات اللجوء التي يقدمونها من دون فحص عميق لأوضاعهم، وأيضاً لتسريع ترحيلهم الذي قد تزداد وتيرته في أن تنفذ الدول في المستقبل".

وخلال فعالية "أتريو" السياسية، التي نظمها حزب "إخوة إيطاليا" الحاكم في إيطاليا في روما خلال الفترة بين 6 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي إن "اللوائح الأوروبية الجديدة ستسمح لدول الاستقبال الأول للمهاجرين بإنجاز إحصاءات قد تستغرق سنوات خلال 28 يوماً فقط لتحديد يتعلق بالحق في اللجوء أو الطرد".