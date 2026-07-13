قطع المياه يؤجج الاحتجاجات في تونس.. "خريطة العطش" تتمدد

- تواجه تونس أزمة مياه حادة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات طويلة في إمدادات المياه، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في مختلف الولايات، متهمين السلطات بالعجز عن ضمان حق أساسي يكفله الدستور. - أظهرت تقارير المرصد التونسي للمياه تزايد البلاغات عن انقطاعات المياه وتلوثها، مما يعكس هشاشة البنية التحتية وعدم قدرة الشبكات على تلبية الطلب المتزايد، رغم بدء استغلال محطات تحلية مياه البحر. - أصبحت أزمة المياه قضية وطنية تتجاوز المحافظات الجنوبية، حيث تشهد ولايات الشمال الغربي اضطرابات متكررة، مما دفع المواطنين للاحتجاج بطرق متنوعة، مطالبين بإصلاح شامل لشبكات التوزيع وتحسين الحوكمة المائية.

مع تجاوز درجات الحرارة الأربعين في تونس، وجد آلاف المواطنين أنفسهم أمام حنفيات جافة لساعات طويلة وأحياناً لأيام، في وقت يتضاعف الطلب على المياه. وفجر تكرار قطع المياه سلسلة احتجاجات في عدد من الولايات، التي اتهمت السلطات بالعجز عن ضمان حق أساسي يكفله الدستور.

في يونيو/ حزيران الماضي، تلقى المرصد التونسي للمياه 423 بلاغاً يتعلق بخدمات التزود بالمياه، من بينها 374 عن انقطاعات واضطرابات غير معلنة في توزيع مياه الشرب، و6 عن تلوث أو سوء جودة المياه. وشهدت الشبكة 20 حالة تسرّب، ونُظّم 23 تحركاً احتجاجياً. ورأى المرصد أن "القفزة في عدد التبليغات مع بداية الصيف عكست العلاقة المباشرة بين موجات الحرّ وزيادة الضغط على الشبكات، كما كشفت هشاشة البنى التحتية، وعدم قدرة منظومة التوزيع على الاستجابة لارتفاع الطلب".

ولم تعد أزمة مياه الشرب تقتصر على محافظات الجنوب، إذ تشهد ولايات الشمال الغربي التي تضم أكبر السدود اضطرابات متكررة في التزويد، ما يعكس تحوّلها إلى أزمة وطنية، وقال الخبير في التنمية والمياه، حسين الرحيلي، لـ"العربي الجديد": "ليست الانقطاعات المتكررة للمياه نتيجة موجة حرّ ظرفية وموسمية فقط، بل نتيجة تراكم سنوات من الجفاف وضعف الاستثمارات في صيانة الشبكات وتجديدها. ويكشف تسجيل عشرات من حالات التسرب شهرياً استمرار نزيف المياه داخل الشبكات في وقت تحتاج البلاد إلى كل متر مكعب متاح".

ورغم بدء استغلال عدد من محطات تحلية مياه البحر خلال الفترة الأخيرة، اعتبر الرحيلي أن "هذه المشاريع لن تكفي إذا لم تترافق مع إصلاح شامل لشبكات التوزيع، والحدّ من هدر المياه، وتحسين الحوكمة المائية، وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة".

قضايا وناس سدود تونس المتهالكة تهدد بفقدان الموارد المائية

ووفق تقرير أصدره، اليوم الاثنين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية احتلت الاحتجاجات الخاصة بالبيئية وقطع المياه المرتبة الثالثة في دوافع تنظيم الاحتجاجات الـ1884 التي شهدها الربع الثاني من العام الحالي. وقالت المسؤولة في قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رحاب المبروكي، لـ"العربي الجديد": "شكّلت التحركات المرتبطة بالحق في بيئة سليمة نسبة 7% من حصيلة التحركات، وتعلّق جزء كبير منها بمعضلة العطش والانقطاعات المتكررة لمياه الشرب التي يعيشها التونسيون منذ سنوات". تابعت: "لم تعد أزمة العطش محركاً موسمياً للاحتجاجات إذ باتت تنفذ على مدار أشهر السنة، مع تزايد حدتها في الصيف، ويتحوّل شكلها من التبليغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى قطع الطريق وحرق العجلات المطاطية، والتهديد بوقف العمل".

وأمس الأحد، أفاد المرصد التونسي للمياه بأن انقطاع مياه الشرب يتواصل منذ أكثر من عشرة أيام في مدينة المتلوي، في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، ما تسبب في معاناة يومية قاسية لآلاف السكان، وأجبرهم على الاحتجاج للمطالبة بحقهم الأساسي في الحصول على المياه. وقال: "لا يمكن اعتبار الانقطاع الطويل حادثاً عرضياً أو ظرفياً، بل حلقة جديدة في مسلسل التهميش وسوء إدارة المرفق العمومي للمياه، خصوصاً في مدن الحوض المنجمي التي تعيش منذ سنوات على وقع اضطرابات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب".